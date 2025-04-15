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OCCT 14 — первая версия популярного стресс-теста для GNU/Linux 15.04.2025

OCCT 14 — первая версия популярного стресс-теста для GNU/Linux

Выпущена первая стабильная версия известного теста системы OCCT для операционных систем GNU/Linux.

OCCT (OverClock Checking Tool) — это давно существующая и уважаемая программа для мониторинга и тестирования ключевых аппаратных компонентов компьютера. В первую очередь программа адресована оверклокерам для проверки работоспособности системы после произведенных изменений. OCCT включает ряд тестов для проверки стабильности и производительности работы системы. Также отображает в реальном времени текущий расход ресурсов системы и такие параметры, как температура, напряжение, мощность и скорость вращения кулеров.

Разработчики OCCT считают, что пользователи GNU/Linux испытывают дефицит комплексных решений для мониторинга оборудования и стресс-тестирования. Решив заполнить этот пробел, они выпустили версию для этой операционной системы, предоставив надежную систему мониторинга для удовлетворения уникальных потребностей установок на базе GNU/Linux. Теперь пользователи могут запускать стандартные для отрасли тесты и контролировать свое оборудование в режиме реального времени.

Интерфейс OCCT
Интерфейс OCCT

Основные особенности OCCT Linux Edition

  • Комплексные стресс-тесты — оценка производительности процессора, памяти и видеокарты при высоких нагрузках для проверки стабильность и надежность работы системы.
  • Расширенные инструменты мониторинга — информация, обновляемая в реальном времени, о температуре, напряжении, энергопотреблении и других важных показателях системы.
  • Поддержка нескольких платформ — совместимость с популярнейшими дистрибутивами GNU/Linux. В том числе: Ubuntu, Debian, Fedora, Redhat, Arch Linux и многими другими.
  • Удобный интерфейс — оптимизированный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс.

Поскольку GNU/Linux является доминирующей ОС в серверной индустрии, OCCT для Linux предоставляет важнейшие инструменты для ИТ-специалистов, центров обработки данных и производителей оборудования. С помощью OCCT можно выявлять ранние признаки отказа оборудования, проводить стресс-тестирование компонентов сервера перед развертыванием, тонко настраивать конфигурацию с использованием данных мониторинга в реальном времени для максимального повышения эффективности, проводить параллельное тестирование нескольких графических процессоров одним щелчком мыши.

Скачать OCCT 14.0.2 для Windows

БесплатноРазмер: 253 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать OCCT 14.0.2 для GNU/Linux

БесплатноРазмер: 263 МбОС: LinuxСтабильная версия

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