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SARDU

4.2.0

Скачать программу для создания мультизагрузочной флешки

Open Source Windows Linux

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SARDU — это популярный инструмент для создания мултизагрузочной флешки. Особенность — возможность скачать самые разные установочные образы прямо из интерфейса программы.

SARDU отлично подходит для создания загрузочной флешки с самым разным содержимым — установочными образами Windows или GNU/Linux или любыми сервисными программами и системным софт. Может использоваться как для создания загрузочного носителя из имеющегося образа, так и предлагает широкий выбор образов для загрузки с последующей записью на флешку.

Отлично подходит для создание USB-флешек для восстановления системы, так как предлагает широкий набор образов для загрузки прямо из интерфейса программы. В отличии от многих других инструментов подобного функционала, SARDU предлагает широкий спектр ссылок на загрузку образов прям из интерфейса программы. Пользователь выбирает нужные образы, скачивает (без необходимости посещения ресурса) и записывает на флешку. Среди доступных более 300 загрузочных образов присутствуют операционные системы, аварийные диски, антивирусы, программы для разбивки жесткого диска, тесты и многое другое.

Программа поддерживает BIOS и UEFI, при том SARDU позволяет создавать носитель, который будет работать в обоих режимах, а значит, совместим практически со всеми системами. Это очень удобно для администраторов и выездных мастеров. К плюсам программы можно отнести небольшой размер, высокую скорость работы и отсутствие необходимости установки.

Что нового в последней версии SARDU (4.2.0):

Что нового в SARDU 4.2.0

  • Обновление Memtest до версии 10 (1000) (UEFI).
  • Обновление Memtest86+ до версии 6.00 (UEFI + Bios Legacy).
  • Обновлена база данных образов.
  • Предприняты мелкие улучшения интерфейса, удобства использования и т. д.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в SARDU 4.0.0

  • Обновление ссылки на загрузку образа MemTest86 до версии 9.3.
  • Обновление ссылки на загрузку образа Refind до версии 13.2.
  • Обновление grub4dos UEFI.
  • Добавлена возможность создания двух разделов.
  • Добавлена возможность управления не модифицированными образами Windows 11. Требуется флешка с двумя разделами.
  • Добавлена поддержка установочных образов Windows размером более 4 Гб (требуется флешка с двумя разделами).
  • Добавлен FreeDOS 1.3 RC4.
  • Добавлена поддержка Linux Garuda и производные.
  • Обновлена поддержка FAT32.
  • Улучшено управление именами ISO-файлов.
  • Улучшения в интерфейсе и удобстве использования программы.
ОБНОВЛЕНО: 20.11.22САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о SARDU

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