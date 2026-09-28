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Shotcut

26.9.27

Скачать свободный полнофункциональный видеоредактор

Open Source Windows Linux

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Shotcut — достаточно мощный нелинейный видеоредактор. Полностью бесплатная альтернатива коммерческим продуктам. Shotcut является полноценным видеоредактором, способным на решение профессиональных задач. Конечно, программе сложно тягаться с такими инструментами, как Adobe Premiere Pro или Lightworks, но большинству пользователей предлагаемый функционал будет вполне достаточен, а более высокая скорость работы (из-за отсутствия избыточного функционала) позволит использовать видеоредактор на слабых компьютерах.

Основной инструмент — многодорожечная и мультиформатная временная шкала, предоставляющая массу возможностей редактирования: обрезка, копирование, вставка, слияние нескольких видео, редактирование с 3-мя позициями, извлечение аудио из ролика и многое другое. Shotcut имеет массу удобств: создание проектов для долгосрочной работы, профили для фильтров (предустановленные и пользовательские), история предпринятых изменений с неограниченным откатом, поиск с точностью до кадра для большинства форматов и многое другое.

Поддержка всех популярных видео и аудио форматов через FFmpeg; работа с разрешением до 4K; поддержка популярных форматов графических изображений; захват видео, аудио и веб-камеры; воспроизведение потокового видео. Также Shotcut позволяет полноценно работать с аудиодорожкой ролика — в программе есть функции для работы со звуком, а также набор фильтров и инструмент для микширования аудиотреков.

Важно, что Shotcut содержит массу фильтров для обработки картинки. От простых, типа коррекции цвета, контраста, яркости или размытия, до более сложных, типа наложения, эффекта скорости, хромакея и т. п.

Интерфейс Shotcut
Интерфейс Shotcut
Настраиваемый интерфейс
Настраиваемый интерфейс
Проекты
Проекты

Что нового в последних версиях Shotcut:

Список изменений будет доступен позже.

Читайте новость: Shotcut 20.02.17 — заметное обновление полностью бесплатного видеоредактора

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Shotcut

Я только начинающий, пытаюсь методом тыка что то произвести. Мне ИИ порекомендовал, полагаю что действительно будет легко и просто работать, зачем усложнять жизнь и работу. ))

Автор: Нурмухаммад05.01.2026

Редактор требователен к ресурсам, но это того стоит.

Автор: Антон04.07.2022

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