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Tauon Music Box

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Open Source Windows Linux

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Tauon Music Box — не такой популярный как Audacious или DeaDBeeF, но очень интересный аудиоплеер, который может понравиться самой широкой аудитории пользователей. Симпатичный интерфейс, низкое потребление ресурсов, набор востребованных функций, а также открытые исходные коды и регулярные обновления.

Tauon Music Box будет удобен для работы с плейлистами и директориями. Он ориентирован на плейлисты и считает каждую отдельную директорию альбомом. Такой подход проще, чем библиотека и нравится многим пользователям. Поддерживается большинство востребованных форматов — вот список поддерживаемых кодеков: FLAC (24-бит), MP3, WAV, OGG, OPUS, WavPack, M4A, ALAC, APE, TTA, WMA. Отдельной строкой важно отметить производительность и низкое потребление ресурсов — плеер шустро обрабатывает довольно большие базы и медиатека в 100 000 треков не станет проблемой.

У Tauon Music Box симпатичный, современный интерфейс, встречающий пользователя базовой темной темой. Он быстрый, отзывчивый, интуитивно понятный, имеет несколько режимов отображения и возможность перетаскивать треки в окно программы. Интерфейс поддерживает экраны HiDPI и способен автоматически масштабироваться. Конечно, доступны все самоочевидные удобства, типа сортировки треков по массе параметров, глобальный поиск по плейлистам, быстрое обращение к метаданным трека и прочее. Скинов — нет; есть 13 предустановленных цветовых схем оформления интерфейса, которые можно изменять через ручное редактирование файлов тем.

Tauon Music Box поддерживает воспроизведение по сети (PLEX , koel , Jellyfin или Airsonic), импорт плейлиста Spotify, различные интернет-сервисы для импорта информации о треках (обложки, тексты, гитарные аккорды), скробблинг Last.fm, Listenbrainz и Maloja.

Также стоит отметить следующие особенности: конвертер форматов (требуется FFMpeg), полная поддержка CUE, поддержка непрерывного воспроизведения (без пауз), умные плейлисты, ведение статистики воспроизведения, внутренний пятизвёздочный рейтинг и лайки. Кроме прочего есть возможность удаленного управления плеером с помощью отдельного приложения для Android.

Технические особенности: интерфейс написан на Python и построен на основе SDL2. Собственный движок обработки звука (не GStreamer). Вывод аудио: Windows — WASAPI, GNU/Linux — PulseAudio.

Интерфейс Tauon Music Box
Интерфейс Tauon Music Box
Разные режимы отображения плейлиста
Разные режимы отображения плейлиста
Трек
Трек

Что нового в последних версиях Tauon Music Box:

Что нового в Tauon Music Box 10

  • Полностью переработанный интерфейс настроек плеера.
  • Новая возможность добавления элементов в очередь из результатов поиска.
  • Добавлена поддержка плавной прокрутки (по умолчанию выключено, необходима предварительная активация).
  • Реализован новый вариант компоновки интерфейса. Обложки альбомов отображаются в режиме "Столбцы", а панель метаданных располагается слева.
  • Широкоформатный режим «Капля молока» (Milkdrop) в интерфейсе Витрина. Капля молока поддерживается в режиме просмотра «Витрина», а также доступен новый вариант широкого макета.
  • Новый редактор тем оформления.
  • Новый мини-режим плеера.
  • Обновленный дизайн логотипа.
  • Удалена поддержка сервиса Spotify.
  • Упразднены некоторые старые настройки.
  • Укорочена кнопка перемешивания треков.
  • Теперь полоса прокрутки располагается справа.

Что нового в Tauon Music Box 9.0.0

  • Добавлена поддержка визуализатора Milkdrop. Это позволяет загружать .milk-пресеты визуализатора Winamp. На данный момент только в версии плеера для GNU/Linux.
  • Добавлена ​​поддержка отображения прогресса на панели задач в версии плеера для GNU/Linux (например, применяется к KDE Plasma).
  • Добавлена ​​функция повтора A/B (нажfnbt правой кнопкой мыши на кнопке повтора).
  • Много мелких, незначительных исправлений.

Обновление Tauon Music Box 8.2.2 исправляет ошибки.

Что нового в Tauon Music Box 8.1.3

  • Добавлена новая функция автоматического импортирования плейлистов с рядом улучшений, по сравнению с предыдущей функции автоматического получения плейлистов.
  • Добавлена возможность прокрутки по клику для синхронизированных текстов песен.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в Tauon Music Box 7.9.0

  • После обновления до версии 7.9.0 откат пользовательских данных к предыдущей версии станет невозможен.
  • Реализована начальная поддержка сервиса Tidal.
  • Восстановлены Windows-сборки.
  • Исправлено локальное воспроизведение Spotify. Теперь используется аутентификация через OAuth, вместо запроса пароля.
  • Предпринято множество внутренних исправлений.

Что нового в Tauon Music Box 7.7.2

  • Добавлена экспериментальная поддержка обложек альбомов в Discord.
  • Исправлены ошибки, в том числе проблема с last.fm в Windows.

Что нового в Tauon Music Box 7.6.7

  • Добавлены новые опции для формата заголовка директории плейлиста.
  • Добавлена возможность установить для плейлиста постоянные временные позиции.
  • Исправлены небольшие ошибки.

Обновление Tauon Music Box 7.6.4 исправляет ошибки.

Что нового в Tauon Music Box 7.6.3

  • Новый веб-интерфейс, отображающий трек, который воспроизводится у пользователя.
  • Добавлен новый стиль интерфейса мини-плеера.
  • Добавлена опция для закрепления мини-плеера в верхней части экрана.
  • Теперь результаты поиска включают миниатюры обложек альбомов.
  • Пользователям Spotify доступна возможность создания плейлиста «Рекомендуемые» на основе выбранного трека.
  • Предприняты мелкие улучшения и исправлены ошибки.

Что нового в Tauon Music Box 7.5.0

  • Предприняты улучшения поддержки сервиса Spotify. Упрощен доступ к функциям импорта (теперь они располагаются в нижнем меню плеера), добавлены функции «Показать весь альбом» и «Показать исполнителя». Кроме того включена экспериментальная поддержка воспроизведения средствами Tauon Music Box.
  • Реализована поддержка SMTC Windows. Теперь пользователю доступен контроль воспроизведения через элементы управления Windows. Поддержка обложек альбомов недоступна и появится в будущем.
  • Добавлена поддержка импорта MP4 и WEBM.
  • Добавлена новая тема оформления Ash.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в Tauon Music Box 7.4.6

  • В окно информации о треке добавлена информация о приблизительной длине трека CUE.
  • В контекстное меню галереи включено подменю для управлением изображением.
  • Теперь обложка альбома включает запасной вариант, который отображается если основное изображение обложки повреждено.
  • Теперь в списке исполнителей игнорируется префикс The при сортировке в алфавитном прядке.
  • Предприняты прочие мелкие изменения и исправлены ошибки.

Читайте новость: Tauon Music Box — быстрый аудиоплеер с симпатичным интерфейсом.

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Tauon Music Box

Отличный аудиоплеер. Простой, удобный, много функций.

Автор: Гламурненький27.04.2023

Простой плеер со всем необходимым. Раньше пользовался в Ubuntu, а теперь и в Windows. Быстрый, симпатичный, звук как у  всех (никогда не слышал разницы между плеерами).

В целом все хорошо, но заметил пару проблем в Windows-версии. Некоторые FLAC не воспроизводит, а точнее прогресс идет, а звука нет. А еще не очень быстро стартует (хотя мне все равно - он у меня всегда запущен). Вообще, автор всегда быстро фиксил проблемы и недавно выпученная Windows-версия скоро станет идеально стабильной.

Автор: ess es186806.11.2022

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