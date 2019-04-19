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Evernote

6.17.7.8474

Скачать самый популярный органайзер для хранения заметок онлайн

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Evernote — популярнейший органайзер. Программа служит для хранения разнообразных данных: текстовых заметок, голосовых заметок, фотографий и различных комбинаций этих данных. Это очень удобное средство для записи идей, заметок о событиях, фотографий (например, документов) и вообще всего, что может понадобиться записать или сфотографировать. Программа доступна на всех компьютерах, планшетах и телефонах, а это значит, что данные будет доступны всегда и везде — это очень удобно — попробуйте. Распространяется бесплатно и на русском языке.

Заметка может быть оформлена благодаря функциям форматирования текста и поддержке различных объектов, типа изображений, таблиц, списков и т. п.. Все материалы удобно сортируются по ряду параметров и могут быть снабжены сопроводительной информацией в виде тегов. Конечно, там есть функции поиска, разделение по темам (блокноты), напоминания, возможность совместной работы с другими пользователями, функции публикации заметок в социальных сетях и множество мелких удобств, типа гео-данных и умных мета-тегов.

Evernote — монстр в функциональном плане, однако у программы простой и интуитивно понятный интерфейс, с которым недолго разбираться, а основные функции самоочевидны и пользователь сразу сможет приступить к работе. Если пользователю ненужен богатый функционал и он кажется избыточным, то он может скрыть ненужные панели инструментов и получить совсем простой и удобный инструмент без лишних функций.

Конечно поддерживается абсолютно необходимая функция синхронизации заметок между различными устройствами. Есть версии для Windows, GNU/Linux, Mac OS, для мобильных операционных систем Android и iOS, а также веб-клиент, который работает прямо в браузере— заметки будут доступны на всех устройствах пользователя.

Базовый функционал Evernote доступен абсолютно бесплатно (основное ограничение — синхронизация лишь 2-х устройств). Его можно расширить оформив платную подписку, что дает ряд преимуществ (например, поддержка множества устройств, возможность хранения данных оффлйан и расширенная поддержка).

Что нового в Evernote 6.17.7.8474:

Произведены улучшения для системы шаблонов документов и исправлены ошибки.

Почитайте новость: Evernote 6.6 — новая версия с улучшенной работой с таблицами.

Скриншот Evernote 1 Скриншот Evernote 2 Скриншот Evernote 3
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 19.04.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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