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FreeTube — альтернативный клиент видеосервиса YouTube, конфиденциальный и без рекламы07.06.2023

FreeTube — альтернативный клиент видеосервиса YouTube, конфиденциальный и без рекламы

Познакомьтесь с FreeTube, сторонним клиентом видеосервиса YouTube для компьютера. Предлагает конфиденциальный просмотр каналов, отсутствие рекламы и возможность скачивать видеоролики. Свободный проект с открытыми исходными кодами: популярный, качественный, замечательный.

Конфиденциальность — основное преимущество FreeTube. Это отсутствие сбора информации об интересах пользователя и невозможность формирования персонализированных рекомендаций на их основе, а также полное отсутствие рекламы. Если пользователю хочется использовать неперсонализированный контент видеосервиса, то ему нужно срочно скачать FreeTube.

У FreeTube нет никакой авторизации пользователя. Программа предлагает собственную систему подписок на каналы, которая, по сути, является просто закладками с отслеживанием обновлений. То есть, пользователь не становится полноценным подписчиком YouTube-канала. Так как отсутствует авторизация на YouTube, то нет и возможности оставлять комментарии (сама лента комментариев доступна), ставить лайки, получать рекомендации и т. п. Все пользовательские данные хранятся локально (подписки, история, настройки) и никакая информация не передается как на видеосервис, так и разработчикам программы.

Интерфейс FreeTube
Интерфейс FreeTube

Интерфейс альтернативного клиента YouTube схож с оригинальным. В базовой настойке присутствует сам плеер, лента похожих роликов, комментарии; боковая панель предлагает такие разделы как список каналов, плейлисты, популярное, тренды и т.п. Программа отлично настраивается — есть возможность изменить отображение различных элементов интерфейса, практически все можно скрыть, оставив лишь сам плеер.

Из дополнительных функций стоит отметить следующие: возможность скачивать ролики для просмотра оффлайн, выбор любого региона (страны) рейтинга «В тренде», возможность использования внешнего плеера ( VLC Media Player, mpv, iina) и экспорт списка подписок с YouTube.

FreeTube построен на основе Electron, что обычно не нравится пользователям (предполагается высокое потребление ресурсов). Однако, в случае с этой программой, все содержание интерфейса которой построено на основе веб-технологий, использование Electron кажется вполне адекватным, а скорость работы точно не ниже, чем у оригинальных клиентов YouTube. В качестве механизма извлечения контента может быть использована собственная разработка (подобно youtube-dl) или API от известного проекта Invidious Project.

Скачать FreeTube 1.8 Beta для Windows

Бесплатно/AGPLРазмер: 60.1 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать FreeTube 1.8 Beta для Windows (Portable)

Бесплатно/AGPLРазмер: 89.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать FreeTube 1.8 Beta для GNU/Linux (страница выбора версии)

Бесплатно/AGPLРазмер: 6.5 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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