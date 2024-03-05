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Разработчики эмулятора Yuzu объявляют о закрытии проекта05.03.2024

Разработчики эмулятора Yuzu объявляют о закрытии проекта

Yuzu, успешный проект эмуляции консоли Nintendo Switch, прекращает свое существование. Об этом объявили разработчики на официальном сайте.

Все дело в недавнем иске от компании Nintendo, обвинившем проект в пиратстве. Представители Yuzu быстро отреагировали, сообщив, что не намеревались способствовать пиратству, а лишь хотели предоставить альтернативный способ воспроизведения лицензионных копий игр. В сложившейся ситуации они немедленно закрывают проект.

На данный момент удалены все ресурсы проекта: репозитории кода на GitHub, сообщество в Discord, страница на Patreon, а вместо сайтов висит уведомление о полном прекращении деятельности.

Эмулятор Yuzu просуществовал около пяти лет, за которые успел добиться ощутимых успехов. Многие игры были вполне играбельны, а некоторые постепенно приближались к качеству оригинальной консоли . К примеру, совместимость суперхитов Super Mario Odyssey и The Legend of Zelda: Link's Awakening оценивалась тестерами как превосходная. Более того, в некоторых случаях, благодаря более мощному железу, пользователям удается добиться графики более высокого качества, чем на Nintendo Switch.

Та же участь постигла и Citra, эмулятор портативной консоли Nintendo 3DS, который принадлежит тем же разработчикам. Все ресурсы проекта закрыты и всякая разработка полностью прекращена. И хотя Citra не обновлялась годами, а интерес широкой аудитории к эмуляции 3DS существенно ниже, это тоже некоторый урон сообществу любителей эмуляторов.

Так как исходный код Yuzu и Citra был общедоступен, то их наработки никуда не пропадут и есть надежда на появление сторонних проектов, которым окажется по силам продолжить разработку. На данный момент существует несколько форков Yuzu, но их разработка пока никуда не продвинулась.

Как написано выше, репозитории и официальный сайт были удалены и загрузить Yuzu рядовым пользователям стало сложнее. Желающим скачать Yuzu последней версии можно посоветовать обратиться к форку Suyu, чья разработка пока никуда не продвинулась и предлагаемую версию можно считать обычным Yuzu.

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