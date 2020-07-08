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Avidemux

2.7.6

Скачать бесплатно простой и полностью бесплатный видеоредактор

Open Source Windows Linux
Скачать Avidemux

Avidemux — очень простой видеоредактор, кроссплатформенный и полностью бесплатный. Простой инструмент для мелкого редактирования роликов с сохранением в различные форматы. Рекомендуется скачать Avidemux пользователям, заинтересованным в простом инструменте для обрезки роликов или просто перекодирования видео под определенные нужды.

Avidemux является очень простым и доступным редактором с элементарным интерфейсом и высокой скоростью работы. Пользователю доступна временная шкала ролика с возможностью выделения области маркерами для операций, типа обрезки и вставки частей ролика. Также доступно редактирование видеоролика без необходимости в перекодировании — это займет минимум времени и никак не повлияет на качество.

Интерфейс Avidemux
Интерфейс Avidemux
Навигация
Навигация
Командная строка
Командная строка

Бесплатный видеоредактор Avidemux поддерживает большинство востребованных видеоформатов (как входящих, так и исходящих) и умеет работать со многими кодеками, установленными в системе. В общем, Avidemux может успешно использоваться не только как видеоредактор, но и как конвертер одних форматов в другие с изменением ряда параметров.

Есть возможность скачать Avidemux для Windows, GNU/Linux, FreeBSD и некоторых других операционных систем. Это полностью бесплатный инструмент, распространяемый, в том числе, на основе открытых исходных кодов.

Что нового в Avidemux 2.7.6:

Крупное обновление с массой улучшений и исправлений. В частности стоит отметить добавление декодера libaom AV1 и кодера libvpx VP9, аппаратное ускорение деинтерлейсинга с помощью VA-API (только в версии для GNU/Linux), обновление FFmpeg до версии 4.2.3 и повышение максимального разрешения до 4096x4096.

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 08.07.20САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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