eM Client — мощный почтовый клиент с современным интерфейсом, высокой скоростью работы и массой функций для работы с почтой. Если нужно обрабатывать много писем с нескольких почтовых ящиков и вести бурную переписку, то eM Client подойдет под эти задачи.

eM Client включает почтовый клиент, календарь, адресную книгу, а также IM-чат — это покрывает большинство возможных потребностей. Программа умеет работать с любыми почтовыми сервисами (POP3, IMAP, SMTP, EWS, AirSync), в том числе поддерживает особенности GMail, Outlook, Exchange и iCloud. В функциональном плане, этот почтовый клиент умеет все,что полагается: сколько угодно почтовых аккаунтов, мощная адресная книга, функциональный календарь, быстрый поиск, доступ к почте по шифрованному соединению, шифрование почты, расширенные правила управления почтой, проверка орфографии при создании письма, шаблоны писем и многое, многое другое. Также стоит отметить множество всевозможных настроек программы.

Бесплатная версия eM Client поддерживает работу только с 2-мя почтовыми ящиками, а платная Pro-версия поддерживает неограниченное количество аккаунтов, а также включает расширенную поддержку пользователя производителем и лицензию на коммерческое использование.