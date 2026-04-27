BleachBit 6.0.0 — крупное обновление программы для очистки системы 27.04.2026

Выпущена новая версия BleachBit — популярного инструмента очистки системы.

BleachBit — простой, но мощный чистильщик системы с аскетичным интерфейсом. Инструмент для удаления данных программ, ненужных файлов и просто мусорных данных, которые могут копиться на компьютере пользователя. Все эти операции позволят освободить место на жестком диске. Программа считается бесплатной (с открытыми исходными кодами) альтернативой CCleaner и не содержит механизмы шпионажа за пользователем и рекламу, как последний.

BleachBit 6.0.0 является крупным и важным обновлением с массой улучшений. Во-первых, стоит отметить функцию выборочного сохранения cookie-файлов при очистке браузеров, что очень полезно, когда нужно снести не все, а оставить определенные cookie, необходимые пользователю для авторизации на сайтах. Другим важным нововведением является экспертный режим, который блокирует опасные настройки и не позволит неопытному пользователю по недомыслию удалить что-то полезное. Еще важно отметить массу улучшений очистки браузеров, которая стала значительно более глубокой. Также новая версия значительно повышает общее качество программы — в новинке множество различных улучшений работы многих функций программы.

Интерфейс BleachBit 6.0.0
Что нового в BleachBit 6.0.0

Общие изменения:

  • В настройки добавлена функция сохранения определенных cookie-файлов. Новая функция позволяет выборочно сохранять cookie-файлы определенных хостов. Раньше функции очистки браузеров удаляли все cookie-файлы. Поддерживаются многие популярные браузеры на основе Chromium и Firefox: Firefox, Google Chrome, LibreWolf, Microsoft Edge, Opera, Chromium, Pale Moon, SeaMonkey, Waterfox, Brave, Zen Browser.
  • Добавлена поддержка очистки браузеров Vivaldi и Zen Browser.
  • Реализована более глубокая очистка Chromium-браузеров. Теперь BleachBit очищает внутренние кэши движка (component cache, code cache, shader cache, Graphite Dawn cache), кэш расширений (extension cache), данные сайтов (IndexedDB, media device salts, поисковые предложения), системные и служебные данные (DIPS, дампы сбоев, отчеты, кэш соединения). Также улучшена работа с Snap и Flatpak.
  • Реализована более глубокая очистка Firefox-браузеров (Firefox, LibreWolf, Waterfox). Теперь очищаются хранилище, права доступа, защита от bounce-трекинга, состояние безопасности сайтов, альтернативные сервисы, fav-иконки и резервные копии сеансов. Также улучшена обработка кэша для установок через Snap и Flatpak.
  • Значительно улучшена очистка браузера Opera.
  • Параметры браузеров Firefox и Chromium были объединены в более понятную категорию «Данные сайта».
  • Улучшено описание настроек удаления сеансов работы браузеров.
  • Новая опция «Экспертный режим» добавляет защиту от применения опасных настроек очистки неопытными пользователями.
  • Теперь командная строка поддерживает операции отрицания.
  • Вставка путей из буфера обмена. Комбинация клавиш «Ctrl+V» в главном окне позволяет добавить файлы для полного удаления. Ранее принимались только файлы, скопированные из файлового менеджера.
  • Улучшен механизм заполнение мусором. Ускорена генерация данных, добавлены гибкие условия остановки (количество файлов, общий размер, процент свободного места), кнопка остановки и сообщение о завершении.

Интерфейс

  • В диалоговое окно подтверждения выбора добавлена галочка отказа от будущих запросов подтверждения (в экспертном режиме).
  • Пропуск предварительного просмотра, если отключено подтверждение удаления (в экспертном режиме).
  • Пользовательские пути: теперь визуальные подсказки отличают пользовательские пути от списка разрешенных. Контекстное меню упрощает управление пользовательскими путями. При добавлении защищенного пути отображается предупреждение, которое можно обойти в экспертном режиме.
  • Улучшено оформление и структура диалогового окна настроек.
  • В диалоговое окно «Информация о системе» добавлена ​​кнопка для анонимизации информации о системе перед отправкой.
  • В журнале ошибок улучшена контрастность текста при использовании темной темы оформления интерфейса.
  • Теперь, когда экспертный режим отключен, рядом с параметрами, содержащими предупреждения (например, удаление паролей браузера), появляется значок предупреждения. Переключение этих защищенных параметров блокируется, а на панеле появляется информация, как включить экспертный режим.
  • Уточнение по поводу очистки синхронизации Chromium: в браузерах на основе Chromium очистка данных синхронизации приведет к удалению веб-приложений. Если браузер синхронизируется с облаком, данные веб-приложения можно восстановить.
  • Для большей ясности, функция «перезапись свободного пространства» переименована в «очистка пустого пространства» , а предупреждение дополнено более подробным текстом. Кроме того, BleachBit теперь помогает пользователям удалять файлы очистки, оставшиеся без присмотра, если процесс прерывается.
  • Раздел «белый список» переименован в «разрешенный список».
  • Модальные диалоговые окна заменены на информационные панели.
  • Настройки, заданные через командную строку (например, --gui --no-delete-confirmation --overwrite --debug), блокируются в интерфейсе и не записываются в файл конфигурации.
  • Улучшена скорость парсинга XML и создания мусорных файлов.
  • Предпринят ряд улучшений в локализациях. Можно отметить появление казахской локализации.

Только для BleachBit 6.0.0 для Windows

  • Более глубокая очистка куки-файлов браузероа Chromium и Brave. Также добавлена поддержка нового расположения куки для Microsoft Edge.
  • Добавлена поддержка очистки LibreOffice версии 4.X.
  • Теперь установщик программы отображается на языке пользователя (если поддерживается).
  • Обновлен протокол временных меток подписи кода: Теперь для установщика и самой программы используется протокол RFC 3161 с алгоритмом SHA-256 вместо старого Authenticode (SHA-1).
  • Тип поиска winreg для CleanerML позволяет очищать приложения, путь к которым прописан в реестре операционной системы.
  • Добавлена поддержка исключения ключей реестра (ExcludeKey#=REG), что завершает полную поддержку формата Winapp2.ini.
  • Теперь, если приложение запущено из обычной учетной записи, а затем права были повышены через другую учетную запись, появится уведомление. Оно пояснит, что очистка пользовательских путей (например, данных браузера) затронет только ту учетную запись, от имени которой получены повышенные права.
  • В очистку системы добавлено предупреждение для опции «Update Uninstaller» (деинсталляторы обновлений).
  • Повышена скорость загрузки BleachBit через контекстное меню Проводника.
  • Предпринят ряд улучшений скорость работы программы.

Только для BleachBit 6.0.0 для GNU/Linux

  • Теперь очистка работает для браузеров Chromium и Ungoogled Сhromium, установленных через Flatpak.
  • Добавлена очистка списка недавних документов в LibreOffice.
  • Теперь при очистке разделов вызывается команда fstrim для более тщательной очистки SSD.
  • Теперь пользователь получают уведомление о том, что некоторые системные темы не поддерживают темный режим.
  • Доступны новые пакеты для Ubuntu 26.04, 25.10 и Linux Mint 22.3.

Скачать BleachBit 6.0.0 для Windows

Бесплатно/GPLРазмер: 16.8 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать BleachBit 6.0.0 для Windows (Portable)

Бесплатно/GPLРазмер: 8.3 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать BleachBit 6.0.0 для GNU/Linux

Бесплатно/GPLРазмер: 9 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать BleachBit 6.0.0 для других ОС

Бесплатно/GPLРазмер: 9 МбОС: РазныеСтабильная версия

