Tauon Music Box — не такой популярный как Audacious или DeaDBeeF, но очень интересный аудиоплеер, который может понравиться самой широкой аудитории пользователей. Симпатичный интерфейс, низкое потребление ресурсов, набор востребованных функций, а также открытые исходные коды и регулярные обновления.

Tauon Music Box будет удобен для работы с плейлистами и директориями. Он ориентирован на плейлисты и считает каждую отдельную директорию альбомом. Такой подход проще, чем библиотека и нравится многим пользователям. Поддерживается большинство востребованных форматов — вот список поддерживаемых кодеков: FLAC (24-бит), MP3, WAV, OGG, OPUS, WavPack, M4A, ALAC, APE, TTA, WMA. Отдельной строкой важно отметить производительность и низкое потребление ресурсов — плеер шустро обрабатывает довольно большие базы и медиатека в 100 000 треков не станет проблемой.

У Tauon Music Box симпатичный, современный интерфейс, встречающий пользователя базовой темной темой. Он быстрый, отзывчивый, интуитивно понятный, имеет несколько режимов отображения и возможность перетаскивать треки в окно программы. Интерфейс поддерживает экраны HiDPI и способен автоматически масштабироваться. Конечно, доступны все самоочевидные удобства, типа сортировки треков по массе параметров, глобальный поиск по плейлистам, быстрое обращение к метаданным трека и прочее. Скинов — нет; есть 13 предустановленных цветовых схем оформления интерфейса, которые можно изменять через ручное редактирование файлов тем.

Tauon Music Box поддерживает воспроизведение по сети (PLEX , koel , Jellyfin или Airsonic), импорт плейлиста Spotify, различные интернет-сервисы для импорта информации о треках (обложки, тексты, гитарные аккорды), скробблинг Last.fm, Listenbrainz и Maloja.

Также стоит отметить следующие особенности: конвертер форматов (требуется FFMpeg), полная поддержка CUE, поддержка непрерывного воспроизведения (без пауз), умные плейлисты, ведение статистики воспроизведения, внутренний пятизвёздочный рейтинг и лайки. Кроме прочего есть возможность удаленного управления плеером с помощью отдельного приложения для Android.

Технические особенности: интерфейс написан на Python и построен на основе SDL2. Собственный движок обработки звука (не GStreamer). Вывод аудио: Windows — WASAPI, GNU/Linux — PulseAudio.