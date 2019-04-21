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Opera

60.0.3255.59

Скачать популярный веб-браузер с рядом полезных функций

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Opera — это легендарный браузер с богатой историей. Знаменит как качественный браузер с набором полезных дополнительных функций. Программа существует более 20-ти лет и появилась гораздо раньше, чем Firefox и Google Chrome. Благодаря усилиям разработчиков постоянно развивается; почти каждая новая версия Opera предлагает интересные улучшения и новые функции.

В основе браузера стоит движок Chromium, который развивается сообществом, состоящим, как из крупных разработчиков, так и свободных программистов. Одним из активных участников разработки которого является и сама Opera Software.

В программе есть все важные удобства, которые присутствуют в любом современном браузере: интерфейс на основе вкладок, умная адресная строка, быстрый доступ к часто посещаемым сайтам, синхронизация данных между разными устройствами пользователя, чтение RSS-лент, режим приватного просмотра сайтов, настраиваемая панель инструментов, изменение оформления с помощью скинов и фонов, удобный просмотр исходного кода веб-страницы и т. д. Все эти функции проработаны до мелочей и постоянно совершенствуются.

Скриншот Opera 1
Светлая тема
Скриншот Operai 2
Темная тема

Важные преимущества Opera:

Помимо удобного интерфейса, быстрой работы и массы полезных мелочей у программы есть ряд плюсов, некоторые из которых выделяются сильнее остальных:

  • Бесплатный VPN — позволяет получать доступ к сайтам через специальный сервис, благодаря которому у пользователя подменяется регион. Это может быть полезно для доступа к заблокированным сайтам или чтобы посмотреть ресурс, содержание котрого зависит от региона.
  • Собственный блокировщик рекламы— собственная реализация функции блокировки навязчивой рекламы. Разработчики заявляют от значительном приросте в скорости работы функции из-за встроенного функционала, не использующего чужие наработки.
  • Функция сбережения электроэнергии — позволит продлить время работы ноутбука при работе в браузере. В этом режиме сокращается потребление энергии, за счет отключения некоторых функций.
  • Opera Turbo — служит для сокращения получаемого трафика за счет его сжатия на стороне сервера, что будет крайне полезно при плохом интернет-соединении или дорогостоящем трафике. С недавних пор включается только через дополнительные настройки. Не работает вместе с Opera VPN.
  • Открепление окошка с видео — совсем небольшая, но очень полезная функция. Позволяет вынести окошко с видео за пределы веб-страницы. Его можно разместить в углу экрана и посматривать видео занимаясь делами.
Скриншот Opera 3
Настройки
Скриншот Opera 4
Расширения
Скриншот Opera 5
Закладки

Там есть еще масса прочих полезных инструментов. К примеру: инструмент создания скриншотов веб-страницы; конвертер валют и величин при их выделении; поддержка Chromecast.

Как и любой другой современный браузер, Opera поддерживает расширение функциональности за счет дополнительных модулей, которые можно скачать с официального сайта разработчика Opera. Благодаря таким дополнениям, можно значительно расширить функциональность браузера, добавив в него различные полезные функции. Дополнений — масса, и каждый найдет то, что ему нужно.

Стоит отдать должное разработчикам Opera, прилагающим массу усилий и создающим по-настоящему хороший браузер, который может похвастаться не только качеством, но и инновациями (в виде оригинальных функций), что способствует развитию индустрии и делает интернет и компьютеры более доступными и удобными. Говоря об оригинальных функциях, стоит упомянуть то, что многие функции, без которых немыслим любой современный браузер, были предложены (на протяжении 20-ти лет существования программы) именно разработчиками этого браузера: вкладки, «Экспресс-панель», синхронизация между разными компьютерами и некоторые функции адресной строки.

Есть версии Opera для всех популярных операционных систем: Windows, GNU/Linux, Android и iOS.

Что нового в Opera 60.0.3255.59:

Исправлены ошибки.

Читайте новость: Opera 60 — новая версия с обновленным интерфейсом и криптокошельком.

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 21.04.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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