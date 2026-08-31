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OpenShot

4.0.0

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Бесплатно Windows Linux

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Openshot — бесплатный полупрофессиональный видеоредактор. Несложная, но полнофункциональная программа для монтажа и обработки видеороликов. Как и многие другие бесплатные редакторы ( Kdenlive или Shotcut) построен на основе MLT Multimedia Framework, FFmpeg и ряда прочих свободных компонентов. Программа распространяется для операционных систем Windows и GNU/Linux.

Видеоредактор OpenShot подойдёт для широкого спектра задач. От мелкого редактирования видеоролика снятого на телефон, до серьезного монтажа с десятками дорожек и сотней отдельных роликов. Конечно, программа не пытается тягаться с профессиональными инструментами типа Vegas Pro или DaVinci Resolve, но отсутствие избыточного функционала тоже может оказаться плюсом. В программа есть все, что нужно домашнему пользователю, увлеченному любительским видеопроизводством. При этом, системные требования значительно ниже, чем у профессионального софта и этот видеоредактор лучше подойдет для слабых компьютеров.

Openshot позволит с минимумом усилий осуществить монтаж видео и его обработку. У программы мультидорожечный таймлайн, набор различных эффектов для коррекции картинки и внесения творческих особенностей, переходы, заголовки и всё прочее, присущее программам такого типа.

Интерфейс видеоредактора на русском языке. Простой и хорошо настраиваемый. Работа с таймлайном осуществляется перетаскиванием роликов и не вызовет сложностей даже у начинающего пользователя. Доступ ко всем основным функциям прост и самоочевиден.

Интерфейс OpenShot
Интерфейс OpenShot
Эффекты и фильтры
Эффекты и фильтры
Настройки
Настройки

Что нового в последних версиях OpenShot:

  • Повышена стабильность и оптимизировано использование оперативной памяти.
  • Повышена производительность воспроизведения видео в реальном времени (функция предпросмотра видео).
  • Множество улучшений для работы с таймлайном (улучшена точность привязки, повышена скорость обрезки, более точные ключевые кадры, индивидуальный цвет для каждого эффекта, и многое другое).
  • Добавлена возможность одновременно экспортировать несколько роликов.
  • Добавлено множество новых профилей экспорта (в том числе анимированный GIF, MP3, YouTube 2K, YouTube 4K, MKV).
  • Доработана документация.
  • Обновлены локализации.
  • Улучшена работа с некоторыми видеоформатами.
  • Добавлена поддержка Blender 3.3.
  • Улучшена отрисовка интерфейса OpenShot на экранах с высоким разрешением.
ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о OpenShot

Отличный видеоредактор. Хорошо локализованный, приятный и удобный интерфейс. Сама прога без глюков и нормально функционирует даже на слабом ноуте.

Автор: Антон04.07.2022

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