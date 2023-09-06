Cinebench — это популярный и полностью бесплатный тест производительности компьютера (процессора и видеокарты). Эта программа относится к категории тестов, использующих демо-сцены для вычисления производительности при их обработке. То есть, тестирование происходит в самых реальных условиях. Программа основывается на MAXON Cinema 4D — профессиональном приложении для создания трехмерной анимации.

Cinebench включает 2 теста — для процессора и для видеокарты. При работе обоих тестов моделируется специальная сцена, производительность обработки которой и тестирует программа. Результат тестирования процессора выдается в очках, а видеокарты — в кадрах в секунду (FPS).

Тестирование процессора происходит с использованием сцены, на которой обрисовывается 2000 объектов, состоящих из 300000 полигонов и массой разнообразных эффектов. Этот тест способен полностью загрузить проверяемый процессор и поддерживает до 215-ти потоков. Тестирование видеокарты происходит с использованием OpenGL на сложной трехмерной сцене погони на автомобилях. На этой сцене используется несколько объектов, состоящих, в общем числе, из миллиона полигонов и использующих ряд спецэффектов.

Сцены относительно сложные и отлично годятся для тестирования, но выглядят кисловато — до красивых сцен из теста 3DMark им далеко. С другой стороны, это серьезный инструмент, который нужен для тестирования, а не для любования.

После тестирования можно сравнить полученные результаты с эталонными, а так как программа очень популярна, то и в интернете найдется много результатов тестирования компьютера этой программой.

Кстати говоря, Cinebench не требует установки на компьютер.