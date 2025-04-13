eM Client 10.3 — крупное обновление известного почтового клиента

Выпущено крупное обновление известного почтового клиента eM Client.

eM Client — мощный почтовый клиент с современным интерфейсом, массой функций для работы с почтой и интеграцией со сторонними сервисами. В первую очередь нацелен на корпоративный сегмент и оборот больших объемов почты.

eM Client 10.3 — это первое крупное обновление почтового клиента, после его слияния с другим почтовым клиентом Postbox. Часть нововведений этого выпуска являлась удачными функциями в Postbox и были позаимствованы на радость пользователей eM Client. Напомню, что в конце прошлого года Postbox был приобретен разработчиками eM Client. Сам Postbox прекратил свое существование. Его все еще можно скачать, но развиваться проект больше не будет.

eM Client 10.3 является довольно крупным обновлением с массой новых возможностей. Среди самых заметных нововведений стоит отметить группировку аккаунтов, систему профилей, новое меню для быстрого перехода между папками и сообщениями, расширенные функции автозаполнения и улучшенные быстрые ответы.

Интерфейс eM Client 10.3

Что нового в eM Client 10.3

Группировка аккаунтов . Пользователь может помещать разные учетные записи в разные группы для более удобного взаимодействия с ними через боковую панель. Это можно использовать для разделения маркетинговых задач или банального разграничения личных и рабочих учетных записей.

. Пользователь может помещать разные учетные записи в разные группы для более удобного взаимодействия с ними через боковую панель. Это можно использовать для разделения маркетинговых задач или банального разграничения личных и рабочих учетных записей. Профили . Возможность запускать приложение в отдельных профилях. Это может быть полезно для работы с программой разными пользователями или для разделения рабочих и личных аккаунтов. Важно уточнить, что каждый профиль хранится в отдельной базе данных.

. Возможность запускать приложение в отдельных профилях. Это может быть полезно для работы с программой разными пользователями или для разделения рабочих и личных аккаунтов. Важно уточнить, что каждый профиль хранится в отдельной базе данных. Добавлена функциональность быстрых ответов . Пользователь может использовать заготовленные фрагменты текста для быстрого ответа. Доступно через функцию "быстрые тексты" в раскрывающемся меню кнопки «Ответить».

. Пользователь может использовать заготовленные фрагменты текста для быстрого ответа. Доступно через функцию "быстрые тексты" в раскрывающемся меню кнопки «Ответить». Плейсхолдеры . Можно добавить в качестве шаблона быстрых ответов. В отличии переменных, которые автоматически заполняют данные из контактов, плейсхолдеры могут помочь подготовить фрагменты для новых ситуаций и контактов, заполняемых на лету.

. Можно добавить в качестве шаблона быстрых ответов. В отличии переменных, которые автоматически заполняют данные из контактов, плейсхолдеры могут помочь подготовить фрагменты для новых ситуаций и контактов, заполняемых на лету. Новое меню «Перейти» . Новый раздел в списке главного меню, который позволяет быстро перейти в определенную папку или перейти к предыдущему/следующему сообщению , включая переход к предыдущему/следующему непрочитанному сообщению.

. Новый раздел в списке главного меню, который позволяет быстро перейти в определенную папку или перейти к предыдущему/следующему сообщению , включая переход к предыдущему/следующему непрочитанному сообщению. Реализовано цветовое кодирование фона событий календаря на основе статусов событий «Свободен/Занят/Под вопросом/Нет на месте».

Добавлены новые горячие клавиши для многих функций программы.

Библиотека быстрых ответов. Набор фрагментов текста, которые можно использовать в качестве простых вставных ответов в письмах. В настоящее время доступны только на английском языке.

Доступна новая настройка действия после удаления сообщения. Это может быть переход к следующему или предыдущему письму.

Расширены настройки звукового оповещения при отправки сообщения.

Теперь всплывающее окно отмены отправки письма имеет обратный отсчет, чтобы пользователь точно знал, сколько времени осталось до отправки сообщения. Продолжительность времени также может быть увеличена до 60 секунд.

Новое контекстное меню для ссылок. Теперь при нажатии правой кнопки мыши на ссылку появляется контекстное меню с действиями, касающимися ее свойств.

Теперь функция вставки цитаты доступно через контактное меню, а не только во всплывающем окне.

Предприняты прочие небольшие улучшения.

Как и прежде, eM Client распространяется, в том числе, в виде бесплатной версии. Полнофункциональная версия распространяется на коммерческой основе. При первом запуске программы активируется пробный период, по истечении которого пользователю остается доступен только бесплатный функционал с возможностью апгрейда до полной версии через подписку.