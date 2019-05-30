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CentBrowser

4.0.9.102

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CentBrowser — это известный альтернативный браузер на основе Chromium (на его основе построен знаменитый Google Chrome). Очень нравится многим пользователям, так как включает набор очень уместных особенностей, полезных широкой аудитории.

CentBrowser — любительский проект, над которым работает один энтузиаст при поддержке пары близких людей. Позиция автора — ничего не удалять из Chromium, а только включать функции, которые могут быть интересны широкой аудитории. Разработчика вдохновил Firefox, который включает заметно более богатый функционал в базовой поставке программы, чем Google Chrome. В общем, цель разработчика — снабдить перспективный Chromium набором полезных улучшений.

У CentBrowser более настраиваемый интерфейс (например, изменение формы вкладок и цвета фона, а также настройка ширины меню закладок и т. п.), масса дополнительных настроек для изменения поведения, несколько дополнительных функций (например, быстрое сохранение изображений или удобный инструмент создания скриншотов), а также ряд оптимизаций производительности некоторых операций. Что касается оптимизаций, то самым заметным улучшением является пониженное потребление памяти за счет загрузки только активной вкладки (прочие загрузятся после обращения к ним), а также запуск всех дополнений одним процессом.

Довольно много внимание уделено вкладкам. Самой заметной особенностью Cent Browser можно назвать прокрутку вкладок, что очень удобно при их большом количестве. Также в браузере присутствует широкий перечень дополнительных настроек поведения вкладок, что может быть очень удобно многим пользователям.

В CentBrowser есть масса прочих полезных функций: расширенные возможности управления браузером жестами мыши, блокировка отслеживания, расширенные действия над перетаскиваемыми объектами и несколько прочих.

CentBrowser распространяется на русском языке, поддерживает все операционные системы от Windows XP до Windows 10 и доступен, в том числе, в виде Portable-версии, которая не требует установки.

Что нового в CentBrowser 4.0.9.102:

Список изменений будет доступен позже.

Скриншот CentBrowser 1 Скриншот CentBrowser 2 Скриншот CentBrowser 3
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 30.05.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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