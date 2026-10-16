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Cent Browser

5.3.1184.25

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Cent Browser — это известный альтернативный браузер, построенный на основе Chromium. Нравится многим пользователям, так как включает набор очень уместных особенностей, полезных широкой аудитории.

Cent Browser — любительский проект, над которым работает один энтузиаст при поддержке пары близких людей. Позиция автора — ничего не удалять из Chromium, а только включать функции, которые могут быть интересны широкой аудитории. Разработчика вдохновил Firefox, который включает заметно более богатый функционал в базовой поставке программы, чем Google Chrome. В общем, цель разработчика — снабдить перспективный Chromium набором полезных улучшений.

У Cent Browser более настраиваемый интерфейс (например, изменение формы вкладок и цвета фона, а также настройка ширины меню закладок и т. п.), масса дополнительных настроек для изменения поведения, несколько дополнительных функций (например, быстрое сохранение изображений или удобный инструмент создания скриншотов), а также ряд оптимизаций производительности некоторых операций. Что касается оптимизаций, то самым заметным улучшением является пониженное потребление памяти за счет загрузки только активной вкладки (прочие загрузятся после обращения к ним), а также запуск всех дополнений одним процессом.

Довольно много внимания уделено вкладкам. Самой заметной особенностью Cent Browser можно назвать прокрутку вкладок, что очень удобно при их большом количестве. Также в браузере присутствует широкий перечень дополнительных настроек поведения вкладок, что может быть очень удобно многим пользователям. И масса прочих полезных функций: расширенные возможности управления браузером жестами мыши, блокировка отслеживания, расширенные действия над перетаскиваемыми объектами.

Cent Browser распространяется на русском языке, совместим с операционными системами от Windows 7 до Windows 11 и доступен, в том числе, в виде Portable-сборки, которая не требует установки.

Скриншот Cent Browser 1 Скриншот Cent Browser 2 Скриншот Cent Browser 3

Что нового в последних версиях Cent Browser:

Что нового в Cent Browser 5.3.1184.25

  • Обновление Chromium до версии 150.0.7871.250.
  • Продолжается поддержка Windows 7 и расширений Manifest V2.
  • В горячие клавиши добавлена поддержка "Quick URL".
  • Добавлен автоматический перевод выделенного текста.
  • Добавлена ​​поддержка компактного интерфейса.
  • Добавлена ​​возможность отключения обновлений расширений.
  • Добавлена ​​поддержка переключения вкладок в порядке их недавнего использования.
  • Добавлена ​​возможность закрытия боковой панели поиска изображений щелчком правой кнопки мыши.
  • В многоколоночное отображение закладок добавлена ​​строка поиска.
  • Добавлена ​​возможность использования произвольного текста в качестве значков для популярных сайтов.
  • Исправлены ошибки.

Обновление 5.2.1168.75 исправляет ошибки.

Что нового в Cent Browser 5.2.1168.74

  • Обновление Chromium до версии 132.0.6834.210.
  • Продлена совместимость с операционными системами Windows 7 и Windows 8.
  • Переработан установщик для сокращения размера.
  • Добавлена возможность размещать кноку закладок с правой стороны.
  • Добавлена возможность выбирать формат файла при сохранении веб-страницы как изображения.
  • Добавлена функция переименования вкладки.
  • Добавлена настройка отправки в корзин удаляемых скаченых файлов.
  • Добавлена настройка закрытия всех остальных вкладок при клике на вкладку средней кнопкой мыши.
  • Исправлены проблемы в безопасности.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в Cent Browser 5.1.1130.82

  • Обновление Chromium до версии 118.0.5993.159.
  • Продолжается поддержка операционных систем Windows 7 и Windows 8.
  • Добавлена опция "Force link to open in current tab".
  • Добавлена возможность открывать закладки и ссылки в выбранных мульти-логин вкладках.
  • Добавлена возможность использовать локальные графические изображения для иконок раздела популярного содержания.
  • Включен ряд патчей безопасности.
  • Исправлены различные ошибки.
ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Cent Browser

Браузер супер. Пользуюсь портативной версией. Перепробовал много обозревателей - этот заставлял возвращаться к нему снова и снова, и вправду от добра добра не ищут. А насчёт обновлений - они выходят, но редко - что ещё раз указывает на совершенство кода - зачем обновлять то, что отлично функционирует?

Автор: -09.07.2022

Отличный, хороший браузер. Жаль, что не обновляется.

Автор: Ник20.03.2022

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