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Olive Video Editor

0.2 Alpha

Скачать новый и очень перспективный бесплатный видеоредактор

Бесплатно Windows Linux
Скачать Olive Video Editor

Olive Video Editor — новый, совсем недавно появившейся, но очень перспективный полупрофессиональный видеоредактор. Полностью бесплатный, с открытыми исходными кодами и активной разработкой на Github. И хотя разработчик позиционирует программу в качестве замены профессиональным продуктам, это скорее альтернатива Openshot, Shotcut или Kdenlive. Программа не связана с фреймворком MLT (как вышеупомянутые видеоредакторы), интерфейс построен на QT, для кодирования видео используется FFmpeg.

Важно сразу оговориться, что Olive Video Editor находится на ранней стадии разработки и еще не дорос ни до одного стабильного выпуска. Предлагаемая Alpha-версия вполне работоспособна и может заинтересовать не только энтузиастов, но и рядовых пользователей.

Интерфейс Olive Video Editor
Интерфейс Olive Video Editor
Эффекты
Эффекты
Инструменты
Инструменты

У Olive вполне традиционный для такого типа программ набор функций: мультидорожечная временная шкала с рядом инструментов, плеер, панель с набором видео- и аудио-эффектов и несколько дополнительных информационных окон. Из продвинутых особенностей стоит выделить поддержку прокси-файлов (работа с роликами пониженного размера), VST-плагины, эффекты через Frei0r, аппаратное ускорение.

Интерфейс видеоредактора на русском языке и прекрасно перенастраивается — любую часть можно закрепить в нужном месте, скрыть или расположить в производном положении.

Что нового в Olive Video Editor 0.2 Alpha:

Одна из первых тестовых сборок. В этих версиях только формируется функционал видеоредактора.

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 18.09.20САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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