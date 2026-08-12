OCCT (OverClock Checking Tool) — это старая и уважаемая программа для мониторинга и тестирования ключевых аппаратных компонентов компьютера. Небольшая утилита для мониторинга состояния ключевых узлов компьютера и тестирования стабильности системы при интенсивной нагрузке. В первую очередь программа адресована оверклокерам для проверки работоспособности системы после произведенных изменений. OCCT отображает в реальном времени текущий расход ресурсов системы и такие параметры, как температура, напряжение, мощность и скорость вращения кулеров.

В OCCT входит 5 тестов стабильности системы: два для процессора (один из них — Intel Linpack), один для видеокарты, тест носителей информации и комбинированный для проверки общей стабильности системы. Допускается как обычное тестирование, так и бесконечное, с целью выявления максимума ошибок.

Начиная с версии 5.0 у программы полностью переработан интерфейс. Прошлый интерфейс устарел и уже совсем не соответствовал современным требованиям к оформлению программ. Новый интерфейс — красивый, современный, построенный с учетом принципов Material Design. Фирменная красно-черная цветовая гамма интерфейса сохранена и программа по-прежнему узнаваема. Более того, в программе обновлено все, что только возможно, в том числе и тесты.

OCCT распространяется бесплатно, при условии некоммерческого использования. Однако, разработчик предлагает новую схему лицензирования, которая, главным образом, рассчитана на желающих помочь проекту деньгами. Бесплатная редакция OCCT включает полный функционал и в ней отсутствует только предоставление отчета о тестировании в формате PNG.