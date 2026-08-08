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Brave

1.93.134

Скачать браузер с особым отношением к рекламе

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Brave — это новый браузер, который призван пересмотреть отношение к рекламе в интернете. Он имеет 3 основные особенности: набор функций для блокировки рекламы и трекеров, возможность платить любимым сайтам вознаграждение за их нелегкий труд и крайне спорная функциональность подмены рекламы на сайтах, рекламой от самого Brave. В первую очередь, можно посоветовать скачать Brave любителям блокировать все, что не относится к контенту сайта, а также всем тем, кто следит за рынком браузеров и не пропускает интересные проекты.

Разработкой этого браузера занимается компания под руководством Брендана Эйха, деятельного человека, придумавшего JavaScript и стоявшего у истоков Mozilla. Они считают, что современная реклама портит интернет. Дело тут не в самой рекламе, а в подходе рекламных сетей к получению и обработке информации о пользователе — чуть ли не каждый крупный интернет-сервис всеми силами собирает максимум данных о пользователе, которые используются для подбора более релевантных рекламных объявлений. Разработчики нового браузера говорят, что современный пользователь давно превратился в товар для всевозможных рекламных сетей и это наносит ущерб конфиденциальности, удобству работы и производительности.

Декларируемая миссия проекта — создать новый способ оборота рекламы на основе блокчейна, где не будут ущемляться права и выгоды пользователей, вебмастеров и рекламодателей. Для этого разработана платформа BAT (основана на блокчейне Ethereum), частью которой и является браузер Brave. Разработчики предлагают вырезать всю рекламу в браузере, а взамен навставлять своей, за просмотр которой пользователь будет получать вознаграждение. Рекламодателям и вебмастерам обещаны более выгодные условия, чем в рекламных сетях.

Скриншот Brave 1
Интерфейс Brave
Скриншот Brave 2
Статистика блокировки

Большинство людей пользуется Brave как браузером с хорошим набором функций блокировки рекламы и механизмов отслеживания. Он работает быстрее многих конкурентов, благодаря все той же блокировке ненужного пользователю содержания. Brave осуществляет блокировку всего, что может идентифицировать пользователя и связано с рекламой: баннеры и рекламные объявления, механизмы отслеживания, куки-файлы, фингерпринтинг (идентификация пользователя по ряду параметров системы) и любой контент, загружаемый со сторонних ресурсов. Конечно, доступна возможность настройки того, что именно будет блокироваться — в браузере есть отдельный раздел, посвященный блокировке рекламы, трекеров и прочих механизмов отслеживания, а стартовая страница наглядно информирует о заблокированном контенте в ходе работы.

Реклама от самого Brave, за просмотр которой пользователи получают вознаграждение, — особенность, которая наделала массу шума сразу после ее анонса. В браузере есть специальный режим, в котором режется собственная реклама сайта, но отображается реклама от Brave. Смысл этой хитрой схемы заключается в распределении денег, вырученных таким способом: 55% получит сайт, 15% вернуться рекламодателю, 15% получит пользователь и оставшиеся 15% получает предприимчивый Брендан Эйх. Ну и, конечно же, разработчики подчеркивают, что планируют транслировать лишь хорошую и интересную пользователю рекламу, без сбора каких бы то ни было личных данных.

Скриншот Brave 3
Настройки щитов
Скриншот Brave 4
Кошелек
Скриншот Brave 5
Настройка платежей сайтам

Кроме того, разработчики предлагают пользователям платить небольшое вознаграждение посещаемым сайтам. Встроенный криптокошелек позволяет автоматически отправлять небольшие вознаграждения посещаемым сайтам. К примеру, пользователь кладет на счёт несколько долларов и те распределяются между посещаемыми им сайтами. Также есть возможность перечислить вознаграждение конкретному сайту. Конечно, вебмастер проверяемого сайта должен предварительно зарегистрироваться в программе, иначе ничего не выйдет и никаких денег от пользователей он не получит.

В остальном, это Chromium-браузер с современным и приятным интерфейсом и несколькими встроенными расширениями, что вполне удовлетворит функциональные потребности большинства пользователей. Можно скачать Brave как для компьютера с операционными системами Windows и GNU/Linux, так и для мобильных устройств на Android. Мобильная версия включает все те же ключевые особенности, касающиеся блокировки рекламы, что и десктопные версии.

Что нового в последних версиях Brave:

В Brave 1.74.51 обновлен Chromium до версии 132.0.6834.160 и исправлены ошибки.

Читайте новость: Brave 1.0.0 — финальная версия браузера с особым подходом к рекламе.

Читайте новость: Brave — браузер, призванный пересмотреть подход к рекламе.

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Brave

Очень быстрый браузер! Блокировщик рекламы — топ, Adblock больше не нужен.

Автор: NickyJ27.04.2024

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