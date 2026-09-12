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OpenRGB

1.0

Скачать центр управления RGB-подсветкой всех устройств компьютера

Open Source Windows Linux

Скачать OpenRGB

ВЫБОР ВЕРСИИ

OpenRGB — единый центр управления RGB-подсветкой всех устройств компьютера. Одна программа, заменяющая собой ряд фирменных программ от производителей устройств. Свободный, кроссплатформенный проект.

Практически каждый элемент современного домашнего компьютера может иметь RGB-подсветку. Речь в первую очередь о компьютерах геймеров, в каждое устройство которых встроено RGB. Нехорошо, если для управления этим хозяйством приходится устанавливать отдельную программу для каждого устройства. Несколько программ отъедают драгоценные ресурсы, могут конфликтовать между собой и вообще неудобно. OpenRGB призвана исправить ситуацию и заменить собой все остальные программы для управления RGB-подсветкой.

Поддерживается работа со многими устройствами от известных производителей. Посмотрите на список поддерживаемых устройств.

Интерфейс OpenRGB
Интерфейс OpenRGB

В интерфейсе программы перечислены поддерживаемые устройства. Пользователь может выбрать каждый из них и настроить цвет подсветки и сопутствующие параметры. Доступна как индивидуальная настройка каждого устройства, так и общие параметры, синхронизирующие подсветку всех устройств системы.

OpenRGB может быть расширен с помощью сторонних плагинов. Это позволит включить в программу новые функции, а также взаимодействовать со сторонним программным обеспечением.

Можно скачать OpenRGB для Windows и GNU/Linux. Доступны, в том числе, и исходные коды, благодаря которым опытный пользователь сможет внести необходимые корректировки и ещё лучше настроить программу под свои нужды.

Что нового в последних версиях OpenRGB:

Что нового в OpenRGB 1.0

Огромное обновление после трех лет разработки. Переработано ядро, реализована поддержка множества новых устройств, переработана система профилей, добавлена возможность корректного запуска в качестве фоновой службы, добавлена поддержка PawnIO, добавлена поддержка Qt6 и многое другое. В Windows для доступа OpenRGB к оперативной памяти, старым материнским платам и некоторым другим устройствам потребуется установить софт pawnio.eu.

Читайте новость: OpenRGB 0.9 — работа с ARGB, новый менеджер клавиатур и поддержка новых устройств.

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о OpenRGB

Не работает на Nord GS-959.

Автор: user_98372943oi01.12.2024

Почему после установление на ПК нет иконки приложения на рабочем экране? Это намного удобней.

Автор: GHOST24.06.2024

При первом же запуске в процессе инициализации устройств система зависает и перезагружается.

Автор: Михаил09.06.2024

Программа не поддерживает клавиатуру Warewolf.

Автор: человек16.03.2024

Нет поддержки клавиатуры S98, я кнш понимаю что у неё и своя кнопка для смены цвета есть но хотелось бы(

Автор: Ярослав08.01.2024

Не работает на клавиатуре Revenge Gaming Keyboard.

Автор: Amrullo25.09.2023

Нет поддержки для клавиатуры Gembird KB-240L😭

Автор: Аноним20.06.2023

Уже год нет поддержки и развития. Автор забросил прогу.

Автор: Алексей13.04.2023

Нет поддержки клавиатуры Dexp Tanto.

Автор: ратте27.02.2023

Нету старых клавиатур по типу DEXP Black sword :(

Автор: Zenderio21.02.2023

Нету на Thunderobot 911.

Автор: Артем02.02.2023

Пользуюсь OpenRGB довольно давно и очень ей доволен. Конечно поддерживаются далеко не все устройства, но программа развивается. Очень надеюсь, что автор ее не бросит!

Автор: ess es186814.01.2023

Отличная программа, но хотелось бы большей поддержки устройств, например бренда Zotac тут вообще не увидел, а у них как раз в программе ихней с ргб проблемы.

Автор: 55513.01.2023

Только видеокарту считала.

Автор: Ди02.11.2022

Отличная программа. Легкая, быстрая и не требует установки. Раньше пользовался ужасно тяжелым Razer Synapse, который ставит массу драйверов и сервисов, которые постоянно что-то делают в системе, вызывая нагрузку и тормоза. OpenRGB - совсем другое дело.

Автор: Гламурненький19.02.2022

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