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FFmpeg

6.1.1

Набор библиотек для работы с мультимедиа

Open Source Windows Linux

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FFmpeg — известнейший набор программ и библиотек для работы с видео и аудио. Самодостаточный и полнофункциональный набор, который позволяет системе работать со многими известными типами медиаконтента и включает все необходимое для работы с медиафайлами.

FFmpeg — свободный проект, компоненты которого используются повсеместно. Большинство сторонних программ для работы с медиа используют библиотеки из состава FFmpeg. Любой набор кодеков, конвертер или видеоплеер, почти всегда имеет в своем составе компоненты из этого набора.

Интерфейс FFmpeg
Интерфейс FFmpeg

Основные компоненты пакета — библиотеки, которые позволяют системе работать с медиакоетентом. Кроме того, в состав FFmpeg входит несколько утилит для воспроизведения, конвертирования, потокового вещания и анализа медиафайлов. Они не имеют собственного графического интерфейса, а работа с ними происходит через консоль с использованием команд. Нужно отметить, что руководство пользователя состоит из пары сотен страниц, что даёт представление о широте возможностей FFmpeg. В общем, комфортная работа с FFmpeg доступна только опытным пользователям, желающим изучать особенности программ и иметь полный контроль. Начинающим же пользователям, не желающим вникать в технические особенности, лучше воспользоваться более простым софтом.

Это кроссплатформенный проект. Можно скачать FFmpeg для Windows, многих дистрибутивов GNU/Linux, а также в виде открытых исходных кодов.

Что нового в FFmpeg 6.1.1:

Исправлены ошибки.

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 01.01.24САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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