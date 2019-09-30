NextCloud — программное обеспечение для развертывания собственного сервиса для резервного копирования и синхронизации данных, а также массы дополнительных деловых функций, большинство из которых рассчитаны на совместную работу группы пользователей. Является форком и развитием ownCloud и альтернативой облачным сервисам, которые, при определенной настройке, заметно превосходит в функциональном плане.

В первую очередь, NextCloud рассчитан на корпоративный сегмент, хотя прекрасно удовлетворяет и более скромные потребности индивидуального пользователя. Это максимально функциональный продукт, который призван покрыть самый широкий спектр потребностей.

Кроме хранение и синхронизации любых данных, NextCloud рассчитан на реализацию дополнительных сервисов: документооборот, планирование задач, конференции, обмен сообщениями, плееры и многое другое). Это модульная система, к которой можно подключить массу дополнительных приложений для реализации нужного пользователям функционала. Все это прекрасно работает в любом современном браузере.

Веб-интерфейс Интерфейс NextCloud Настройки

Часто обращают внимание на NextCloud из-за полного контроля над данными и повышенной конфиденциальности. Во-первых, хранение данных на собственных серверах всегда более безопасно и конфиденциально. Во-вторых, в NextCloud много внимания уделено проблемам сохранности данных — файлы хранятся в зашифрованном виде и передаются по защищенному соединению.

В идеале, NextCloud устанавливается на собственный сервер, хостинг или даже локальный компьютер. Тем не менее, на сайте разработчика доступна масса поставщиков услуг, которые хостят NextCloud. Есть как платные, полнофункциональные тарифы, так и бесплатные с рядом ограничений. Пользователь может скачать клиенты NextCloud для всех популярных операционных систем; также есть полнофункциональный веб-интерфейс для взаимодействия с сервисом прямо из браузера.