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Microsoft OneDrive

19.232.1124

Скачать клиент облачного сервиса

Бесплатно Windows Android
Скачать Microsoft OneDrive

OneDrive — облачный сервис от компании Microsoft. Нужен для удаленного хранения файлов и их синхронизации между разными компьютерами и мобильными устройствами. Предлагаемая программа является клиентом этого сервиса и служит для автоматизации и удобной работы со всеми его функциями.

Всякий продвинутый пользователь уже не знает, как жить без облачных сервисов. Все хранят важные и даже неважные файлы удаленно. Это позволяет создавать бэкапы для долговременного хранения, обеспечивает доступ к файлам с любого устройства и из любого места, позволяет синхронизировать данные и даже давать доступ к файлам сторонним пользователям.

Программный клиент Microsoft OneDrive полностью интегрируется в операционную систему. Это выглядит как обычная папка, содержание которой хранится удаленно. Как и в обычную папку, в нее можно переместить любые файлы и они сразу же отправятся на серверы OneDrive. Есть возможность синхронизировать любые папки автоматически. Также стоит отметить интеграцию сервиса с программами от Microsoft (с другими тоже), что дает ряд преимуществ в удобстве совместного использования программ и OneDrive.

К минусам сервиса можно отнести отсутствие официального клиент для операционной системы GNU/Linux. Пользователи таких операционных систем могут воспользоваться неофициальными разработками, которые, однако, никто не хвалит.

Бесплатно доступно 5 Гб пространства, а за 140 рублей в месяц можно получить целых 50 Гб. Там есть еще несколько тарифных планов. Например, за 2699 в год можно получить 1 Тб и Office 365 в придачу. Смотрите сами.

Что нового в Microsoft OneDrive 19.232.1124:

Исправлены ошибки.

Скриншот Microsoft OneDrive
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 09.02.20САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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