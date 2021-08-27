OpenShot 2.6.0 — новая версия полупрофессионального видеоредактора

Вышла новая версия видеоредактора OpenShot.

OpenShot — бесплатный полупрофессиональный видеоредактор. Несложная, но полнофункциональная программа для монтажа и обработки видеороликов. Как и многие другие бесплатные редакторы (например, Kdenlive или Shotcut) построен на основе MLT Multimedia Framework, FFmpeg и ряда прочих свободных компонентов. Программа распространяется для операционных систем Windows и GNU/Linux.

OpenShot 2.6.0 является очень крупным обновлением, включающим в видеоредактор новые функции и расширяющим существовавшие ранее. Трекинг объектов, стабилизация картинки, улучшенное масштабирование таймлайна, значительно обновленный инструмент трансформации, новые аудиоэффекты, улучшенная работа функции привязки и т. д.

Интерфейс OpenShot

Ключевые улучшения в OpenShot 2.6.0