Opera — это легендарный браузер с богатой историей. Знаменит как качественный браузер с набором полезных дополнительных функций. Программа существует более 20-ти лет и появилась гораздо раньше, чем Firefox и Google Chrome. Благодаря усилиям разработчиков постоянно развивается; почти каждая новая версия Opera предлагает интересные улучшения и новые функции. Можно скачать Opera для Windows, GNU/Linux и Android.

В основе браузера стоит движок Chromium, который развивается сообществом, состоящим, как из крупных разработчиков, так и свободных программистов. Одним из активных участников разработки которого является и сама Opera Software. В программе есть все важные удобства, которые присутствуют в любом современном браузере: интерфейс на основе вкладок, умная адресная строка, быстрый доступ к часто посещаемым сайтам, синхронизация данных между разными устройствами пользователя, чтение RSS-лент, режим приватного просмотра сайтов, настраиваемая панель инструментов, изменение оформления с помощью скинов и фонов, удобный просмотр исходного кода веб-страницы и т. д. Все эти функции проработаны до мелочей и постоянно совершенствуются.

Важные преимущества Opera:

Встроенный собственный чат-бот Aria. А также чат-боты ChatGPT и ChatSonic.

Собственный блокировщик рекламы— собственная реализация функции блокировки навязчивой рекламы. Разработчики заявляют от значительном приросте в скорости работы функции из-за встроенного функционала, не использующего чужие наработки.

Функция сбережения электроэнергии — позволит продлить время работы ноутбука при работе в браузере. В этом режиме сокращается потребление энергии, за счет отключения некоторых функций.

Opera Turbo — служит для сокращения получаемого трафика за счет его сжатия на стороне сервера, что будет крайне полезно при плохом интернет-соединении или дорогостоящем трафике.

Открепление окошка с видео — совсем небольшая, но очень полезная функция. Позволяет вынести окошко с видео за пределы веб-страницы. Его можно разместить в углу экрана и посматривать видео занимаясь делами.

В браузере Opera есть еще масса прочих полезных инструментов. К примеру: инструмент создания скриншотов веб-страницы; конвертер валют и величин при их выделении; поддержка Chromecast.

Как и любой другой современный браузер, Opera поддерживает расширение функциональности за счет дополнительных модулей, которые можно скачать с официального сайта разработчика Opera. Благодаря таким дополнениям, можно значительно расширить функциональность браузера, добавив в него различные полезные функции. Дополнений — масса, и каждый найдет то, что ему нужно.

Стоит упомянуть то, что многие функции, без которых немыслим любой современный браузер, были предложены (на протяжении 20-ти лет существования программы) именно разработчиками этого браузера: вкладки, «Экспресс-панель», синхронизация между разными компьютерами и некоторые функции адресной строки.

Кроме последней версии, на странице загрузки можно скачать Opera для Windows 7/8 и Windows XP. Кстати говоря Opera 36 для XP прекрасно работает и в современных операционных системах и с современными сайтами. При том, значительно быстрее, чем большинство современных браузеров.