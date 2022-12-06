Adobe Premiere Pro — один из самых мощных видеоредакторов с полным спектром функций для редактирования, монтажа и коррекции видеоматериалов. Разработчики адресуют программу самой широкой аудитории пользователей и предлагают ее использование для монтажа фильмов, телепередач и роликов для интернета. Этот видеоредактор используется профессионалами — в программе проводится монтаж многих голливудских фильмов, а также работа в студиях крупных телекомпаний. И хотя для создания фильма потребуется много опыта работы с инструментарием, с созданием качественного ролика для Youtube справится даже пользователь со средним уровнем навыка. Одним словом, можно смело рекомендовать скачать Adobe Premiere Pro самой широкой аудитории пользователей.

Видеоредактор постоянно развивается, включая как новые функции, так и поддержку самого современного контента и новейших технологий. Последняя версия Adobe Premiere Pro поддерживает разрешение до 8K и панорамное видео VR 180/VR 360.

У Adobe Premiere Pro современный, профессионально выполненный интерфейс с возможностью его перенастройки под нужды пользователя — доступно включение и выключение панелей, изменение кнопок панели управления воспроизведением и многое другое. Стандартный режим редактирования имеет два монитора (исходный ролик и превью изменений), функциональную временную шкалу и панель с материалами проекта. Панели с набором эффектов, графических материалов для оформления, коррекции цвета и функции работы со звуком вызываются в один клик. Все остальное — масса автоматизированных инструментов для удобной реализации проекта.

Интерфейс Adobe Premiere Pro Настраиваемый интерфейс Микширование аудио

В Adobe Premiere Pro есть множество дополнительных материалов для оформления роликов: эффекты, переходы, заголовки и подписи, сопутствующая графика. Несложно сделать профессионально выглядящий переход между эпизодами или вставить красивое текстовое пояснение. В Интернете можно скачать плагины, пресеты, переходы и прочие дополнительные материалы.

Adobe Premiere Pro интегрируется с другими программами разработчика, в том числе с Adobe Audition, After Effects или Adobe Stock и позволяет переключаться между программами в зависимости от задачи. Также поддерживается сервис «Групповые проекты», позволяющий сотрудничать с другими пользователями в рамках проекта.

Скачать Adobe Premiere Pro можно только через Adobe Cloud Storage (хаб со всеми программами разработчика). Бесплатная версия проработает 30 дней. Цена лицензии: 1 500 рублей в месяц.