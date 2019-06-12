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Opera GX

LVL1

Скачать бесплатно браузер адресованный геймерам

Скачать Opera GX

Opera GX — это новый браузер от Opera Software, адресованный геймерам. Не тем, кто иногда играет в GTA или Ведьмака; GX ориентирован на пользователей постоянно следящих за индустрией, любящих частенько зависать на стримах и для кого игры являются главным увлечением. Предполагается, что скачав Opera GX, геймерам будет гораздо удобнее, чем с обычным браузером, ведь его особенности направлены на решение ряда особенных задач любителя видеоигр.

Opera GX является специальной версия обычной Opera с полностью переоформленным интерфейсом, специальным разделом с новостями мира видеоигр и магазином, функцией ограничения потребления браузером ресурсов процессора и памяти и удобным доступом к стриминговой платформе Twitch.

В остальном, это неузнаваемая внешне, но обычная Опера. Переоформленный интерфейс имеет абсолютно ту же структуру расположения функций и диалогов. Функционал тоже полностью совпадает с обычной Opera и включает все особенности, в том числе бесплатный VPN, блокировщик рекламы, крипто-кошелек.

Скриншот Opera GX 1
Интерфейс Opera GX
Скриншот Opera GX 2
Функция ограничения расхода ресурсов
Скриншот Opera GX 3
Быстрые настройки браузера

Особенности браузера Opera GX:

  • Интерфейс в стиле игровых устройств — только темные тона и неон. В общем, в стиле Razer Chroma и всяких подсветок видеокарт и блоков питания. Светлая тема вообще не предусмотрена. Оформление запросто меняется широким набором настроек: цветовая гамма, эффекты и анимации, которые меняются через привычное меню быстрых настроек. Также там есть набор дополнительных обоев в соответствующем стиле. Он обязательно понравится одной части заинтересованной аудитории и обязательно отпугнет другую.
  • В браузере используются особенные звуковые эффекты, которые соответствуют общему стилю GX.
  • Страница GX Corner — различные материалы о видеоиграх. Новости, релизы, скидки и прочее.
  • Виджет GX Control — функция ограничения потребления браузером ресурсов компьютера, располагаемая на боковой панели. Разработчики предлагают не закрывать браузер даже во время игры, ведь он будет ограничен в потреблении ресурсов и не отъест драгоценный ресурс. Функция представляет собой 2 отдельных датчика — для памяти и для процессора, каждый из которых включает ползунок, ограничивающий доступный браузеру ресурс.
  • Виджет Twitch — интеграция со стриминговой платформой. Функция располагается на боковой панели и предоставляет быстрый доступ к популярнейшему стриминговому сервису: стримам, подпискам, уведомлениям и событиям.

Остается добавить, что разработчики настроены серьезно и обещают включать в новый браузер новые интересные функции. Можно скачать Opera GX для Windows. Версии для других операционных систем не предусмотрены.

Что нового в Opera GX LVL1:

Это первая тестовая версия.

Читайте новость: Opera GX — тестовая версия браузера для геймеров.

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 12.06.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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