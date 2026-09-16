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SARDU

6.1.0

Скачать программу для создания мультизагрузочной флешки

Open Source Windows Linux

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SARDU — это популярный инструмент для создания мултизагрузочной флешки. Особенность — возможность скачать самые разные установочные образы прямо из интерфейса программы. Можно скачать SARDU для Windows и GNU/Linux.

SARDU отлично подходит для создания загрузочной флешки с самым разным содержимым — установочными образами Windows или GNU/Linux или любыми сервисными программами и системным софт. Может использоваться как для создания загрузочного носителя из имеющегося образа, так и предлагает широкий выбор образов для загрузки с последующей записью на флешку.

Отлично подходит для создание USB-флешек для восстановления системы, так как предлагает широкий набор образов для загрузки прямо из интерфейса программы. В отличии от многих других инструментов подобного функционала, SARDU предлагает широкий спектр ссылок на загрузку образов прям из интерфейса программы. Пользователь выбирает нужные образы, скачивает (без необходимости посещения ресурса) и записывает на флешку. Среди доступных более 300 загрузочных образов присутствуют операционные системы, аварийные диски, антивирусы, программы для разбивки жесткого диска, тесты и многое другое.

Программа поддерживает BIOS и UEFI, при том SARDU позволяет создавать носитель, который будет работать в обоих режимах, а значит, совместим практически со всеми системами. Это очень удобно для администраторов и выездных мастеров. К плюсам программы можно отнести небольшой размер, высокую скорость работы и отсутствие необходимости установки.

Что нового в последних версиях SARDU:

Что нового в SARDU 6.1.0

  • Реализована система восстановления регистрации. Теперь SARDU автоматически создаёт резервную копию файлов регистрации после успешной активации.
  • Реализовано расширенное логирование регистрации. В программу добавлены явные сообщения в лиге событий, подтверждающие успешную передачу данных на сервер и получение ответа от него.
  • Расширен эвристический механизм. Добавлена новая эвристическая функция для автоматического преобразования меню GRUB4DOS в нативные меню GRUB2.
  • Добавлено обнаружение зависших процессов. Теперь при запуске выполняется автоматическая проверка для обнаружения и удаления оставшиеся или заблокированные исполняемые файлы SARDU от предыдущих сеансов.
  • Обновлена и упрощена функция выбора всех доступных ISO-файлов.
  • Улучшена очистка путей к удаленным ISO-файлам.
  • Улучшена логика преобразования меню Isolinux в меню GRUB2. В частности внесены исправления совместимости по запросам пользователей PearOS.
  • Обновлена проверка наличия обновлений SARDU_1.
  • Обновлена база данных ISO.
  • Исправлен ряд ошибок.

Что нового в SARDU 5.3.0

  • Обновление PassMark Memtest86 до версии 11.0 (UEFI).
  • Обновление Memtest86+ до версии 7.00 (UEFI и BIOS Legacy).
  • Обновление grub4dos-for_UEFI-2024-02-26.
  • Обновление rEFInd до версии 0.14.2.
  • Обновление SARDU_1.
  • Обновление ISO DB.
  • Добавлена проверка извлечения USB-носителя.
  • Улучшено форматирование USB-носителей.
  • Предприняты прочие небольшие улучшения.

Что нового в SARDU 5.1.0

  • Значительно оптимизирован внутренний код программы.
  • Улучшен поиск USB.
  • Добавлена эвристическая конвертация из Grub2 (UEFI) в Grub4dos (Bios Legacy).
  • Добавлена поддержка Linux Ubuntu и Debian размером более 4 Гб.
  • Добавлена поддержка Linuxfx, Parrot Security, Ubuntu Studio, Tsurugi Lab и прочие ISO с размером более 4 Гб.
  • Расширена информация о USB.
  • Обновлены Grub4dos UEFI, EFI Shell, Memtest (UEFI), SARDU_1, ISO DB.
  • Немного улучшен интерфейс.
  • Прочие улучшения.

Что нового в SARDU 4.4.0

  • Обновление теста оперативной памяти Memtest86 до версии 10.4 (версия для UEFI).
  • Обновление теста оперативной памяти MemTest86+ до версии 6.2 (версии для UEFI и BIOS).
  • Обновление менеджера загрузки rEFInd tдо версии 0.14.0.2.
  • Улучшено распознавание USB.
  • Обновлен сертификат безопасности программы. Теперь он действителен до 2026 года.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в SARDU 4.3.1

  • Обновление Memtest до версии 10.2 (1000) UEFI.
  • Обновление Memtest86+ до версии 6.10 UEFI + BIOS.
  • Обновлено управление образами для поддержки GNU/Linux Fedora версий 37+ с загрузкой на устройствах с BIOS.
  • Обновлена база поддерживаемых образов.
  • Обновление локализаций.
  • Улучшено присвоение имён образам.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в SARDU 4.2.0

  • Обновление Memtest до версии 10 (1000) (UEFI).
  • Обновление Memtest86+ до версии 6.00 (UEFI + Bios Legacy).
  • Обновлена база данных образов.
  • Предприняты мелкие улучшения интерфейса, удобства использования и т. д.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в SARDU 4.0.0

  • Обновление ссылки на загрузку образа MemTest86 до версии 9.3.
  • Обновление ссылки на загрузку образа Refind до версии 13.2.
  • Обновление grub4dos UEFI.
  • Добавлена возможность создания двух разделов.
  • Добавлена возможность управления не модифицированными образами Windows 11. Требуется флешка с двумя разделами.
  • Добавлена поддержка установочных образов Windows размером более 4 Гб (требуется флешка с двумя разделами).
  • Добавлен FreeDOS 1.3 RC4.
  • Добавлена поддержка Linux Garuda и производные.
  • Обновлена поддержка FAT32.
  • Улучшено управление именами ISO-файлов.
  • Улучшения в интерфейсе и удобстве использования программы.
ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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