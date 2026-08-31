Openshot — бесплатный полупрофессиональный видеоредактор. Несложная, но полнофункциональная программа для монтажа и обработки видеороликов. Как и многие другие бесплатные редакторы ( Kdenlive или Shotcut) построен на основе MLT Multimedia Framework, FFmpeg и ряда прочих свободных компонентов. Программа распространяется для операционных систем Windows и GNU/Linux.

Видеоредактор OpenShot подойдёт для широкого спектра задач. От мелкого редактирования видеоролика снятого на телефон, до серьезного монтажа с десятками дорожек и сотней отдельных роликов. Конечно, программа не пытается тягаться с профессиональными инструментами типа Vegas Pro или DaVinci Resolve, но отсутствие избыточного функционала тоже может оказаться плюсом. В программа есть все, что нужно домашнему пользователю, увлеченному любительским видеопроизводством. При этом, системные требования значительно ниже, чем у профессионального софта и этот видеоредактор лучше подойдет для слабых компьютеров.

Openshot позволит с минимумом усилий осуществить монтаж видео и его обработку. У программы мультидорожечный таймлайн, набор различных эффектов для коррекции картинки и внесения творческих особенностей, переходы, заголовки и всё прочее, присущее программам такого типа.

Интерфейс видеоредактора на русском языке. Простой и хорошо настраиваемый. Работа с таймлайном осуществляется перетаскиванием роликов и не вызовет сложностей даже у начинающего пользователя. Доступ ко всем основным функциям прост и самоочевиден.