FFmpeg — известнейший набор программ и библиотек для работы с видео и аудио. Самодостаточный и полнофункциональный набор, который позволяет системе работать со многими известными типами медиаконтента и включает все необходимое для работы с медиафайлами.

FFmpeg — свободный проект, компоненты которого используются повсеместно. Большинство сторонних программ для работы с медиа используют библиотеки из состава FFmpeg. Любой набор кодеков, конвертер или видеоплеер, почти всегда имеет в своем составе компоненты из этого набора.

Основные компоненты пакета — библиотеки, которые позволяют системе работать с медиакоетентом. Кроме того, в состав FFmpeg входит несколько утилит для воспроизведения, конвертирования, потокового вещания и анализа медиафайлов. Они не имеют собственного графического интерфейса, а работа с ними происходит через консоль с использованием команд. Нужно отметить, что руководство пользователя состоит из пары сотен страниц, что даёт представление о широте возможностей FFmpeg. В общем, комфортная работа с FFmpeg доступна только опытным пользователям, желающим изучать особенности программ и иметь полный контроль. Начинающим же пользователям, не желающим вникать в технические особенности, лучше воспользоваться более простым софтом. Есть множество интерфейсов для FFmpeg — например, Handbrake.

Это кроссплатформенный проект. Можно скачать FFmpeg для Windows, многих дистрибутивов GNU/Linux, а также в виде открытых исходных кодов.