DaVinci Resolve — бесплатный профессиональный видеоредактор. Разрабатывается компанией BlackMagic Design, известным производителем оборудования для видеопроизводства. Это мощный инструмент, который будет уместен и в аппаратной комнате телеканала, и на домашнем ноутбуке. Судя по отзывам на профильных сайтах, многие пользователи считают эту программу лучшим бесплатным видеоредактором.

DaVinci Resolve может использоваться для монтажа, цветовой коррекции, наложения эффектов и прочего пост-продакшена видео. Многодорожечная временная шкала позволяет быстро и эффективно осуществлять массу различных операций монтажа, а мощная функция работы с эффектами позволит привести картинку в надлежащее состояние. Множество качественных инструментов позволят осуществить творческий замысел. Программа поддерживает большинство популярных видеоформатов и способна работать с высококачественным контентом в разрешении 8K при 120 кадрах (в бесплатной версии до 4K).

У программы современный, профессионально выполненный интерфейс, который нравится широкой аудитории. Он может быть перенастроен пользователем для более удобного доступа к широкому ассортименту инструментов.

В видеоредакторе DaVinci Resolve есть функциональность совместной работы — это значит, что над проектом может работать целая группа людей, к примеру, профессионалы разных специальностей. Эта функция доступна только в платной версии видеоредактора.

Есть версии программы для Windows, GNU/Linux и Mac OS. Пользователь может скачать DaVinci Resolve абсолютно бесплатно с официального сайта разработчика. При этом видеоредактор не будет вставлять в готовые видео водяные знаки или постоянно предлагать переход на более функциональную платную версию. Расширенная версия DaVinci Resolve Studio адресована профессионалам и включает набор дополнительных возможностей (поддержка более качественного контента, больше инструментов, дополнительные эффекты, инструментарий для работы с 3D). Распространяется по цене в 1000 USD.