SARDU — это популярный инструмент для создания мултизагрузочной флешки. Особенность — возможность скачать самые разные установочные образы прямо из интерфейса программы. Можно скачать SARDU для Windows и GNU/Linux.

SARDU отлично подходит для создания загрузочной флешки с самым разным содержимым — установочными образами Windows или GNU/Linux или любыми сервисными программами и системным софт. Может использоваться как для создания загрузочного носителя из имеющегося образа, так и предлагает широкий выбор образов для загрузки с последующей записью на флешку.

Отлично подходит для создание USB-флешек для восстановления системы, так как предлагает широкий набор образов для загрузки прямо из интерфейса программы. В отличии от многих других инструментов подобного функционала, SARDU предлагает широкий спектр ссылок на загрузку образов прям из интерфейса программы. Пользователь выбирает нужные образы, скачивает (без необходимости посещения ресурса) и записывает на флешку. Среди доступных более 300 загрузочных образов присутствуют операционные системы, аварийные диски, антивирусы, программы для разбивки жесткого диска, тесты и многое другое.

Программа поддерживает BIOS и UEFI, при том SARDU позволяет создавать носитель, который будет работать в обоих режимах, а значит, совместим практически со всеми системами. Это очень удобно для администраторов и выездных мастеров. К плюсам программы можно отнести небольшой размер, высокую скорость работы и отсутствие необходимости установки.