AIMP 6.0 Beta — первая нативная версия для GNU/Linux и прочие улучшения

Выпущена тестовая версия AIMP 6 — нового поколения популярнейшего аудиоплеера. Эта первая публичная бета версия, которая рассчитана на более широкую аудиторию, чем выпущенная ранее, довольно сырая, альфа-версия. Этот выпуск отлично подойдет для знакомства с новинкой.

AIMP — это популярный аудиоплеер от отечественного разработчика. Универсальный — рассчитан как на простое воспроизведение плейлистов и директорий, так и на ведение коллекции файлов с массой возможностей для каталогизации музыки, аудиокниг и подкастов. Этот аудиоплеер в кротчайшие сроки завоевал широкую популярность среди пользователей, благодаря удачному интерфейсу, набору востребованных функций и общему удобству работы.

AIMP 6 представляет первую версию плеера для GNU/Linux. Теперь любимый многими плеер доступен пользователям этой операционной системы. Ранее была отдельная версия AIMP для GNU/Linux, работавшая через Wine, что подразумевало ряд сопутствующих ограничений. Теперь же версия для Linux является полностью нативной программой.

AIMP для GNU/Linux базируется на GTK2 + Cairo и является полноценной версией аудиоплеера, с небольшими ограничениями. Версия для GNU/Linux включает полный функционал, но не поддерживает плагины от AIMP 5 (придется адаптировать в будущем), в ней отсутствует поддержка DSP/VST, нет поддержки TAK, ограничена поддержка WMA (только воспроизведение). Также нет интеграции в окружение рабочего стола операционной системы.

Разработчик заявил полную совместимость со следующими дистрибутивами: Alt.Linux 11 (KDE/Gnome), Astra Linux 1.8+, Debian 12+ (Gnome), Mint 22+, Ubuntu 22+. Это не означает, что программа не совместима с другими дистрибутивами — выше указаны лишь те, в которых прошло тестирование, но и в прочих программа будет полностью работоспособна почти точно.

Менеджер тегов в AIMP 6.0

AIMP 6 для Windows также включает массу интересных нововведений. Среди прочих можно выделить обновленный интерфейс. Его обновление касается, в основном, второстепенных окон плеера.

Другие улучшения AIMP 6.0 (Windows и GNU/Linux):

Добавлена поддержка форматов E-AC3, HE-AAC, MLP (только в режиме стриминга), а библиотеки FFmpeg обновлены до версии 7.11.

Добавлен макрос %StrPart.

Добавлен макрос %Tag(A) для доступа к пользовательским тегам текущего файла.

Доработан алгоритм передискретизации.

Добавлена возможность быстрой отмены подключения к радиостанции.

Добавлена регулировка громкости колесиком мыши над иконкой в трее.

В редактор тегов добавлена возможность отключать экранирование данных из тегов при массовом переименовании.

Улучшено удобство переименования файлов в редакторе тегов.

Добавлена возможность задать индивидуальный масштаб окна.

В фонотеку добавлен оператор "не содержит".

В дерево группировки добавлена возможность указать несколько полей на одном уровне посредством составного поля.

Добавлена возможность отключения группировки при Ctrl+клик по значению ячейки.

Добавлен новый режим отображения фонотеки — таблица с миниатюрами.

Добавлена поддержка форматов E-AC3, HE-AAC, MLP (только в режиме стриминга), а библиотеки FFmpeg обновлены до версии 7.11.

Будьте внимательны! Это тестовая версия, которая может содержать ошибки и недоработки. Она ориентирована на тестеров и любопытных энтузиастов, а не рядового пользователя. До финального выпуска ещё очень далеко — он запланирован на конец 2026 года.