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Tauon Music Box

7.4.4

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Open Source Windows Linux

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ВЫБОР ВЕРСИИ

Tauon Music Box — не такой популярный как Audacious или DeaDBeeF, но очень интересный аудиоплеер, который может понравиться самой широкой аудитории пользователей. Симпатичный интерфейс, низкое потребление ресурсов, набор востребованных функций, а также открытые исходные коды и регулярные обновления.

Tauon Music Box будет удобен для работы с плейлистами и директориями. Он ориентирован на плейлисты и считает каждую отдельную директорию альбомом. Такой подход проще, чем библиотека и нравится многим пользователям. Поддерживается большинство востребованных форматов — вот список поддерживаемых кодеков: FLAC (24-бит), MP3, WAV, OGG, OPUS, WavPack, M4A, ALAC, APE, TTA, WMA. Отдельной строкой важно отметить производительность и низкое потребление ресурсов — плеер шустро обрабатывает довольно большие базы и медиатека в 100 000 треков не станет проблемой.

У Tauon Music Box симпатичный, современный интерфейс, встречающий пользователя базовой темной темой. Он быстрый, отзывчивый, интуитивно понятный, имеет несколько режимов отображения и возможность перетаскивать треки в окно программы. Интерфейс поддерживает экраны HiDPI и способен автоматически масштабироваться. Конечно, доступны все самоочевидные удобства, типа сортировки треков по массе параметров, глобальный поиск по плейлистам, быстрое обращение к метаданным трека и прочее. Скинов — нет; есть 13 предустановленных цветовых схем оформления интерфейса, которые можно изменять через ручное редактирование файлов тем.

Интерфейс Tauon Music Box
Интерфейс Tauon Music Box
Разные режимы отображения плейлиста
Разные режимы отображения плейлиста
Трек
Трек

Tauon Music Box поддерживает воспроизведение по сети (PLEX , koel , Jellyfin или Airsonic), импорт плейлиста Spotify, различные интернет-сервисы для импорта информации о треках (обложки, тексты, гитарные аккорды), скробблинг Last.fm, Listenbrainz и Maloja.

Также стоит отметить следующие особенности: конвертер форматов (требуется FFMpeg), полная поддержка CUE, поддержка непрерывного воспроизведения (без пауз), умные плейлисты, ведение статистики воспроизведения, внутренний пятизвёздочный рейтинг и лайки. Кроме прочего есть возможность удаленного управления плеером с помощью отдельного приложения для Android.

Технические особенности: интерфейс написан на Python и построен на основе SDL2. Собственный движок обработки звука (не GStreamer). Вывод аудио: Windows — WASAPI, GNU/Linux — PulseAudio.

Что нового в последней версии Tauon Music Box:

  • В окно информации о треке добавлена информация о приблизительной длине трека CUE.
  • В контекстное меню галереи включено подменю для управлением изображением.
  • Теперь обложка альбома включает запасной вариант, который отображается если основное изображение обложки повреждено.
  • Теперь в списке исполнителей игнорируется префикс The при сортировке в алфавитном прядке.
  • Предприняты прочие мелкие изменения и исправлены ошибки.

Читайте новость: Tauon Music Box — быстрый аудиоплеер с симпатичным интерфейсом.

ОБНОВЛЕНО: 25.11.22САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Tauon Music Box

Простой плеер со всем необходимым. Раньше пользовался в Ubuntu, а теперь и в Windows. Быстрый, симпатичный, звук как у  всех (никогда не слышал разницы между плеерами).

В целом все хорошо, но заметил пару проблем в Windows-версии. Некоторые FLAC не воспроизводит, а точнее прогресс идет, а звука нет. А еще не очень быстро стартует (хотя мне все равно - он у меня всегда запущен). Вообще, автор всегда быстро фиксил проблемы и недавно выпученная Windows-версия скоро станет идеально стабильной.

Автор: ess es186806.11.2022

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