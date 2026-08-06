Opera — это легендарный браузер с богатой историей. Знаменит как качественный браузер с набором полезных дополнительных функций. Программа существует более 20-ти лет и появилась гораздо раньше, чем Firefox и Google Chrome. Благодаря усилиям разработчиков постоянно развивается; почти каждая новая версия Opera предлагает интересные улучшения и новые функции. Можно скачать Opera для Windows, GNU/Linux и Android.
В основе браузера стоит движок Chromium, который развивается сообществом, состоящим, как из крупных разработчиков, так и свободных программистов. Одним из активных участников разработки которого является и сама Opera Software. В программе есть все важные удобства, которые присутствуют в любом современном браузере: интерфейс на основе вкладок, умная адресная строка, быстрый доступ к часто посещаемым сайтам, синхронизация данных между разными устройствами пользователя, чтение RSS-лент, режим приватного просмотра сайтов, настраиваемая панель инструментов, изменение оформления с помощью скинов и фонов, удобный просмотр исходного кода веб-страницы и т. д. Все эти функции проработаны до мелочей и постоянно совершенствуются.
Важные преимущества Opera:
- Встроенный собственный чат-бот Aria. А также чат-боты ChatGPT и ChatSonic.
- Собственный блокировщик рекламы— собственная реализация функции блокировки навязчивой рекламы. Разработчики заявляют от значительном приросте в скорости работы функции из-за встроенного функционала, не использующего чужие наработки.
- Функция сбережения электроэнергии — позволит продлить время работы ноутбука при работе в браузере. В этом режиме сокращается потребление энергии, за счет отключения некоторых функций.
- Opera Turbo — служит для сокращения получаемого трафика за счет его сжатия на стороне сервера, что будет крайне полезно при плохом интернет-соединении или дорогостоящем трафике.
- Открепление окошка с видео — совсем небольшая, но очень полезная функция. Позволяет вынести окошко с видео за пределы веб-страницы. Его можно разместить в углу экрана и посматривать видео занимаясь делами.
- В браузере Opera есть еще масса прочих полезных инструментов. К примеру: инструмент создания скриншотов веб-страницы; конвертер валют и величин при их выделении; поддержка Chromecast.
Как и любой другой современный браузер, Opera поддерживает расширение функциональности за счет дополнительных модулей, которые можно скачать с официального сайта разработчика Opera. Благодаря таким дополнениям, можно значительно расширить функциональность браузера, добавив в него различные полезные функции. Дополнений — масса, и каждый найдет то, что ему нужно.
Стоит упомянуть то, что многие функции, без которых немыслим любой современный браузер, были предложены (на протяжении 20-ти лет существования программы) именно разработчиками этого браузера: вкладки, «Экспресс-панель», синхронизация между разными компьютерами и некоторые функции адресной строки.
Кроме последней версии, на странице загрузки можно скачать Opera для Windows 7/8 и Windows XP. Кстати говоря Opera 36 для XP прекрасно работает и в современных операционных системах и с современными сайтами. При том, значительно быстрее, чем большинство современных браузеров.
Что нового в последних версиях Opera:
Что нового в Opera 127
- Исправлены сбои, касающиеся настройки браузера и работы с профилями, использования разделенного экрана, процесса первого запуска и импорта вкладок, режима «Картинка в картинке», а также взаимодействия с мини-плеером на боковой панели.
- Предприняты улучшения Островков вкладок и управления вкладками. Теперь названия островов вкладок отображаются в большем количестве мест, включая контекстные меню и меню Opera. Исправлены визуальные проблемы, такие как отсутствие прозрачности и исчезающие элементы управления.
- Улучшения функции Enhanced Split Screen (доступно по программе тестирования новых функций Early Bird). Исправлено несколько ошибок, улучшены формулировки в меню и сделаны более понятные варианты выхода.
Читайте новость Opera One R3 — оформление Островков вкладок, обновленный ИИ, программа тестирования Early Bird.
Что нового в Opera 126
- Обновление Chromium до версии 142.0.7444.243.
- Исправлены многочисленные сбои, в том числе проблемы, связанные с обработкой отображения и установкой расширений в приватных окнах.
- Исправлено отсутствие флажков в инструментах разработчика и на некоторых сайтах.
- Исправлена ошибка редактирования функции быстрого набора, благодаря которой существующий URL-адрес отображается корректно.
- Исправлена ошибка, из-за которой в параметрах системной темы некорректно применялся светлый режим вместо темного.
- Улучшена компоновка панели инструментов.
- Исправлена ошибка, из-за которой всплывающие подсказки вкладок появлялись поверх самих вкладок и блокировали такие действия.
Что нового в Opera 125
- Обновление Chromium до версии 141.0.7390.125.
- Исправлено несколько сбоев, связанных с обработкой вкладок, режимом разделения экран, всплывающими окнами, Easy Files, боковой панелью, темами и многим другим.
- Исправлены настройки интерфейса: устранено отсутствие раздела в настройках, неработающие ссылки в установщике, проблемы со стилем всплывающих окон, а также ряд проблем, характерных для GNU/Linux.
- Улучшения разделенного экрана: устранены многочисленные проблемы, приводившие к некорректной компоновке или сбоям.
- Общие качественные обновления: от более последовательной обработки тем до решения проблем с автоматическим обновлением.
Что нового в Opera 124
- Обновлен Chromium до версии 140.0.7339.249.
- Исправлены ошибки.
Что нового в Opera 123
- Обновлен Chromium до версии 139.0.7258.156.
- Добавлена возможность импортировать текущие открытые вкладки при настройке Opera для таких браузеров, как Google Chrome, Opera GX и Microsoft Edge.
- Исправлены уязвимости безопасности в JSON.parse и безопасном просмотре в Chromium.
- Исправлены сбои и зависания, связанные с обработкой вкладок, воспроизведением мультимедиа, переводами и настройками.
- Обновлен внешний вид и реализовано более плавное взаимодействие с исправлениями для фильтров, выбора дат и кнопок панели действий на странице «История».
- Реализовано единообразие темной темы, улучшено выравнивание, более четкие контуры и видимые элементы управления во всплывающих окнах и подсказках.
- Исправлены проблемы с полноэкранным поиском в версии для Windows и улучшена компоновка управления видео.
Что нового в Opera 120.0.5543.93
- Исправлены сбои: при отображении всплывающих окон с паролем и связанную с сохранением файлов.
- На служебную страницу закладок (opera://bookmarks) добавлена кнопка «Оценить меня».
- Исправлена проблема видимости на панели «Простая настройка», из-за которой раздел обоев не отражал должным образом изменения цветовой темы.
- Исправлена ошибка в безопасности (CVE-2025-6558).
- Исправлены различные ошибки.
Что нового в Opera 119
- Добавлена новая функция для очистки данных браузера при выходе. Новинка позволяет автоматически удалять определенные данные работы браузера, такие как история посещений или пароли при каждом закрытии браузера.
- Добавлено 2 новые темы интерфейса — Twilight и Ethereal.
- Исправлены ошибки.
Что нового в Opera 118
- Добавлена возможность закрепить медиаплеер на панели инструментов.
- Добавлена возможность выхода их режима Split Screen нажатием на вертикальную линию между объединенными вкладками.
- В функции Easy Files предпринято визуальное обновление и добавили некоторые функциональные улучшения. Отмечается новое поведение функции при прикреплении и загрузки файла — вместо всплывающего меню, Easy Files отображается как новый модуль в нижней части экран.
- Исправлены ошибки.
Что нового в Opera 117
- Исправлена проблема, при которой «Эта вкладка была отложена для экономии памяти» появлялась без причины.
- Обновлен Chromium до версии 132.0.6834.83.
Что нового в Opera 116
- Обновление Chromium до версии 131.0.6778.86.
- Исправлено несколько визуальных проблем интерфейса.
- Исправлены возможные сбои.
Что нового в Opera 115.0.5322.109
- Добавлена Рождественская тема.
- Оптимизирована работа тем оформления. Более плавные и визуально привлекательные.
- Исправлены проблемы в инструментах веб-разработчика.
- Доработаны переключатели в темном режиме интерфейса, улучшено поведение контекстного меню и предприняты общие улучшения интерфейса.
- Обновлен движок Chromium до версии 130.0.6723.160.
Что нового в Opera 115.0.5322.77
- Обновление Chromium до версии 130.0.6723.137.
- Исправлен сбой закрытия веб-панелей.
- Исправлено зависание загрузки файлов в My Flow.
Что нового в Opera 114
- Обновление Chromium до версии 128.0.6613.138.
- Исправлен ряд ошибок.
Что нового в Opera 112
- Обновление Chromium до версии 126.0.6478.62.
- Текст «Добавить в Opera» на стартовой странице теперь четко виден в светлом режиме. Также предусмотрены прочие небольшие визуальные корректировки.
- Исправлены различные ошибки, исправлена проблема с удаленными расширениями, а также исправлено неправильное поведение блокировщика рекламы .
- Исправлено отображение скругленных углов вкладок в полноэкранном режиме и улучшена обработка островов вкладок.
Что нового в Opera 111
- Обновлен Chromium до версии 125.0.6422.142.
- Устранено закругление углов окна в полноэкранном режиме.
- Исправлены проблемы с позиционированием уведомлений на значке Aria.
- Значок на панели закладок правильно отображает тему.
- На всплывающем окне расширения обновлен значок закрепления.
- Исправлена ссылка на установщик Windows ARM.
Что нового в Opera 110
- Включен индикатор дублирования ссылки, который предостерегает пользователя от перехода по одному и тому же адресу.
- Включена функция одновременного перетаскивания нескольких вкладок.
- Обновлен Chromium до версии 124.0.6367.62.
- Исправлены ошибки.
Что нового в Opera 109
- Обновлен Chromium до версии 123.0.6312.46.
- Исправлен ряд ошибок.
Что нового в Opera 108
- Обновлен Chromium до версии 122.0.6261.70.
- Исправлен ряд ошибок.
Что нового в Opera 107
- Улучшения визуальных эффектов вкладок: анимированный текст, миниатюры вкладок по центру, эффект затухания длинных заголовков веб-страниц.
- Оптимизированы визуальные эффекты вкладок, в частности при их прокрутке.
- Предпринят ряд визуальных улучшений для вкладок, изменен цвет шрифта в интерфейсе, прочие визуальные оптимизации.
- Обновлен Chromium до версии 121.0.6167.140.
- Исправлены проблемы со статусом установки Opera Crypto, при обращении к функции импорта данных.
- Исправлены ошибки.
Что нового в Opera 105
- Обновлен движок Chromium до версии 119.0.6045.124.
- Исправлен ряд ошибок.
Что нового в Opera 104
- Обновление Chromium до версии 118.0.5993.89.
- Улучшена видимость вкладок и закладок в темном режиме интерфейса.
- Улучшен визуальный эффект при наведении фокуса на адресную строку.
- Исправлена проблема с индикацией активной вкладке в Островках.
- Обновлено всплывающее окно функции Pinboards с возможностью добавления заметок.
- Добавлена новая функция выбора используемого кошелька (Crypto Wallet).
- Исправлены ошибки.
Что нового в Opera 103
- Обновление Chromium до версии 117.0.5938.132.
- Флаг #password-generator (функция создания сложных паролей) включен по умолчанию.
- Предприняты изменения анимации плеера.
- Исправлены ошибки.
Что нового в Opera 102
- Обновление Chromium до версии 116.0.5845.97.
- Исправлены возможные ошибки при навигации с использованием клавиши ALT.
- Исправлена проблема отображения слишком больших значков сайтов на панели вкладок.
- Исправлены визуальные проблемы с названиями вкладок и значками интерфейса — больше эти элементы не перекрывают друг друга.
- Исправлены визуальные проблемы вкладок и адресной строки.
- Исправлены различные сбои.
- Исправлены прочие ошибки.
Opera 101 содержит ряд исправлений ошибок, в том числе в блокировщике рекламы, функции группировки вкладок и в макетах расположения окон в Windows11.
Читайте новость Opera 100 — чат-бот Aria, новый интерфейс и группировка вкладок.
Отзывы о Opera
Здравствуйте. Скачал и установил обновление, но в окне всё так же пишет Ваша версия —133.0.5932.85 Скачал с официального сайта и то же самое ))) возможно очередной костыль в крышку с 20 летней историей )))
Вот мне всё что связано с яндекс абсолютно не нужно в браузере Опера, для чего мне эта фигня? Если так будет продолжаться, перейду на хром!!! я с оперой с 2008 года и ни как не ждал отключения пн и внедрения яндекс помойки.
Замечательный браузер, я уже с ним с 2008 года, единственное что печалит так это недавнее обновление после которого слетели все мои закладки, но я их восстановил из файла предыдущей версии. Если вдруг у Вас произойдёт такая ситуация, то google Вам в помощь!!! Мне помог!!!
Браузер Opera для Linux ставится с английским языком интерфейса. И переключить интерфейс на русский язык - весьма нетривиальная задача, потому что в настройках браузера такой опции НЕТ!
Отличный браузер.
Был когда то, (лет 5 назад) нормальным. Сейчас ужас, а не браузер. Лезет везде в компе куда надо и куда не надо.
С недавних пор, ровно с того момента когда его приобрела некая китайская компания - браузер умер. Сейчас китайцы тупо меняют движок Chromium версия за версией.
При обновлении удалила все закладки на экспресс панели
Я тоже уже долго пользуюсь, с 2010 года!
Долго пользуюсь
Очень удобная программа.