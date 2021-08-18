Vegas Pro — профессиональный видеоредактор от компаний MAGIX и Sony. Мощнейший комплекс для монтажа и коррекции видео уровня Adobe Premiere Pro и Final Cut Pro.

Сами разработчики называют видеоредактор Vegas Pro самой быстрой программой для нелинейного видеомонтажа, а общими преимуществами называют быстроту, гибкость и инновационность. В общем и целом, как и все прочие разработчики подобного софта делают упор на удобства инструментов монтажа, которые позволяют быстро выполнять основные операции, тем самым экономя время и делая творческий процесс более продуктивным. Мощный таймлайн с массой функций позволяет быстро монтировать самые сложные проекты, инструменты цветовой коррекции доведут картинку до наилучшего качества, а масса эффектов (OpenFX) помогут реализовать творческий замысел. Важно упомянуть поддержку многих типов плагинов для включения в программу новых эффектов.

Интерфейс Vegas Pro FX Эффекты

В Vegas Pro есть мощные инструменты для работы с аудио. Полноценная среда для обработки звука, поддерживающая работу с несколькими дорожками, различные эффекты, аудио-синхронизация, поддержка интерфейса VST.

Стоит также отметить аппаратное ускорение рендеринга, поддержку разрешения до 8K и HDR, инструменты для авторинга BD/DVD носителей.