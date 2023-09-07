Cinebench 2024 — очень крупное обновление известного бенчмарка

Компания Maxon выпустила Cinebench 2024 — полностью новую версию популярного теста производительности компьютера. Это программное обеспечение адресовано разработчикам, геймерам, энтузиастам и всем тем, кто нуждается в современном тесте производительности.

Cinebench — это популярный и полностью бесплатный тест производительности компьютера (процессора и видеокарты). Эта программа относится к категории тестов, использующих демо-сцены для вычисления производительности при их обработке. То есть, тестирование происходит в самых реальных условиях. Программа основывается на MAXON Cinema 4D — профессиональном приложении для создания трехмерной анимации.

Cinebench 2024 — важное обновление, которое случается у подобных программ довольно редко. Новинка предлагает набор технологий, которые будут использоваться для тестирования производительности ближайшие несколько лет. В этой версии полностью новый движок рендеринга, возможность тестирования видеокарты (в предыдущей версии не было), новая версия для систем с ARM-процессором, обновленный интерфейс, множество внутренних оптимизаций и другие улучшения.

Интерфейс Cinebench

Что нового в Cinebench 2024