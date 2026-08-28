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Kdenlive

26.08.0

Скачать бесплатно полностью бесплатный видеоредактор

Open Source Windows Linux

Скачать Kdenlive

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Kdenlive — полупрофессиональный видеоредактор — инструмент для монтажа и редактирования видеороликов. Это полностью бесплатная программа, построенная на основе ряда открытых проектов. Как и у многих других бесплатных видеоредакторов, в основе программы стоят MLT Multimedia Framework и FFmpeg, а также библиотеки KDE Framework и Qt. Понятно, что основная платформа программы GNU/Linux, однако есть версии для Windows и других операционных систем.

Kdenlive рассчитан на широкий спектр задач, от мелкого редактирования роликов до серьезного монтажа. Это не такой мощный видеоредактор как Adobe Premiere Pro или Vegas Pro, но он способен удовлетворить довольно широкий круг потребностей пользователя. Более того, некоторые пользователи переходят с выше упомянутых профессиональных редакторов в пользу бесплатного Kdenlive.

Kdenlive включает таймлайн, рассчитанный на многодорожечный монтаж. Временная шкала предоставляет полный спектр операций (практически неограниченное количество дорожек) и имеет набор удобств, типа превью кадров. В Kdenlive есть поддержка любых форматов, благодаря FFmpeg. В программе присутствует набор эффектов для коррекции изображения, множество переходов, инструмент добавления в видеоролик текста. Также важно отметить и функции для работы со звуковой дорожкой ролика.

Бесплатный видеоредактор Kdenlive на русском языке. Его отлично настраиваемый интерфейс поддается полной перенастройке — каждую панель можно свободно перемещать для организации удобной работы. Кроме прочего, в интерфейсе предусмотрены различные информационные данные (форма волны, гистограмма и другие). Также в программе предусмотрена настройка горячих клавиш.

Остается добавить, что программа содержит дополнительные инструменты, типа функции создания субтитров и DVD-авторинга.

Интерфейс Kdenlive
Интерфейс Kdenlive
Сборка проекта
Сборка проекта
Настройки
Настройки

Что нового в последних версиях Kdenlive:

Список изменений будет доступен позже.

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Kdenlive

Несложный видеоредактор. Достаточно быстрый и со всеми нужными инструментами. Многие пишут что нестабилен и часты сбои, но у меня другой опыт - и в винде, и в линуксе никаких проблем, а сбой с вылетом был только раз. Хотя у меня несложные, небольшие проекты. 😊

Автор: Лисичка05.07.2022

Нельзя нормально установить и удалить сие творение. Про пользоваться, вообще молчу. При этом опенсорсные OpenShot и Shocut устанавливаются и запускаются без проблем. А вот Kdenlive на Windows лучше не использовать.

Автор: Антон04.07.2022

Мне очень нравится, НО на Windows падает периодично.

Автор: alex11.03.2022

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