Firefox 150 — новая версия с набором полезных улучшений

Выпущено очередное обновление популярного браузера Firefox.
Firefox — это популярнейший браузер от сообщества Mozilla. Программа имеет открытый исходный код и разрабатывается на добровольных началах огромным сообществом независимых разработчиков, что дает этому браузеру значительное преимущество перед конкурентами, потому что идеи свободного веба — это правильно и эффективно. Проект живет исключительно собственными разработками и если большинство современных браузеров, в качестве основного механизма обработки веб-страниц, используют разработку Chromium, то Fx имеет собственный движок Gecko, который ни в чем не уступает конкурентам. Программа постоянно развивается и становится все лучше и лучше.
Firefox 150 является довольно заметным обновлением, с рядом полезных нововведений. В этой версии расширена функциональность параллельного просмотра вкладок, добавлена возможность поделиться несколькими вкладками за раз, улучшен PDF-ридер, расширена доступность новых профилей для пользователей Windows 11 и 10, включена новая страница для работы с переводчиком и т. д.
Отдельной строкой стоит отметить введение поддержки системных эмодзи GTK в версии для GNU/Linux и новые RPM-пакеты для пользователей дистрибутивов Red Hat, Fedora, openSUSE и других, поддерживающих RPM.
Что нового в Firefox 150
- Расширена функциональность режима разделенного экрана. Добавлена возможность кликнуть правой кнопкой мыши по любой ссылке и выбрать пункт «Открыть ссылку в режиме разделенного экрана» , чтобы открыть ее рядом с текущей вкладкой. Также доступен поиск открытых вкладок при создании разделенного экрана и возможность быстро менять местами вкладки, используя новую опцию «Поменять местами вкладки», через контекстное меню вкладок.
- Добавлена возможность поделиться несколькими вкладками (ссылками) за один шаг. Нужно выбрать несколько вкладок, кликнуть правой кнопкой мыши и выбрать пункт «Поделиться» → «Скопировать X ссылок» . При вставке в другие программы будет копировать адрес и заголовок страницы.
- Теперь PDF-ридер поддерживает изменение порядка страниц, копирование, вставку, удаление и экспорт страниц.
- Добавлена возможность перевода текста через служебную страницу about:translations.
- Добавлена поддержка системных эмодзи GTK в версии Firefox для GNU/Linux.
- Веб-приложения Firefox теперь доступны пользователям Windows, установившим Firefox через Microsoft Store.
- Новая система управления профилями Firefox теперь доступна всем пользователям, в том числе и в Windows 10.
- Теперь резервное копирование профиля в файл доступно всем пользователям Windows 11 и 10, включая тех, кто использует новую систему управления профилями.
- Теперь Firefox поставляется с новым пакетом .rpm для пользователей GNU/Linux в дистрибутивах Red Hat, Fedora, openSUSE и других, поддерживающих RPM.
- Расширена поддержка новейших веб-технологий.
- Исправлены ошибки в безопасности браузера.
- Исправлены различные ошибки.