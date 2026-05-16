Memtest86+ — комплексный тест оперативной памяти. Предлагает гораздо более тщательную проверку памяти, чем тесты памяти BIOS или небольшие утилиты из состава многопрофильных тестов. Бесплатная программа с открытым исходным кодом. Форк известного MemTest86 (до закрытия исходных кодов).

Всем известно, что ошибки в оперативной памяти довольно частая причина нестабильной работы системы. Снижения производительности, сбои в работе системы, различные проявления низкой стабильности — все это может происходить из-за проблем с оперативной памятью. Для их обнаружения и служит Memtest86+.

Memtest86+ — это загрузочная программа, работающая с флешки. Она предлагает создать загрузочный носитель, с которого и будет проводиться проверка памяти. Загрузка может быть осуществлена из BIOS/UEFI компьютера или через промежуточные загрузчики Linux и EFI Handover. Memtest86+ самостоятельная программа, не нуждающаяся в операционной системе и даже библиотеках UEFI. Она получает доступ ко всей памяти, а не только к доступной операционной системе. Также исключаются возможные помехи от кэша процессора и подобные.

Программа выполняет серию тестов по одному из предлагаемых алгоритмов. Это адресные тесты, шаблоны записи/чтения, тесты кэш-линиями и другие. Среди ряда тестов присутствует поиск ошибок, проблем адресации памяти, стресс-тестирование, проверка подсистем (кэша, контроллера памяти).

Многие пользователи путают предлагаемый Memtest86+ с MemTest86. Memtest86+ является форком MemTest86, который, когда-то давно, был свободным проектом, но потом перешел в собственность известного разработчика PassMark и с тех пор получил заметный толчок развития, закрытие исходных кодов и платную Pro-версию. Бесплатный Memtest86+ может в чем-то отставать (хуже совместимость с UEFI и только текстовый интерфейс), но вполне сопоставим с развившимся оригиналом и отлично подходит для тестирования памяти.

Интерфейс Memtest86+

Что нового в последних версиях Memtest86+:

Что нового в Memtest86+ 8.10

  • Добавлена поддержка x2APIC.
  • Улучшена поддержка Intel Panther Lake.
  • Улучшено измерение пропускной способности.
  • Исправлено определение таймингов LPDDR5.
  • Исправлены проблемы загрузки AMI BIOS.
  • Исправлены проблемы загрузки GRUB.
  • Предприняты улучшения для LA64.
  • Исправлены мелкие ошибки.

Что нового в Memtest86+ 8.00

  • Добавлена поддержка новейших процессоров от Intel.
  • Добавлена поддержка новейших процессоров от AMD.
  • Более быстрое обнаружение многоядерных процессоров.
  • Добавлено отчет о температуре для памяти DDR5.
  • Добавлен темный режим интерфейса.
  • Улучшенная поддержка BadRAM и отчетность.
  • Улучшенное обнаружение SPD на ранних ICH.
  • Улучшенная поддержка консоли VTxxx.
  • Исправлены проблемы с DDR5 XMP 3.0.
  • Исправлены ошибки.
