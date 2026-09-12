OpenRGB — единый центр управления RGB-подсветкой всех устройств компьютера. Одна программа, заменяющая собой ряд фирменных программ от производителей устройств. Свободный, кроссплатформенный проект.
Практически каждый элемент современного домашнего компьютера может иметь RGB-подсветку. Речь в первую очередь о компьютерах геймеров, в каждое устройство которых встроено RGB. Нехорошо, если для управления этим хозяйством приходится устанавливать отдельную программу для каждого устройства. Несколько программ отъедают драгоценные ресурсы, могут конфликтовать между собой и вообще неудобно. OpenRGB призвана исправить ситуацию и заменить собой все остальные программы для управления RGB-подсветкой.
Поддерживается работа со многими устройствами от известных производителей. Посмотрите на список поддерживаемых устройств.
В интерфейсе программы перечислены поддерживаемые устройства. Пользователь может выбрать каждый из них и настроить цвет подсветки и сопутствующие параметры. Доступна как индивидуальная настройка каждого устройства, так и общие параметры, синхронизирующие подсветку всех устройств системы.
OpenRGB может быть расширен с помощью сторонних плагинов. Это позволит включить в программу новые функции, а также взаимодействовать со сторонним программным обеспечением.
Можно скачать OpenRGB для Windows и GNU/Linux. Доступны, в том числе, и исходные коды, благодаря которым опытный пользователь сможет внести необходимые корректировки и ещё лучше настроить программу под свои нужды.
Отзывы о OpenRGB
Не работает на Nord GS-959.
Почему после установление на ПК нет иконки приложения на рабочем экране? Это намного удобней.
При первом же запуске в процессе инициализации устройств система зависает и перезагружается.
Программа не поддерживает клавиатуру Warewolf.
Нет поддержки клавиатуры S98, я кнш понимаю что у неё и своя кнопка для смены цвета есть но хотелось бы(
Не работает на клавиатуре Revenge Gaming Keyboard.
Нет поддержки для клавиатуры Gembird KB-240L😭
Уже год нет поддержки и развития. Автор забросил прогу.
Нет поддержки клавиатуры Dexp Tanto.
Нету старых клавиатур по типу DEXP Black sword :(
Нету на Thunderobot 911.
Пользуюсь OpenRGB довольно давно и очень ей доволен. Конечно поддерживаются далеко не все устройства, но программа развивается. Очень надеюсь, что автор ее не бросит!
Отличная программа, но хотелось бы большей поддержки устройств, например бренда Zotac тут вообще не увидел, а у них как раз в программе ихней с ргб проблемы.
Только видеокарту считала.
Отличная программа. Легкая, быстрая и не требует установки. Раньше пользовался ужасно тяжелым Razer Synapse, который ставит массу драйверов и сервисов, которые постоянно что-то делают в системе, вызывая нагрузку и тормоза. OpenRGB - совсем другое дело.