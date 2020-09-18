Olive Video Editor — новый, совсем недавно появившейся, но очень перспективный полупрофессиональный видеоредактор. Полностью бесплатный, с открытыми исходными кодами и активной разработкой на Github. И хотя разработчик позиционирует программу в качестве замены профессиональным продуктам, это скорее альтернатива Openshot, Shotcut или Kdenlive. Программа не связана с фреймворком MLT (как вышеупомянутые видеоредакторы), интерфейс построен на QT, для кодирования видео используется FFmpeg.

Важно сразу оговориться, что Olive Video Editor находится на ранней стадии разработки и еще не дорос ни до одного стабильного выпуска. Предлагаемая Alpha-версия вполне работоспособна и может заинтересовать не только энтузиастов, но и рядовых пользователей.

Интерфейс Olive Video Editor Эффекты Инструменты

У Olive вполне традиционный для такого типа программ набор функций: мультидорожечная временная шкала с рядом инструментов, плеер, панель с набором видео- и аудио-эффектов и несколько дополнительных информационных окон. Из продвинутых особенностей стоит выделить поддержку прокси-файлов (работа с роликами пониженного размера), VST-плагины, эффекты через Frei0r, аппаратное ускорение.

Интерфейс видеоредактора на русском языке и прекрасно перенастраивается — любую часть можно закрепить в нужном месте, скрыть или расположить в производном положении.