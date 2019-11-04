Joplin — полностью бесплатный инструмент для ведения заметок

Познакомьтесь с Joplin — полностью бесплатным инструментом для ведения заметок и их синхронизации между устройствами пользователя (Windows, GNU/Linux, Android и iOS); альтернатива популярному Evernote. Преимуществом Joplin является бесплатность, открытые исходные коды и самостоятельный выбор пользователем сервиса, который будет использоваться для синхронизации. Программа постоянно развивается, получая регулярные массивные обновления.

У Joplin простой и удобный интерфейс, в котором невозможно запутаться. В программе предусмотрено два типа данных — заметки и задачи; они могут быть рассортированы по блокнотам, которые рассчитаны на разграничение тем материалов. Также любой материал может быть снабжен метками (тегами) для удобства поиска. Если с заметками все понятно, то задачи отличаются чекбоксом, который пользователь отметит при достижении поставленной цели, а также наличием таймера напоминания.

Интерфейс Joplin для Windows

Материалы могут содержать обычный текст с богатым Markdown-форматированием, графические изображения и любые прикрепленные файлы. Кроме того, в Joplin есть веб-клиппер, который вместе со специальным расширением для браузера позволит конвертировать в заметку целые веб-страницы.

Пользователь Joplin должен сам позаботиться о стороннем сервисе, который будет использоваться для синхронизации заметок. В отличие от Evernote и прочих подобных решений, которые синхронизируют заметки через свои серверы, заботы о синхронизации полностью ложатся на плечи пользователя. В качестве удаленного сервера, который будет служить для передачи синхронизируемых данных, могут использоваться: Dropbox, Microsoft OneDrive, NextCloud или любой сервис, поддерживающий WebDav. Кроме того, программа может синхронизировать заметки с любой директорией на локальном или съемном носителе пользователя.

Интерфейс Joplin для Android Заметка

Важным моментом является поддержка шифрования заметок и импорт данных из Evernote.

В общем, все основные особенности программы индивидуальны и могут как привлечь, так и отпугнуть пользователей. Многим понравится работа с Markdown-разметкой и использование стороннего сервиса для синхронизации заметок, когда другим это покажется ненужными сложностями и лишними проблемами. Можно порекомендовать Joplin тем, кто ищет бесплатную альтернативу Evernote, любителям софта с открытыми исходными кодами и тем, кому хочется использовать сторонний сервис для синхронизации.