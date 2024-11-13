SLO.ru
НОВОСТИ КАТАЛОГ ПРОГРАММ 50 ПОПУЛЯРНЫХ СОФТДОСКА
💬 ОТЗЫВЫ:0

NVIDIA app

11.0.1.163

Скачать центр управления видеокартами GeForce

Бесплатно Windows

Скачать NVIDIA app

ВЫБОР ВЕРСИИ

NVIDIA app — новый центр управления видеокартами GeForce, который объединяет «Панель управления NVIDIA», GeForce Experience и RTX Experience. Цель разработки новой программы — создание единого центра, который удовлетворит большинство потребностей пользователя видеокарты от NVIDIA. Новинка призвана заменить собой GeForce Experience. Скачайте NVIDIA app Beta — регистрация не требуется и свободная загрузка доступна для всех желающих.

NVIDIA app позволяет управлять настройками игр и драйвера ( NVIDIA GeForce Game Ready) в одном интерфейсе. Обновленный внутриигровой оверлей предлагает удобный доступ к мощным инструментам для записи игривого процесса, мониторинг производительности и фильтры постобработки, в том числе и новые фильтры на базе ИИ для видеокарт, поддерживающих RTX.

Главные особенности NVIDIA app

  • Единый центр управления видеокартой. NVIDIA app объединяет оптимальные игровые настройки GeForce Experience и настройки 3D панели управления NVIDIA в едином интерфейсе. Здесь можно централизованно просмотреть или изменить настройки игр и драйвера. Доступна настройка параметров индивидуально, для каждой игры или использовать глобальный профиль для всех игр.
  • Улучшенная информация о драйвере. Добавлена расширенная информация об обновлении драйверов. Новая страница «Драйвер» включает пункты «Что нового» и «Исправления», а также выноски с информацией о поддержке игр. Все статьи по драйверам, включая анонсы игр и связанные с драйверами технологии, доступны в информационной ленте.
  • Обновленный внутриигровой оверлей. Полностью переработан внутриигровой оверлей. Как и прежде, сочетание клавиш «Alt+Z» вызывает инструменты записи Shadowplay, игровые фильтры Freestyle, NVIDIA Highlights, режиму фотографии и инструментам мониторинга производительности. Улучшены интерфейс, улучшен мониторинг производительности, добавлена возможность выбора отображаемых показателей производительности, реализована поддержка записи видео при 120 FPS с помощью технологии Shadowplay.
  • Новые фильтры Freestyle на базе ИИ. NVIDIA Freestyle позволяет персонализировать внешний вид популярных игр с помощью фильтров постобработки, которые работают в реальном времени. Эта функция совместима с обширной библиотекой игр (1200+). RTX Dynamic Vibrance — это фильтр Freestyle на базе ИИ, который улучшает функцию Digital Vibrance из панели управления NVIDIA. RTX Dynamic Vibrance повышает четкость изображения для каждого приложения по отдельности, предоставляя игрокам гибкий и удобный способ изменения визуальных настроек для каждой игры. RTX HDR, новый фильтр Freestyle на базе ИИ, открывает мир HDR в играх, изначально не оснащенных поддержкой HDR. Примечательно, что только 10 из 50 самых популярных игр на GeForce предлагают поддержку HDR и существуют тысячи игр, ограниченные поддержкой лишь SDR. Благодаря фильтру RTX HDR можно использовать HDR-совместимый экран в широком спектре игр на платформах DX12, DX11, DX9 или Vulkan.

Важно отметить, что новинка не требует учетной записи, как предыдущие программы. Как и прежде, доступна работа через учетную запись, но теперь она необязательна.

Интерфейс NVIDIA app
Интерфейс NVIDIA app
Драйверы
Драйверы
Галерея
Галерея

Что нового в NVIDIA app 11.0.1.163:

Первая версия. Сформирован основной функционал.

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 13.11.24САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о NVIDIA app

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

ПОХОЖИЕ ПРОГРАММЫ

Unigine Benchmark

Серия бенчмарков для тестирования в сложных трехмерных приложениях

Cinebench

Популярный тест компьютера с демо-сценами

FurMark

Экстремально интенсивный тест видеокарты

Geekbench

Тестирование процессора и видеокарты реальными задачами

MSI Afterburner

Самый популярный инструмент для разгона видеокарты

Еще похожие

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Google Chrome

Google Chrome

Telegram

Telegram

Skype

Skype

uTorrent

uTorrent

AIMP

AIMP

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

CCleaner

CCleaner

WinRAR

WinRAR

Total Commander

Total Commander

Касперский

Касперский

AIDA64

AIDA64