Evernote — популярнейший органайзер. Программа служит для хранения разнообразных данных: текстовых заметок, голосовых заметок, фотографий и различных комбинаций этих данных. Это очень удобное средство для записи идей, заметок о событиях, фотографий (например, документов) и вообще всего, что может понадобиться записать или сфотографировать. Программа доступна на всех компьютерах, планшетах и телефонах, а это значит, что данные будет доступны всегда и везде — это очень удобно — попробуйте. Можно скачать Evernote бесплатно и на русском языке.

Заметка может быть оформлена благодаря функциям форматирования текста и поддержке различных объектов, типа изображений, таблиц, списков и т. п.. Все материалы удобно сортируются по ряду параметров и могут быть снабжены сопроводительной информацией в виде тегов. Конечно, там есть функции поиска, разделение по темам (блокноты), напоминания, возможность совместной работы с другими пользователями, функции публикации заметок в социальных сетях и множество мелких удобств, типа гео-данных и умных мета-тегов.

Evernote — монстр в функциональном плане, однако у программы простой и интуитивно понятный интерфейс, с которым недолго разбираться, а основные функции самоочевидны и пользователь сразу сможет приступить к работе. Если пользователю ненужен богатый функционал и он кажется избыточным, то он может скрыть ненужные панели инструментов и получить совсем простой и удобный инструмент без лишних функций.

Конечно поддерживается абсолютно необходимая функция синхронизации заметок между различными устройствами. Можно скачать Evernote для Windows и для мобильных операционных систем Android и iOS или воспользоваться веб-клиентом, который работает прямо в браузере— заметки будут доступны на всех устройствах пользователя. Увы, нет клиента Evernote для GNU/Linux, однако благодаря открытому API, пользователи без проблем найдут сторонние клиенты.

Базовый функционал Evernote доступен абсолютно бесплатно (основное ограничение — синхронизация лишь 2-х устройств). Его можно расширить оформив платную подписку, что дает ряд преимуществ (например, поддержка множества устройств, возможность хранения данных оффлайн и расширенная поддержка).