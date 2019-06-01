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OCCT

5.0.1

Мониторинга и тестирование ключевых компонентов компьютер

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OCCT (OverClock Checking Tool) — это старая и уважаемая программа для мониторинга и тестирования ключевых аппаратных компонентов компьютера. Небольшая утилита для мониторинга состояния ключевых узлов компьютера и тестирования стабильности системы при интенсивной нагрузке. В первую очередь программа адресована оверклокерам для проверки работоспособности системы после произведенных изменений. OCCT отображает в реальном времени текущий расход ресурсов системы и такие параметры, как температура, напряжение, мощность и скорость вращения кулеров.

В OCCT входит 4 теста стабильности системы: два для процессора (один из них — Intel Linpack), один для видеокарты и комбинированный для проверки общей стабильности системы. Допускается как обычное тестирование, так и бесконечное, с целью выявить максимум ошибок.

Начиная с версии 5.0 у программы полностью переработан интерфейс. Прошлый интерфейс устарел и уже совсем не соответствовал современным требованиям к оформлению программ. Новый интерфейс - красивый, современный, построенный с учетом принципов Material Design. Фирменная красно-черная цветовая гамма интерфейса сохранена и программа по-прежнему узнаваема. Более того, в программе обновлено все, что только возможно, в том числе и тесты.

OCCT распространяется бесплатно, при условии некоммерческого использования. Однако, разработчик предлагает новую схему лицензирования, которая, главным образом, рассчитана на желающих помочь проекту деньгами. Бесплатная редакция OCCT включает полный функционал и в ней отсутствует только предоставление отчета о тестировании в формате PNG.

Скриншот OCCT 1
Мониторинг
Скриншот OCCT 2
Компоненты
Скриншот OCCT 3
Тестирование

Что нового в OCCT 5.0.1:

Исправлены ошибки и обновлены локализации (в том числе и русская).

Прочитайте новость: OCCT 5.0 — полностью переработанная утилита для теста и мониторинга системы

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 01.06.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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