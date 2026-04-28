Microsoft Power Toys 0.99.0 — с новыми инструментами для перетаскивания окон и управления экранами

Выпущена новая версия программы Microsoft PowerToys.
Microsoft PowerToys — набор из 30-ти утилит — разноплановые функциональные усовершенствований Windows 11 и Windows 10, включающие полезные улучшения в базовые возможности операционной системы. Относительно новый проект, созданный с оглядкой на похожую программу времен Windows 95. Новинка разрабатывается компанией Microsoft в рамках свободного проекта с открытым исходным кодом и распространяется через GitHub.
В Microsoft PowerToys 0.99.0 добавлена пара новых инструментов — Grab And Move (продвинутое управление окнами) и Power Display (управление мониторами из системного трея). Предпринято множество различных небольших улучшений для инструмента Палитра команд, док-панели и многих других функций и инструментов пакета.
Что нового в Microsoft Power Toys 0.99.0
- Grab And Move — новый инструмент для управления окнами Windows в стиле GNU/Linux. Новинка позволяет перетаскивать и изменять размер окон, не нацеливаясь на заголовок или края окна. Нужно удерживать Alt + левая кнопка мыши в любом месте окна для перетаскивания или Alt + правая кнопка мыши для изменения размера. Если пользователь уже использует Alt в качестве системной клавиши может выбрать вместо нее клавишу Win. Функция Grab And Move идеально подойдет для больших экранов или окон, сместившихся за пределы экрана.
- Power Display — новый инструмент для управления мониторами из системного трея. Управление осуществляется через всплывающее меню в трее или ярлыка для быстрого доступа к подключенным мониторам. Power Display автоматически определяет экраны и, если это поддерживается, позволяет настраивать ряд параметров: яркость, контрастность и цветовой профиль. Инструмент включает функциональность профилей для быстрого переключения настроек.
- Предпринято множество улучшений и исправлений для инструмента Палитры команд и док-панели. Кроме повышенной производительности и стабильности, этот выпуск также представляет новые возможности, включая поддержку типов контента «простой текст» и «просмотр изображений» для расширений, что позволяет отображать необработанный текст и масштабируемые изображения непосредственно в панели контента, а также постоянную историю калькулятора с возможностью сохранения, повторного использования, удаления и очистки записей, плюс настраиваемое основное действие и возможность замены запроса через клавишу Enter. Также предлагается новая настройка, при которой док-панель всегда будет находиться поверх других окон. Кроме того, улучшена функция закрепления команд. При закреплении команды из Палитры команд появляется новое диалоговое окно, позволяющее выбрать место ее отображения в доке.
- Улучшен инструмент Менеджер клавиатуры (упрощает создание и управление переназначениями клавиш). Теперь доступна ручная настройка записанных клавиш. После записи переназначения каждая клавиша становится выпадающим списком, позволяющим настроить ее или выбрать клавиши, которых может не быть на вашей физической клавиатуре.
- Теперь инструмент ZoomIt (служит для масштабирования экрана и создания аннотаций для любого места на экране) позволяет делать скриншоты с прокруткой, что упрощает захват длинных страниц или контента, выходящего за пределы видимой области экрана. Также добавлена возможность извлечения текста непосредственно при создании скриншотов.
- Множество прочих небольших улучшений во многих инструментах.