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OpenShot

2.5.1

Скачать бесплатный полупрофессиональный видеоредактор

Бесплатно Windows Linux
Скачать OpenShot

Openshot — бесплатный полупрофессиональный видеоредактор. Несложная, но полнофункциональная программа для монтажа и обработки видеороликов. Как и многие другие бесплатные редакторы (Kdenlive или Shotcut) построен на основе MLT Multimedia Framework, FFmpeg и ряда прочих свободных компонентов. Программа распространяется для операционных систем Windows и GNU/Linux.

Видеоредактор OpenShot подойдёт для широкого спектра задач. От мелкого редактирования видеоролика снятого на телефон, до серьезного монтажа с десятками дорожек и сотней отдельных роликов. Конечно, программа не пытается тягаться с профессиональными инструментами типа Vegas Pro или DaVinci Resolve, но отсутствие избыточного функционала тоже может оказаться плюсом. В программа есть все, что нужно домашнему пользователю, увлеченному любительским видеопроизводством. При этом, системные требования значительно ниже, чем у профессионального софта и этот видеоредактор лучше подойдет для слабых компьютеров

Интерфейс OpenShot
Интерфейс OpenShot
Эффекты и фильтры
Эффекты и фильтры
Настройки
Настройки

Openshot позволит с минимумом усилий осуществить монтаж видео и его обработку. У программы мультидорожечный таймлайн, набор различных эффектов для коррекции картинки и внесения творческих особенностей, переходы, заголовки и всё прочее, присущее программам такого типа.

Интерфейс видеоредактора на русском языке. Простой и хорошо настраиваемый. Работа с таймлайном осуществляется перетаскиванием роликов и не вызовет сложностей даже у начинающего пользователя. Доступ ко всем основным функциям прост и самоочевиден.

Что нового в OpenShot 2.5.1:

  • Поддержка аппаратного ускорения для операций кодирования.
  • Улучшена производителньость обработки кадров.
  • Экспорт и импорт EDL и XML (Adobe Premiere Pro и Final Cut Pro).
  • Улучшено создание миниатюр.
  • Поддержка Blender 2.8.
  • Добавлена возмодность восстановления предыдущих сохранений.
  • Улучшена совсместмиость с SVG.
  • Улучшено окно плеера.
  • Предыприняты прочие улучшения и исправлены ошибки.
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 04.03.20САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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