НОВОСТИ КАТАЛОГ ПРОГРАММ 50 ПОПУЛЯРНЫХ БРАУЗЕРЫ

Adobe Premiere Pro

23.1

Скачать один из самых функциональных видеоредакторов

Пробная версия Windows

Скачать Adobe Premiere Pro

ВЫБОР ВЕРСИИ

Adobe Premiere Pro — один из самых мощных видеоредакторов с полным спектром функций для редактирования, монтажа и коррекции видеоматериалов. Разработчики адресуют программу самой широкой аудитории пользователей и предлагают ее использование для монтажа фильмов, телепередач и роликов для интернета. Этот видеоредактор используется профессионалами — в программе проводится монтаж многих голливудских фильмов, а также работа в студиях крупных телекомпаний. И хотя для создания фильма потребуется много опыта работы с инструментарием, с созданием качественного ролика для Youtube справится даже пользователь со средним уровнем навыка. Одним словом, можно смело рекомендовать скачать Adobe Premiere Pro самой широкой аудитории пользователей.

Видеоредактор постоянно развивается, включая как новые функции, так и поддержку самого современного контента и новейших технологий. Последняя версия Adobe Premiere Pro поддерживает разрешение до 8K и панорамное видео VR 180/VR 360.

У Adobe Premiere Pro современный, профессионально выполненный интерфейс с возможностью его перенастройки под нужды пользователя — доступно включение и выключение панелей, изменение кнопок панели управления воспроизведением и многое другое. Стандартный режим редактирования имеет два монитора (исходный ролик и превью изменений), функциональную временную шкалу и панель с материалами проекта. Панели с набором эффектов, графических материалов для оформления, коррекции цвета и функции работы со звуком вызываются в один клик. Все остальное — масса автоматизированных инструментов для удобной реализации проекта.

Интерфейс Adobe Premiere Pro
Интерфейс Adobe Premiere Pro
Настраиваемый интерфейс
Настраиваемый интерфейс
Микширование аудио
Микширование аудио

В Adobe Premiere Pro есть множество дополнительных материалов для оформления роликов: эффекты, переходы, заголовки и подписи, сопутствующая графика. Несложно сделать профессионально выглядящий переход между эпизодами или вставить красивое текстовое пояснение. В Интернете можно скачать плагины, пресеты, переходы и прочие дополнительные материалы.

Adobe Premiere Pro интегрируется с другими программами разработчика, в том числе с Adobe Audition, After Effects или Adobe Stock и позволяет переключаться между программами в зависимости от задачи. Также поддерживается сервис «Групповые проекты», позволяющий сотрудничать с другими пользователями в рамках проекта.

Скачать Adobe Premiere Pro можно только через Adobe Cloud Storage (хаб со всеми программами разработчика). Бесплатная версия проработает 30 дней. Цена лицензии: 1 500 рублей в месяц.

Что нового в Adobe Premiere Pro 23.1:

Включены новые инструменты, оптимизирован процесс рендеринга, исправлены ошибки.

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 06.12.22САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Adobe Premiere Pro

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

ПОХОЖИЕ ПРОГРАММЫ

DaVinci Resolve

Скачать бесплатно популярнейший видеоредактор

Vegas Pro

Скачать бесплатно профессиональный видеоредактор от компаний MAGIX и Sony

Kdenlive

Скачать бесплатно полностью бесплатный видеоредактор

Avidemux

Скачать бесплатно простой и полностью бесплатный видеоредактор

Shotcut

Скачать свободный полнофункциональный видеоредактор

Еще похожие

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Google Chrome

Google Chrome

Opera

Opera

ProtonVPN

ProtonVPN

Telegram

Telegram

Skype

Skype

uTorrent

uTorrent

AIMP

AIMP

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

CCleaner

CCleaner

WinRAR

WinRAR

Total Commander

Total Commander

Касперский

Касперский

AIDA64

AIDA64