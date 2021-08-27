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OpenShot 2.6.0 — новая версия полупрофессионального видеоредактора27.08.2021

OpenShot 2.6.0 — новая версия полупрофессионального видеоредактора

Вышла новая версия видеоредактора OpenShot.

OpenShot — бесплатный полупрофессиональный видеоредактор. Несложная, но полнофункциональная программа для монтажа и обработки видеороликов. Как и многие другие бесплатные редакторы (например, Kdenlive или Shotcut) построен на основе MLT Multimedia Framework, FFmpeg и ряда прочих свободных компонентов. Программа распространяется для операционных систем Windows и GNU/Linux.

OpenShot 2.6.0 является очень крупным обновлением, включающим в видеоредактор новые функции и расширяющим существовавшие ранее. Трекинг объектов, стабилизация картинки, улучшенное масштабирование таймлайна, значительно обновленный инструмент трансформации, новые аудиоэффекты, улучшенная работа функции привязки и т. д.

Интерфейс OpenShot
Интерфейс OpenShot

Ключевые улучшения в OpenShot 2.6.0

  • Добавлены видеоэффекты, построенные на основе технологии компьютерного зрения. Основное — Стабилизация — способна устранить дрожание картинки. Трекер объектов — позволяет нарисовать рамки вокруг объектов и отслеживать их перемещение по ходу каждого кадра. Координаты кэшируются для быстрого отображения при предпросмотре. Также эти данные могут быть использованы в системе анимации. Обнаружение объектов — позволяет определять все объекты сцены. С помощью рамки можно идентифицировать каждый объект (например, людей или автомобили) и отслеживать их перемещение.
  • Добавлена новая функциональность для удобного масштабирования таймлайна. Она предварительно анализирует содержание таймлайна и создает небольшие представления каждого отдельного ролика, перехода и дорожки.
  • Полностью переработан инструмент трансформации. Упрощена работа функций изменения размера, поворота, масштабирования, позиционирования и обрезки. Кроме прочего отмечается добавление исходной точки (перекрестие), которая используется для управления сдвигом и вращением объекта. Также отмечается удобное масштабирование предварительного просмотра колесиком мыши для обзора объектов. Теперь режим трансформации запускается вместе с открытием любого ролика (можно отключить в настройках).
  • Добавлено 9 новых звуковых эффектов. Это, в основном, стандартные эффекты, типа эхо, регулирование громкости звуков в обе стороны, преобразование в шепот, эффект голоса робота и т. п.
  • Улучшена привязка («Snapping») при различных действиях.
  • Добавлен новый эффект «Caption», который позволяет работать с наложением субтитров и прочего текста. Пользователь может добавить субтитры и настроить шрифт, цвет, фон, расположение и прочие параметры.
  • Повышена производительность и стабильность работы некоторых функций. Заявлена улучшенная работа на современных процессорах. Отмечается улучшение при масштабировании таймлайна, рендеринге и использовании линейки.
  • Множество прочих улучшений: поддержка FFmpeg 4, обновленная поддержка Blender, поддержка WebEngine + WebKit, поддержка Chrome OS, расширенные тесты, импорт проектов .osp, включение в программу около 1000 эмодзи, улучшенная поддержка метаданных EXIF и прочее.
  • Исправлены ошибки.

Скачать OpenShot 2.6.0 для Windows (64-бит)

Бесплатно/GPLРазмер: 166 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать OpenShot 2.6.0 для Windows (32-бит)

Бесплатно/GPLРазмер: 165 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать OpenShot 2.6.0 для GNU/Linux

Бесплатно/GPLРазмер: 208 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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