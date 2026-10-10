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eM Client

11

Мощный почтовый клиент для большого оборота почты

Пробная версия Windows

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eM Client — мощный почтовый клиент с современным интерфейсом, высокой скоростью работы и массой функций для работы с почтой. Если нужно обрабатывать много писем с нескольких почтовых ящиков и вести бурную переписку, то eM Client подойдет под эти задачи.

eM Client включает почтовый клиент, календарь, адресную книгу, а также IM-чат — это покрывает большинство возможных потребностей. Программа умеет работать с любыми почтовыми сервисами (POP3, IMAP, SMTP, EWS, AirSync), в том числе поддерживает особенности GMail, Outlook, Exchange и iCloud. В функциональном плане, этот почтовый клиент умеет все,что полагается: сколько угодно почтовых аккаунтов, мощная адресная книга, функциональный календарь, быстрый поиск, доступ к почте по шифрованному соединению, шифрование почты, расширенные правила управления почтой, проверка орфографии при создании письма, шаблоны писем и многое, многое другое. Также стоит отметить множество всевозможных настроек программы.

Бесплатная версия eM Client поддерживает работу только с 2-мя почтовыми ящиками, а платная Pro-версия поддерживает неограниченное количество аккаунтов, а также включает расширенную поддержку пользователя производителем и лицензию на коммерческое использование.

Интерфейс eM Client
Интерфейс eM Client
Создание аккаунта
Создание аккаунта
Настройки
Настройки

Что нового в последних версиях eM Client:

Что нового в eM Client 11

Очень крупное обновление с массой улучшений. Список изменений (на английском). На русском будет доступен позже.

Что нового в eM Client 10.4

  • Переработаны напоминания.
  • Упрощена функция включения/выключения аватаров.
  • Специальный значок для писем в GMail помеченных как важные (вместо обычной текстовой подписи).
  • Добавлена поддержка нового Yahoo IMAP API.
  • Кастомная сортировка алиасов, Quicktexts, подписей и шаблонов.
  • Диалог правил больше не модальный.
  • Поддержка XMPP-архива (XEP-0313).
  • Опция для пометки сообщений прочитанными при перемещении в корзину.
  • Синхронизация тегов с серверами SurgeMail.
  • Поддержка поиска в заметках для почты.
  • Опция для отображения алиасов в подменю.
  • Изменено оформление значков тегов для лучшего отображения.
  • Прочие улучшения и исправления ошибок.
ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о eM Client

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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