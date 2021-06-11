Total Commander 10 — крупное обновление популярнейшего файлового менеджера

Выпущена новая версия Total Commander — самого популярного альтернативного файлового менеджера для операционной системы Windows.

Круглый номер версии, до которого разработчик шел 28 лет, является вполне стандартным обновлением, содержащим массу различных, не очень значительных изменений и улучшений. В общем и целом, это обновление призвано повысить общее качество программы и исправить различные небольшие недочёты.

Интерфейс Total Commander 10

Основные нововведения Total Commander 10

Общие:

Реализовано отображение папок созданных в Mac OS на флешках с файловой системой ExFAT.

Теперь Total Commander отображает директорию AppData (в C:\Users\Профиль), даже при отключении отображения скрытых файлов.

Добавлена возможность активировать лицензию через файл ключа двойным кликом по нему.

Добавлен тип Zone Transfer для файлов, которые были загружены через анонимное соединение по FTP («Ctrl+F») или HTTP («Ctrl+N») из интернета.

При распаковке архивов файлам присваивается тип Zone Transfer.

Опция переноса новой зоны может быть отключена через «WantZoneData=0».

Теперь файл с ключом лицензии всегда проверяется также в папке C:\totalcmd, даже если программа установлена в другую папку.

Интерфейс:

Использование Windows Hello в Windows 10 для безопасного сохранения мастер-пароля до закрытия Total Commander. Это позволяет использовать отпечаток пальца, распознавание лица или пин-код для входа при повторном запуске программы.

Прокрутка вкладок колесом мыши, если не используются многострочные вкладки.

Масштабирование миниатюр через «CTRL+Колесо мыши» между 10-200% от установленного пользователем размера (Конфигурация > Настройки > Эскизы).

Загрузка миниатюр из EXIF-данных для JPG и RAW-форматов фотокамер Canon RAW 1-3, DNG, Fuji, Nikon, Olympus, Panasonic, Pentax, Sony.

Новая настройка «Возвращаться в корень заблокированной вкладки при переключении вкладок» (Конфигурация > Настройки > Вкладки папок).

Отображение префикса «!» если текущая директория с заблокированной родительской директорией заблокирована с возможностью изменения директории. Пара-пара-пам.

Добавлена новая настройка «Выполнять командную строку, только если фокус на ней» (Конфигурация > Настройки > Вид окна).

Если при закрытии программы имеются распакованные временные файлы, отображается имена первых трех из них и их происхождение.

Улучшен диалог перетаскивания файлов из внешнего источника в директорию с правами только для чтения. В диалоге доступны возможности перезаписи или копирования от имени администратора.

Автоматическое масштабирование диалогов при выборе шрифта, требующего большего пространства.

«Ctrl+L» на одиночном файле теперь отображает тип Zone.Identifier этого файла.

Добавлена настройка «Сохранять примененный фильтр отдельно для каждой вкладки» (Конфигурация > Настройки > Вкладки папок).

Теперь «Ctrl+U» и «Ctrl+Shift+U» также меняют местами отображаемый тип файла, если «DirTabFilters=1», так как являются частью вкладки.

В меню каталога («Ctrl+D») добавлена настройка скрытия пунктов, которые начинаются с указанного пользователем символа.

Сохранение настроек:

Если пользователь не может сохранить настройки, то будет предложено скопировать INI-файлы в профиль пользователя.

Для плагинов содержащихся в директориях защищенных от записи перехватывается вызов для CreateFileA/W и всех функций INI и перенаправляется в «%APPDATA%\GHISLER\redirect».

Отключено перенаправление плагинов: нужно добавить значение 8192 для RestrictInterface в wincmd.ini или реестре.

Указание местоположения INI-файлов для плагинов: wincmd.ini [ReplaceIniLocation].

Lister:

Новый медиаплеер (DirectShow). Старый плеер может быть выбран в настройках (Конфигурация > Настройки > Правка/Просмотр > Настройка программы просмотра > Плеер).

Поддержка полноэкранного воспроизведения через двойной клик или сочетание «Alt+Enter». Для перехода в оконный режим используется повторное нажатие или «ESC».

Изменение аудио и субтитров через контекстное меню.

Настройка предпочтительных DirectShow-фильтров через настройки плеера (Конфигурация > Настройки > Правка/Просмотр > Настройка программы просмотра > Плеер).

Отображение глав в виде галочек под таймлайном. Переход по главам осуществляется через сочетание «Ctrl+PageDown» и «Ctrl+PageUp».

Кнопки для перехода назад/вперед через определенный промежуток времени. По умолчанию 10 и 60 секунд. Настраивается через меню правого клика мыши.

Использование LAV Filters и ffdshow без необходимости их установки. Требуется просто поместить их в поддиректории filter32 или filter64.

LAV Filters и ffdshow без необходимости их установки. Требуется просто поместить их в поддиректории filter32 или filter64. Сохранение последней позиции просмотра последнего воспроизводимого файла длиннее 10-ти минут.

Сохранение высоты звука при изменении скорости воспроизведения. Используется DirectShow-фильтр, основанный на открытом SoundTouch.dll.

Добавлены новые настройки «Дополнительные типы файлов для мультимедиа» и «Дополнительные типы файлов для XNView / IrfanView» (Конфигурация > Настройки > Правка/Просмотр > Настройка программы просмотра > Мультимедиа).

Поиск:

Обновлена внутренняя библиотека регулярных выражений (более быстрая и функциональная).

Предупреждение при вводе в поисковую строку текста, который не может быть сконвертирован в ANSI или ASCII.

Синхронизация директорий:

Разрешено использования регулярных выражений и сохраненных поисковых запросов с настройкой места их применения.

Новые пункты контекстного меню для отображения различных данных файла и для редактирования файла с обеих сторон.

Отображение восклицательного знака на кнопках «Уникальные» или «Дубликаты», если ни одна из них не нажата.

Сравнение по содержимому:

Дополнительная двухстрочная панель внизу окна функции сравнения по содержимому. Отображает две строки на которых расположен курсор в основных окнах функции.

Диалог выполнения операции при вставке текста большого объема (если вставка занимает более двух секунд). Позволяет прервать операцию.

Фокусировка на нижней двухстрочной панели через «Ctrl+Tab».

Теперь «Ctrl+Колесо мыши» прокручивает нижнюю двухстрочную панель, даже если курсор мыши находится не на этой панели. «Ctrl+Alt+Колесо мыши» по-прежнему прокручивает страницу.

FTPS/HTTPS:

Поддержка OpenSSL 1.1 и новее. Основная dll должна иметь имя libssl-*_*.dll / libssl-*_*-x64.dll (с номером версии *_*), libcrypto*.dll не должен быть переименован.

Проверка контрольной суммы:

Поддержка контрольных сумм созданных из потоков отображается как « -» (обратите внимание на 2 пробела).

Поддержка большего количества форматов OpenSSL при создании контрольной суммы сторонней программой: SHA224, SHA384, SHA3-224, SHA3-256, SHA3-384, SHA3-512.

Начиная с этой версии, программа устанавливается в папку C:\Program Files\totalcmd (если это возможно), вместо C:\totalcmd.

Кроме этого, в Total Commander 10 предпринята масса изменений для внутренних команд и параметров шаблонов. Ознакомьтесь с ними на странице списка изменений официального сайта.