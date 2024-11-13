NVIDIA app — новый центр управления видеокартами GeForce, который объединяет «Панель управления NVIDIA», GeForce Experience и RTX Experience. Цель разработки новой программы — создание единого центра, который удовлетворит большинство потребностей пользователя видеокарты от NVIDIA. Новинка призвана заменить собой GeForce Experience. Скачайте NVIDIA app Beta — регистрация не требуется и свободная загрузка доступна для всех желающих.

NVIDIA app позволяет управлять настройками игр и драйвера ( NVIDIA GeForce Game Ready) в одном интерфейсе. Обновленный внутриигровой оверлей предлагает удобный доступ к мощным инструментам для записи игривого процесса, мониторинг производительности и фильтры постобработки, в том числе и новые фильтры на базе ИИ для видеокарт, поддерживающих RTX.

Главные особенности NVIDIA app

Единый центр управления видеокартой. NVIDIA app объединяет оптимальные игровые настройки GeForce Experience и настройки 3D панели управления NVIDIA в едином интерфейсе. Здесь можно централизованно просмотреть или изменить настройки игр и драйвера. Доступна настройка параметров индивидуально, для каждой игры или использовать глобальный профиль для всех игр.

NVIDIA app объединяет оптимальные игровые настройки GeForce Experience и настройки 3D панели управления NVIDIA в едином интерфейсе. Здесь можно централизованно просмотреть или изменить настройки игр и драйвера. Доступна настройка параметров индивидуально, для каждой игры или использовать глобальный профиль для всех игр. Улучшенная информация о драйвере. Добавлена расширенная информация об обновлении драйверов. Новая страница «Драйвер» включает пункты «Что нового» и «Исправления», а также выноски с информацией о поддержке игр. Все статьи по драйверам, включая анонсы игр и связанные с драйверами технологии, доступны в информационной ленте.

Добавлена расширенная информация об обновлении драйверов. Новая страница «Драйвер» включает пункты «Что нового» и «Исправления», а также выноски с информацией о поддержке игр. Все статьи по драйверам, включая анонсы игр и связанные с драйверами технологии, доступны в информационной ленте. Обновленный внутриигровой оверлей. Полностью переработан внутриигровой оверлей. Как и прежде, сочетание клавиш «Alt+Z» вызывает инструменты записи Shadowplay, игровые фильтры Freestyle, NVIDIA Highlights, режиму фотографии и инструментам мониторинга производительности. Улучшены интерфейс, улучшен мониторинг производительности, добавлена возможность выбора отображаемых показателей производительности, реализована поддержка записи видео при 120 FPS с помощью технологии Shadowplay.

Полностью переработан внутриигровой оверлей. Как и прежде, сочетание клавиш «Alt+Z» вызывает инструменты записи Shadowplay, игровые фильтры Freestyle, NVIDIA Highlights, режиму фотографии и инструментам мониторинга производительности. Улучшены интерфейс, улучшен мониторинг производительности, добавлена возможность выбора отображаемых показателей производительности, реализована поддержка записи видео при 120 FPS с помощью технологии Shadowplay. Новые фильтры Freestyle на базе ИИ. NVIDIA Freestyle позволяет персонализировать внешний вид популярных игр с помощью фильтров постобработки, которые работают в реальном времени. Эта функция совместима с обширной библиотекой игр (1200+). RTX Dynamic Vibrance — это фильтр Freestyle на базе ИИ, который улучшает функцию Digital Vibrance из панели управления NVIDIA. RTX Dynamic Vibrance повышает четкость изображения для каждого приложения по отдельности, предоставляя игрокам гибкий и удобный способ изменения визуальных настроек для каждой игры. RTX HDR, новый фильтр Freestyle на базе ИИ, открывает мир HDR в играх, изначально не оснащенных поддержкой HDR. Примечательно, что только 10 из 50 самых популярных игр на GeForce предлагают поддержку HDR и существуют тысячи игр, ограниченные поддержкой лишь SDR. Благодаря фильтру RTX HDR можно использовать HDR-совместимый экран в широком спектре игр на платформах DX12, DX11, DX9 или Vulkan.

Важно отметить, что новинка не требует учетной записи, как предыдущие программы. Как и прежде, доступна работа через учетную запись, но теперь она необязательна.