Cinebench 2024 — очень крупное обновление известного бенчмарка

Компания Maxon выпустила Cinebench 2024 — полностью новую версию популярного теста производительности компьютера. Это программное обеспечение адресовано разработчикам, геймерам, энтузиастам и всем тем, кто нуждается в современном тесте производительности.
Cinebench — это популярный и полностью бесплатный тест производительности компьютера (процессора и видеокарты). Эта программа относится к категории тестов, использующих демо-сцены для вычисления производительности при их обработке. То есть, тестирование происходит в самых реальных условиях. Программа основывается на MAXON Cinema 4D — профессиональном приложении для создания трехмерной анимации.
Cinebench 2024 — важное обновление, которое случается у подобных программ довольно редко. Новинка предлагает набор технологий, которые будут использоваться для тестирования производительности ближайшие несколько лет. В этой версии полностью новый движок рендеринга, возможность тестирования видеокарты (в предыдущей версии не было), новая версия для систем с ARM-процессором, обновленный интерфейс, множество внутренних оптимизаций и другие улучшения.
Что нового в Cinebench 2024
- Redshift — новый движок рендеринга демо-сцен — ключевое нововведение этой версии Cinebench. Новый механизм рендеринга позаимствован у новейших версий Cinema 4D (профессиональный софт для создания трехмерной анимации от того же разработчика), где используется в качестве базового механизма рендеринга. В отличие от своих предшественников, которые использовали стандартный рендеринг Cinema 4D, Cinebench 2024 использует одни и те же алгоритмы рендеринга как для процессора, так и для видеокарты. Переход на движок Redshift позволяет соответствовать требованиям сегодняшнего дня, обеспечивая более точные результаты.
- Добавлена поддержка тестирования видеокарты. Cinebench 2024 возвращает функцию тестирования графических процессоров, которая отсутствовала в предыдущих версиях программы. Полностью поддерживаются устройства от NVIDIA и AMD.
- Доступна отдельная версия для ARM64. Cinebench 2024, вдобавок к поддерживаемой ранее архитектуре x86/64 (Intel/AMD), поддерживает еще и ARM64 (Snapdragon).
- Новый интерфейс. Интуитивно понятный и более современный. С расширенными возможностями управления тестами.
- Унифицированная сцена оптимизирует процесс тестирования за счет использования единого файла сцены для тестирования процессора и видеокарты. Это нововведение позволяет пользователям оценить видеокарту с помощью движка рендеринга Redshift, давая представление о реальных преимуществах тестируемого оборудования.
- Множество внутренних улучшений, оптимизаций и повышенная производительность. Трехкратное увеличение объема памяти по сравнению с версией Cinebench R23, шестикратное увеличение нагрузки и поддержка новейших процессорных команд для обеспечения эталонного теста, который соответствует сложности современных творческих проектов.
- Более точная оценка производительности. Благодаря использованию движка Redshift, большего объема памяти и более сложных сцен, Cinebench 2024 предлагает значительно улучшенную и точную оценку мощности современного оборудования.