Opera GX LVL2 — обновление браузера для геймеров, приуроченное к его первой годовщине

Выпущено обновление Opera GX — нового браузера от Opera Software, ориентированного на геймеров.

Opera GX — браузер с интерфейсом в стиле видеоигр и набором дополнительных функций, адресованных геймерам. Является специальной версией браузера Opera с полностью переоформленным интерфейсом, специальным разделом с новостями мира видеоигр и магазином, функцией ограничения потребления браузером ресурсов процессора и памяти, удобным доступом к сервису Twitch. В остальном функциональном плане это обычная Opera со всеми ее особенностями и функциями, развивающаяся почти синхронно с обычной версией браузера. Подробнее.

Opera GX LVL2 – обновление, приуроченное к первой годовщине браузера, позиционируется разработчиком как крупное и важное. Первая версия имела приставку LVL1, а эта — LVL2, что символизирует прохождение очередного этапа разработки. На практике, это хоть и заметное, но не очень-то крупное обновление. В браузере реализована интеграция с сервисом Discord, добавлена функция закрытия прожорливых вкладок, а в настройки оформления включена возможность затемнять светлые веб-страницы.

Что нового в Opera GX LVL2

Интеграция с сервисом Discord — главное нововведение этой версии Opera GX. Теперь этот сервис присутствует среди прочих мессенджеров, доступ к которым осуществляется через боковую панель Opera GX. На деле это обыкновенная вкладка браузера с веб-версией Discord, закреплённая на боковой панели и позволяющая быстро обратиться к сервису.

Discord в Opera GX

Hit Tabs Killer — другое нововведение, которое является частью GX Control (функции установки лимита расхода ресурсов браузером). Новинка ориентированна на пользователей с большим количеством открытых вкладок и позволяет обнаруживать и закрывать особо ресурсоемкие вкладки с целью высвобождения драгоценных ресурсов. Пользователю нужно указать лимит ресурсов, при превышении которого вкладки автоматически закроются.

Hit Tabs Killer

Перекраска светлых страниц в темные цвет — ещё одна новая функция, позволяющая браузеру автоматически менять цвет веб-страницы со светлого на темный. Если сайт имеет оформление в светлых тонах, а пользователю хочется темных, то новинка позволит перекрасить просматриваемый сайт. На деле функция меняет светлые элементы сайта на темные, подгоняя и цвет шрифтов для нормальной читабельности. По умолчанию функция отключена и ее нужно активировать через настройки. Внимание! Это экспериментальная функция, которая может работать неточно.

Перекраска веб-страниц

В остальном это обновление исправляет массу ошибок и разнообразных недоработок, а также обновляет движок Chromium до версии 81.0.4044.138.