Avidemux — очень простой видеоредактор, кроссплатформенный и полностью бесплатный. Простой инструмент для мелкого редактирования роликов с сохранением в различные форматы. Рекомендуется скачать Avidemux пользователям, заинтересованным в простом инструменте для обрезки роликов или просто перекодирования видео под определенные нужды.

Avidemux является очень простым и доступным редактором с элементарным интерфейсом и высокой скоростью работы. Пользователю доступна временная шкала ролика с возможностью выделения области маркерами для операций, типа обрезки и вставки частей ролика. Также доступно редактирование видеоролика без необходимости в перекодировании — это займет минимум времени и никак не повлияет на качество.

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Бесплатный видеоредактор Avidemux поддерживает большинство востребованных видеоформатов (как входящих, так и исходящих) и умеет работать со многими кодеками, установленными в системе. В общем, Avidemux может успешно использоваться не только как видеоредактор, но и как конвертер одних форматов в другие с изменением ряда параметров.

Есть возможность скачать Avidemux для Windows, GNU/Linux, FreeBSD и некоторых других операционных систем. Это полностью бесплатный инструмент, распространяемый, в том числе, на основе открытых исходных кодов.