BleachBit 6.0.0 — крупное обновление программы для очистки системы

Выпущена новая версия BleachBit — популярного инструмента очистки системы.

BleachBit — простой, но мощный чистильщик системы с аскетичным интерфейсом. Инструмент для удаления данных программ, ненужных файлов и просто мусорных данных, которые могут копиться на компьютере пользователя. Все эти операции позволят освободить место на жестком диске. Программа считается бесплатной (с открытыми исходными кодами) альтернативой CCleaner и не содержит механизмы шпионажа за пользователем и рекламу, как последний.

BleachBit 6.0.0 является крупным и важным обновлением с массой улучшений. Во-первых, стоит отметить функцию выборочного сохранения cookie-файлов при очистке браузеров, что очень полезно, когда нужно снести не все, а оставить определенные cookie, необходимые пользователю для авторизации на сайтах. Другим важным нововведением является экспертный режим, который блокирует опасные настройки и не позволит неопытному пользователю по недомыслию удалить что-то полезное. Еще важно отметить массу улучшений очистки браузеров, которая стала значительно более глубокой. Также новая версия значительно повышает общее качество программы — в новинке множество различных улучшений работы многих функций программы.

Интерфейс BleachBit 6.0.0

Что нового в BleachBit 6.0.0

Общие изменения:

В настройки добавлена функция сохранения определенных cookie-файлов. Новая функция позволяет выборочно сохранять cookie-файлы определенных хостов. Раньше функции очистки браузеров удаляли все cookie-файлы. Поддерживаются многие популярные браузеры на основе Chromium и Firefox: Firefox, Google Chrome, LibreWolf, Microsoft Edge, Opera, Chromium, Pale Moon, SeaMonkey, Waterfox, Brave, Zen Browser.

Добавлена поддержка очистки браузеров Vivaldi и Zen Browser.

Реализована более глубокая очистка Chromium-браузеров. Теперь BleachBit очищает внутренние кэши движка (component cache, code cache, shader cache, Graphite Dawn cache), кэш расширений (extension cache), данные сайтов (IndexedDB, media device salts, поисковые предложения), системные и служебные данные (DIPS, дампы сбоев, отчеты, кэш соединения). Также улучшена работа с Snap и Flatpak.

Реализована более глубокая очистка Firefox-браузеров (Firefox, LibreWolf, Waterfox). Теперь очищаются хранилище, права доступа, защита от bounce-трекинга, состояние безопасности сайтов, альтернативные сервисы, fav-иконки и резервные копии сеансов. Также улучшена обработка кэша для установок через Snap и Flatpak.

Значительно улучшена очистка браузера Opera.

Параметры браузеров Firefox и Chromium были объединены в более понятную категорию «Данные сайта».

Улучшено описание настроек удаления сеансов работы браузеров.

Новая опция «Экспертный режим» добавляет защиту от применения опасных настроек очистки неопытными пользователями.

Теперь командная строка поддерживает операции отрицания.

Вставка путей из буфера обмена. Комбинация клавиш «Ctrl+V» в главном окне позволяет добавить файлы для полного удаления. Ранее принимались только файлы, скопированные из файлового менеджера.

Улучшен механизм заполнение мусором. Ускорена генерация данных, добавлены гибкие условия остановки (количество файлов, общий размер, процент свободного места), кнопка остановки и сообщение о завершении.

Интерфейс

В диалоговое окно подтверждения выбора добавлена галочка отказа от будущих запросов подтверждения (в экспертном режиме).

Пропуск предварительного просмотра, если отключено подтверждение удаления (в экспертном режиме).

Пользовательские пути: теперь визуальные подсказки отличают пользовательские пути от списка разрешенных. Контекстное меню упрощает управление пользовательскими путями. При добавлении защищенного пути отображается предупреждение, которое можно обойти в экспертном режиме.

Улучшено оформление и структура диалогового окна настроек.

В диалоговое окно «Информация о системе» добавлена ​​кнопка для анонимизации информации о системе перед отправкой.

В журнале ошибок улучшена контрастность текста при использовании темной темы оформления интерфейса.

Теперь, когда экспертный режим отключен, рядом с параметрами, содержащими предупреждения (например, удаление паролей браузера), появляется значок предупреждения. Переключение этих защищенных параметров блокируется, а на панеле появляется информация, как включить экспертный режим.

Уточнение по поводу очистки синхронизации Chromium: в браузерах на основе Chromium очистка данных синхронизации приведет к удалению веб-приложений. Если браузер синхронизируется с облаком, данные веб-приложения можно восстановить.

Для большей ясности, функция «перезапись свободного пространства» переименована в «очистка пустого пространства» , а предупреждение дополнено более подробным текстом. Кроме того, BleachBit теперь помогает пользователям удалять файлы очистки, оставшиеся без присмотра, если процесс прерывается.

Раздел «белый список» переименован в «разрешенный список».

Модальные диалоговые окна заменены на информационные панели.

Настройки, заданные через командную строку (например, --gui --no-delete-confirmation --overwrite --debug), блокируются в интерфейсе и не записываются в файл конфигурации.

Улучшена скорость парсинга XML и создания мусорных файлов.

Предпринят ряд улучшений в локализациях. Можно отметить появление казахской локализации.

Только для BleachBit 6.0.0 для Windows

Более глубокая очистка куки-файлов браузероа Chromium и Brave. Также добавлена поддержка нового расположения куки для Microsoft Edge.

Добавлена поддержка очистки LibreOffice версии 4.X.

Теперь установщик программы отображается на языке пользователя (если поддерживается).

Обновлен протокол временных меток подписи кода: Теперь для установщика и самой программы используется протокол RFC 3161 с алгоритмом SHA-256 вместо старого Authenticode (SHA-1).

Тип поиска winreg для CleanerML позволяет очищать приложения, путь к которым прописан в реестре операционной системы.

Добавлена поддержка исключения ключей реестра (ExcludeKey#=REG), что завершает полную поддержку формата Winapp2.ini.

Теперь, если приложение запущено из обычной учетной записи, а затем права были повышены через другую учетную запись, появится уведомление. Оно пояснит, что очистка пользовательских путей (например, данных браузера) затронет только ту учетную запись, от имени которой получены повышенные права.

В очистку системы добавлено предупреждение для опции «Update Uninstaller» (деинсталляторы обновлений).

Повышена скорость загрузки BleachBit через контекстное меню Проводника.

Предпринят ряд улучшений скорость работы программы.

Только для BleachBit 6.0.0 для GNU/Linux