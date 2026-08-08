Brave — это новый браузер, который призван пересмотреть отношение к рекламе в интернете. Он имеет 3 основные особенности: набор функций для блокировки рекламы и трекеров, возможность платить любимым сайтам вознаграждение за их нелегкий труд и крайне спорная функциональность подмены рекламы на сайтах, рекламой от самого Brave. В первую очередь, можно посоветовать скачать Brave любителям блокировать все, что не относится к контенту сайта, а также всем тем, кто следит за рынком браузеров и не пропускает интересные проекты.

Разработкой этого браузера занимается компания под руководством Брендана Эйха, деятельного человека, придумавшего JavaScript и стоявшего у истоков Mozilla. Они считают, что современная реклама портит интернет. Дело тут не в самой рекламе, а в подходе рекламных сетей к получению и обработке информации о пользователе — чуть ли не каждый крупный интернет-сервис всеми силами собирает максимум данных о пользователе, которые используются для подбора более релевантных рекламных объявлений. Разработчики нового браузера говорят, что современный пользователь давно превратился в товар для всевозможных рекламных сетей и это наносит ущерб конфиденциальности, удобству работы и производительности.

Декларируемая миссия проекта — создать новый способ оборота рекламы на основе блокчейна, где не будут ущемляться права и выгоды пользователей, вебмастеров и рекламодателей. Для этого разработана платформа BAT (основана на блокчейне Ethereum), частью которой и является браузер Brave. Разработчики предлагают вырезать всю рекламу в браузере, а взамен навставлять своей, за просмотр которой пользователь будет получать вознаграждение. Рекламодателям и вебмастерам обещаны более выгодные условия, чем в рекламных сетях.

Интерфейс Brave Статистика блокировки

Большинство людей пользуется Brave как браузером с хорошим набором функций блокировки рекламы и механизмов отслеживания. Он работает быстрее многих конкурентов, благодаря все той же блокировке ненужного пользователю содержания. Brave осуществляет блокировку всего, что может идентифицировать пользователя и связано с рекламой: баннеры и рекламные объявления, механизмы отслеживания, куки-файлы, фингерпринтинг (идентификация пользователя по ряду параметров системы) и любой контент, загружаемый со сторонних ресурсов. Конечно, доступна возможность настройки того, что именно будет блокироваться — в браузере есть отдельный раздел, посвященный блокировке рекламы, трекеров и прочих механизмов отслеживания, а стартовая страница наглядно информирует о заблокированном контенте в ходе работы.

Реклама от самого Brave, за просмотр которой пользователи получают вознаграждение, — особенность, которая наделала массу шума сразу после ее анонса. В браузере есть специальный режим, в котором режется собственная реклама сайта, но отображается реклама от Brave. Смысл этой хитрой схемы заключается в распределении денег, вырученных таким способом: 55% получит сайт, 15% вернуться рекламодателю, 15% получит пользователь и оставшиеся 15% получает предприимчивый Брендан Эйх. Ну и, конечно же, разработчики подчеркивают, что планируют транслировать лишь хорошую и интересную пользователю рекламу, без сбора каких бы то ни было личных данных.

Настройки щитов Кошелек Настройка платежей сайтам

Кроме того, разработчики предлагают пользователям платить небольшое вознаграждение посещаемым сайтам. Встроенный криптокошелек позволяет автоматически отправлять небольшие вознаграждения посещаемым сайтам. К примеру, пользователь кладет на счёт несколько долларов и те распределяются между посещаемыми им сайтами. Также есть возможность перечислить вознаграждение конкретному сайту. Конечно, вебмастер проверяемого сайта должен предварительно зарегистрироваться в программе, иначе ничего не выйдет и никаких денег от пользователей он не получит.

В остальном, это Chromium-браузер с современным и приятным интерфейсом и несколькими встроенными расширениями, что вполне удовлетворит функциональные потребности большинства пользователей. Можно скачать Brave как для компьютера с операционными системами Windows и GNU/Linux, так и для мобильных устройств на Android. Мобильная версия включает все те же ключевые особенности, касающиеся блокировки рекламы, что и десктопные версии.