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Rainmeter

4.5.27

Скачать мощную систему виджетов для рабочего стола Windows

Бесплатно Windows

Скачать Rainmeter

ВЫБОР ВЕРСИИ

Rainmeter — это очень мощная система виджетов для рабочего стола Windows. Программа позволяет создавать набор блоков, которые, располагаясь на рабочем столе, могут отображать любую информацию.

В базовом дистрибутиве уже есть несколько виджетов, которые работают без настройки. Конечно, в интернете есть множество уже настроенных скинов на любой вкус с набором виджетов для Rainmeter. Они вполне могут удовлетворить рядового пользователя, но полный потенциал раскроется лишь при настройке программы. Готовые скины можно как угодно модифицировать и это будет лучшим путем для пользователя со средним уровнем технических навыков.

Rainmeter — очень мощный инструмент, потенциал которого может раскрыть только опытный и усидчивый пользователь, любящий часами возиться с настройкой программы. При наличии некоторых технических навыков можно создать полностью индивидуальную подборку виджетов/скинов, которые будут выглядеть и функционировать как хочется пользователю. Это та программа, которой нужно заниматься, настраивать, править конфигурационные файлы. Взамен, пользователь получает очень большие возможности для вывода на рабочий стол любой информации в том виде, в каком пожелает.

Простенький набор виджетов может выглядеть так: несколько блоков мониторинга железа, блок управления плеером, несколько RSS-блоков и блоки с информацией из социальных сетей, информационные блоки (время, погода, курсы валюты т. п.) и ряд блоков с любой другой информацией, которую будет получать виджет и выводить в удобном для пользователя виде. Все это можно оформить по желанию пользователя.

Остается добавить, что это свободная GPL-программа. Скачать Rainmeter и пользоваться им можно абсолютно бесплатно. Программа доступна, в том числе, и на основе открытых исходных кодов.

Скриншот Rainmeter 1 Скриншот Rainmeter 2 Скриншот Rainmeter 3 Скриншот Rainmeter 4

Что нового в последних версиях Rainmeter:

Читайте новость: Rainmeter 4.5 — добавлена система автообновления и игровой режим

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Rainmeter

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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