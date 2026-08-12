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OCCT

17.0.15

Мониторинга и тестирование ключевых компонентов компьютер

Бесплатно Windows Linux

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OCCT (OverClock Checking Tool) — это старая и уважаемая программа для мониторинга и тестирования ключевых аппаратных компонентов компьютера. Небольшая утилита для мониторинга состояния ключевых узлов компьютера и тестирования стабильности системы при интенсивной нагрузке. В первую очередь программа адресована оверклокерам для проверки работоспособности системы после произведенных изменений. OCCT отображает в реальном времени текущий расход ресурсов системы и такие параметры, как температура, напряжение, мощность и скорость вращения кулеров.

В OCCT входит 5 тестов стабильности системы: два для процессора (один из них — Intel Linpack), один для видеокарты, тест носителей информации и комбинированный для проверки общей стабильности системы. Допускается как обычное тестирование, так и бесконечное, с целью выявления максимума ошибок.

Начиная с версии 5.0 у программы полностью переработан интерфейс. Прошлый интерфейс устарел и уже совсем не соответствовал современным требованиям к оформлению программ. Новый интерфейс — красивый, современный, построенный с учетом принципов Material Design. Фирменная красно-черная цветовая гамма интерфейса сохранена и программа по-прежнему узнаваема. Более того, в программе обновлено все, что только возможно, в том числе и тесты.

OCCT распространяется бесплатно, при условии некоммерческого использования. Однако, разработчик предлагает новую схему лицензирования, которая, главным образом, рассчитана на желающих помочь проекту деньгами. Бесплатная редакция OCCT включает полный функционал и в ней отсутствует только предоставление отчета о тестировании в формате PNG.

Интерфейс OCCT
Интерфейс OCCT
Компоненты
Компоненты
Тестирование
Тестирование

Что нового в последних версиях OCCT:

Что нового в OCCT 16.0.1

  • Добавлена новый раздел System Tuning, который служит для настройки параметров процессора (тактовый частоты, напряжение и прочее). Может быть использован для разгона или андервольта процессора. На данный момент совместим только с процессорами Intel Granite Rapids.
  • Переработано окно выполнения теста: теперь оно расположено справа, чтобы вкладки оставались доступными и можно было переключаться между ними.
  • Добавлена новая тема оформления Intel.
  • Обновлен движок мониторинга — улучшена совместимость с современными процессорами и видеокартами.
  • Улучшена поддержка видеокарт Intel ARC — теперь датчики температуры корректно отображаются на верхней панели.
  • Теперь в верхней панели отображается, какое ограничение активно (TRL, Power Limit и т. д.).
  • Доступен выбор — автоматически открывать вкладку мониторинга при запуске теста (по умолчанию) или оставаться на текущей вкладке.

Прочитайте новость: OCCT 15 — обновление с новым тестом SSD/HDD, улучшенным тестом видеокарты и скинами

Прочитайте новость: OCCT 14 — первая версия популярного стресс-теста для GNU/Linux

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о OCCT

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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