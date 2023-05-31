yuzu — эмулятор игровой консоли Nintendo Switch. Программа позволяет играть в игры для этой системы на компьютере. Этот эмулятор разрабатывается той же командой, что и Citra (популярный эмулятор 3DS).

Не смотря на то, что Nintendo Switch совсем молодая консоль, а разработка yuzu ведется всего 3 года и имеет экспериментальный статус, эмулятор уже успел добиться ощутимых успехов. Многие игры вполне играбельны, а некоторые постепенно приближаются к качеству родного железа. К примеру, совместимость суперхитов Super Mario Odyssey и The Legend of Zelda: Link's Awakening оценивается тестерами как превосходная. Тем не менее, можно советовать скачать yuzu энтузиастам, но не рядовым пользователям, которые могут быть разочарованы проблемами, коих пока предостаточно. Ознакомьтесь с базой совместимости на официальном сайте разработчика.

Интерфейс yuzu Настройки графики Перерасчет ключа

Беря во внимание известность разработчика, большой интерес сообщества и ощутимое финансирование на сервисе Patreon (патроны получают ранний доступ к новым функциям), то можно ожидать дальнейшей активной разработки, которая обязательно увенчается успехом.

Минимальные системные требования yuzu: Intel Core i5-4430 / AMD Ryzen 3 1200, 8 Гб оперативной памяти и видеокарта с поддержкой OpenGL 4.5 / Vulkan 1.1. Конечно, чем мощнее — тем лучше. Скачайте yuzu для ПК с Windows или GNU/Linux.

Внимание! Для работоспособности эмулятора требуются прошивка и ключи шифрования, которые нужно установить перед использованием эмулятора. Легальные пользователи делают дамп ключей своей консоли и пользуются ими в эмуляторе, а все остальные находят их в интернете — их там масса.