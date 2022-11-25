Tauon Music Box — не такой популярный как Audacious или DeaDBeeF, но очень интересный аудиоплеер, который может понравиться самой широкой аудитории пользователей. Симпатичный интерфейс, низкое потребление ресурсов, набор востребованных функций, а также открытые исходные коды и регулярные обновления.

Tauon Music Box будет удобен для работы с плейлистами и директориями. Он ориентирован на плейлисты и считает каждую отдельную директорию альбомом. Такой подход проще, чем библиотека и нравится многим пользователям. Поддерживается большинство востребованных форматов — вот список поддерживаемых кодеков: FLAC (24-бит), MP3, WAV, OGG, OPUS, WavPack, M4A, ALAC, APE, TTA, WMA. Отдельной строкой важно отметить производительность и низкое потребление ресурсов — плеер шустро обрабатывает довольно большие базы и медиатека в 100 000 треков не станет проблемой.

У Tauon Music Box симпатичный, современный интерфейс, встречающий пользователя базовой темной темой. Он быстрый, отзывчивый, интуитивно понятный, имеет несколько режимов отображения и возможность перетаскивать треки в окно программы. Интерфейс поддерживает экраны HiDPI и способен автоматически масштабироваться. Конечно, доступны все самоочевидные удобства, типа сортировки треков по массе параметров, глобальный поиск по плейлистам, быстрое обращение к метаданным трека и прочее. Скинов — нет; есть 13 предустановленных цветовых схем оформления интерфейса, которые можно изменять через ручное редактирование файлов тем.

Интерфейс Tauon Music Box Разные режимы отображения плейлиста Трек

Tauon Music Box поддерживает воспроизведение по сети (PLEX , koel , Jellyfin или Airsonic), импорт плейлиста Spotify, различные интернет-сервисы для импорта информации о треках (обложки, тексты, гитарные аккорды), скробблинг Last.fm, Listenbrainz и Maloja.

Также стоит отметить следующие особенности: конвертер форматов (требуется FFMpeg), полная поддержка CUE, поддержка непрерывного воспроизведения (без пауз), умные плейлисты, ведение статистики воспроизведения, внутренний пятизвёздочный рейтинг и лайки. Кроме прочего есть возможность удаленного управления плеером с помощью отдельного приложения для Android.

Технические особенности: интерфейс написан на Python и построен на основе SDL2. Собственный движок обработки звука (не GStreamer). Вывод аудио: Windows — WASAPI, GNU/Linux — PulseAudio.