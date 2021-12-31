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OpenRGB

0.7

Скачать центр управления RGB-подсветкой всех устройств компьютера

Open Source Windows Linux
Скачать OpenRGB

OpenRGB — единый центр управления RGB-подсветкой всех устройств компьютера. Одна программа, заменяющая собой ряд фирменных программ от производителей устройств. Свободный, кроссплатформенный проект.

Практически каждый элемент современного домашнего компьютера может иметь RGB-подсветку. Речь в первую очередь о компьютерах геймеров, в каждое устройство которых встроено RGB. Нехорошо, если для управления этим хозяйством приходится устанавливать отдельную программу для каждого устройства. Несколько программ отъедают драгоценные ресурсы, могут конфликтовать между собой и вообще неудобно. OpenRGB призвана исправить ситуацию и заменить собой все остальные программы для управления RGB-подсветкой.

Поддерживается работа со многими устройствами от известных производителей. Посмотрите на список поддерживаемых устройств.

Интерфейс OpenRGB
Интерфейс OpenRGB

В интерфейсе программы перечислены поддерживаемые устройства. Пользователь может выбрать каждый из них и настроить цвет подсветки и сопутствующие параметры. Доступна как индивидуальная настройка каждого устройства, так и общие параметры, синхронизирующие подсветку всех устройств системы.

OpenRGB может быть расширен с помощью сторонних плагинов. Это позволит включить в программу новые функции, а также взаимодействовать со сторонним программным обеспечением.

Можно скачать OpenRGB для Windows и GNU/Linux. Доступны, в том числе, и исходные коды, благодаря которым опытный пользователь сможет внести необходимые корректировки и ещё лучше настроить программу под свои нужды.

Что нового в OpenRGB 0.7:

Список изменений будет доступен позже.

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 31.12.21САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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