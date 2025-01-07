WinDirStat — популярный инструмент для анализа содержания жесткого диска. Удобный способ узнать, чем заняты носители информации компьютера. Бесплатная и давно существующая программа с хорошей репутацией.

WinDirStat анализирует систему или отдельные диски и директории и выдает список содержимого, с возможностью сортировки по размеру или прочим параметрам. Программа очень удобна для понимания, чем именно занят диск компьютера и определения точного размера директорий. Если со стандартными инструментами операционной системы довольно сложно проверить большие объемы файлов и определить размер набора директорий, то WinDirStat решает эту проблему.

При первом запуске WinDirStat проверяет выбранные директории или всю систему, что может занять довольно много времени (до нескольких минут). Последующие запуски не требуют столько времени, так как информация кэшируется.

Важной особенностью программы является карта, отражающая расположение файлов на диске. Она состоит из прямоугольников, каждый из которых отражает файл и имеет собственный цвет, закрепленный за определенным типом файла, а его размер отражает размер файл.