Total Commander 10 — крупное обновление популярнейшего файлового менеджера

Выпущена новая версия Total Commander — самого популярного альтернативного файлового менеджера для операционной системы Windows.
Круглый номер версии, до которого разработчик шел 28 лет, является вполне стандартным обновлением, содержащим массу различных, не очень значительных изменений и улучшений. В общем и целом, это обновление призвано повысить общее качество программы и исправить различные небольшие недочёты.
Основные нововведения Total Commander 10
Общие:
- Реализовано отображение папок созданных в Mac OS на флешках с файловой системой ExFAT.
- Теперь Total Commander отображает директорию AppData (в C:\Users\Профиль), даже при отключении отображения скрытых файлов.
- Добавлена возможность активировать лицензию через файл ключа двойным кликом по нему.
- Добавлен тип Zone Transfer для файлов, которые были загружены через анонимное соединение по FTP («Ctrl+F») или HTTP («Ctrl+N») из интернета.
- При распаковке архивов файлам присваивается тип Zone Transfer.
- Опция переноса новой зоны может быть отключена через «WantZoneData=0».
- Теперь файл с ключом лицензии всегда проверяется также в папке C:\totalcmd, даже если программа установлена в другую папку.
Интерфейс:
- Использование Windows Hello в Windows 10 для безопасного сохранения мастер-пароля до закрытия Total Commander. Это позволяет использовать отпечаток пальца, распознавание лица или пин-код для входа при повторном запуске программы.
- Прокрутка вкладок колесом мыши, если не используются многострочные вкладки.
- Масштабирование миниатюр через «CTRL+Колесо мыши» между 10-200% от установленного пользователем размера (Конфигурация > Настройки > Эскизы).
- Загрузка миниатюр из EXIF-данных для JPG и RAW-форматов фотокамер Canon RAW 1-3, DNG, Fuji, Nikon, Olympus, Panasonic, Pentax, Sony.
- Новая настройка «Возвращаться в корень заблокированной вкладки при переключении вкладок» (Конфигурация > Настройки > Вкладки папок).
- Отображение префикса «!» если текущая директория с заблокированной родительской директорией заблокирована с возможностью изменения директории. Пара-пара-пам.
- Добавлена новая настройка «Выполнять командную строку, только если фокус на ней» (Конфигурация > Настройки > Вид окна).
- Если при закрытии программы имеются распакованные временные файлы, отображается имена первых трех из них и их происхождение.
- Улучшен диалог перетаскивания файлов из внешнего источника в директорию с правами только для чтения. В диалоге доступны возможности перезаписи или копирования от имени администратора.
- Автоматическое масштабирование диалогов при выборе шрифта, требующего большего пространства.
- «Ctrl+L» на одиночном файле теперь отображает тип Zone.Identifier этого файла.
- Добавлена настройка «Сохранять примененный фильтр отдельно для каждой вкладки» (Конфигурация > Настройки > Вкладки папок).
- Теперь «Ctrl+U» и «Ctrl+Shift+U» также меняют местами отображаемый тип файла, если «DirTabFilters=1», так как являются частью вкладки.
- В меню каталога («Ctrl+D») добавлена настройка скрытия пунктов, которые начинаются с указанного пользователем символа.
Сохранение настроек:
- Если пользователь не может сохранить настройки, то будет предложено скопировать INI-файлы в профиль пользователя.
- Для плагинов содержащихся в директориях защищенных от записи перехватывается вызов для CreateFileA/W и всех функций INI и перенаправляется в «%APPDATA%\GHISLER\redirect».
- Отключено перенаправление плагинов: нужно добавить значение 8192 для RestrictInterface в wincmd.ini или реестре.
- Указание местоположения INI-файлов для плагинов: wincmd.ini [ReplaceIniLocation].
Lister:
- Новый медиаплеер (DirectShow). Старый плеер может быть выбран в настройках (Конфигурация > Настройки > Правка/Просмотр > Настройка программы просмотра > Плеер).
- Поддержка полноэкранного воспроизведения через двойной клик или сочетание «Alt+Enter». Для перехода в оконный режим используется повторное нажатие или «ESC».
- Изменение аудио и субтитров через контекстное меню.
- Настройка предпочтительных DirectShow-фильтров через настройки плеера (Конфигурация > Настройки > Правка/Просмотр > Настройка программы просмотра > Плеер).
- Отображение глав в виде галочек под таймлайном. Переход по главам осуществляется через сочетание «Ctrl+PageDown» и «Ctrl+PageUp».
- Кнопки для перехода назад/вперед через определенный промежуток времени. По умолчанию 10 и 60 секунд. Настраивается через меню правого клика мыши.
- Использование LAV Filters и ffdshow без необходимости их установки. Требуется просто поместить их в поддиректории filter32 или filter64.
- Сохранение последней позиции просмотра последнего воспроизводимого файла длиннее 10-ти минут.
- Сохранение высоты звука при изменении скорости воспроизведения. Используется DirectShow-фильтр, основанный на открытом SoundTouch.dll.
- Добавлены новые настройки «Дополнительные типы файлов для мультимедиа» и «Дополнительные типы файлов для XNView / IrfanView» (Конфигурация > Настройки > Правка/Просмотр > Настройка программы просмотра > Мультимедиа).
Поиск:
- Обновлена внутренняя библиотека регулярных выражений (более быстрая и функциональная).
- Предупреждение при вводе в поисковую строку текста, который не может быть сконвертирован в ANSI или ASCII.
Синхронизация директорий:
- Разрешено использования регулярных выражений и сохраненных поисковых запросов с настройкой места их применения.
- Новые пункты контекстного меню для отображения различных данных файла и для редактирования файла с обеих сторон.
- Отображение восклицательного знака на кнопках «Уникальные» или «Дубликаты», если ни одна из них не нажата.
Сравнение по содержимому:
- Дополнительная двухстрочная панель внизу окна функции сравнения по содержимому. Отображает две строки на которых расположен курсор в основных окнах функции.
- Диалог выполнения операции при вставке текста большого объема (если вставка занимает более двух секунд). Позволяет прервать операцию.
- Фокусировка на нижней двухстрочной панели через «Ctrl+Tab».
- Теперь «Ctrl+Колесо мыши» прокручивает нижнюю двухстрочную панель, даже если курсор мыши находится не на этой панели. «Ctrl+Alt+Колесо мыши» по-прежнему прокручивает страницу.
FTPS/HTTPS:
- Поддержка OpenSSL 1.1 и новее. Основная dll должна иметь имя libssl-*_*.dll / libssl-*_*-x64.dll (с номером версии *_*), libcrypto*.dll не должен быть переименован.
Проверка контрольной суммы:
- Поддержка контрольных сумм созданных из потоков отображается как «
-» (обратите внимание на 2 пробела).
- Поддержка большего количества форматов OpenSSL при создании контрольной суммы сторонней программой: SHA224, SHA384, SHA3-224, SHA3-256, SHA3-384, SHA3-512.
Начиная с этой версии, программа устанавливается в папку C:\Program Files\totalcmd (если это возможно), вместо C:\totalcmd.
Кроме этого, в Total Commander 10 предпринята масса изменений для внутренних команд и параметров шаблонов. Ознакомьтесь с ними на странице списка изменений официального сайта.