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Total Commander 10 — крупное обновление популярнейшего файлового менеджера11.06.2021

Total Commander 10 — крупное обновление популярнейшего файлового менеджера

Выпущена новая версия Total Commander — самого популярного альтернативного файлового менеджера для операционной системы Windows.

Круглый номер версии, до которого разработчик шел 28 лет, является вполне стандартным обновлением, содержащим массу различных, не очень значительных изменений и улучшений. В общем и целом, это обновление призвано повысить общее качество программы и исправить различные небольшие недочёты.

Интерфейс Total Commander 10
Интерфейс Total Commander 10

Основные нововведения Total Commander 10

Общие:

  • Реализовано отображение папок созданных в Mac OS на флешках с файловой системой ExFAT.
  • Теперь Total Commander отображает директорию AppData (в C:\Users\Профиль), даже при отключении отображения скрытых файлов.
  • Добавлена возможность активировать лицензию через файл ключа двойным кликом по нему.
  • Добавлен тип Zone Transfer для файлов, которые были загружены через анонимное соединение по FTP («Ctrl+F») или HTTP («Ctrl+N») из интернета.
  • При распаковке архивов файлам присваивается тип Zone Transfer.
  • Опция переноса новой зоны может быть отключена через «WantZoneData=0».
  • Теперь файл с ключом лицензии всегда проверяется также в папке C:\totalcmd, даже если программа установлена в другую папку.

Интерфейс:

  • Использование Windows Hello в Windows 10 для безопасного сохранения мастер-пароля до закрытия Total Commander. Это позволяет использовать отпечаток пальца, распознавание лица или пин-код для входа при повторном запуске программы.
  • Прокрутка вкладок колесом мыши, если не используются многострочные вкладки.
  • Масштабирование миниатюр через «CTRL+Колесо мыши» между 10-200% от установленного пользователем размера (Конфигурация > Настройки > Эскизы).
  • Загрузка миниатюр из EXIF-данных для JPG и RAW-форматов фотокамер Canon RAW 1-3, DNG, Fuji, Nikon, Olympus, Panasonic, Pentax, Sony.
  • Новая настройка «Возвращаться в корень заблокированной вкладки при переключении вкладок» (Конфигурация > Настройки > Вкладки папок).
  • Отображение префикса «!» если текущая директория с заблокированной родительской директорией заблокирована с возможностью изменения директории. Пара-пара-пам.
  • Добавлена новая настройка «Выполнять командную строку, только если фокус на ней» (Конфигурация > Настройки > Вид окна).
  • Если при закрытии программы имеются распакованные временные файлы, отображается имена первых трех из них и их происхождение.
  • Улучшен диалог перетаскивания файлов из внешнего источника в директорию с правами только для чтения. В диалоге доступны возможности перезаписи или копирования от имени администратора.
  • Автоматическое масштабирование диалогов при выборе шрифта, требующего большего пространства.
  • «Ctrl+L» на одиночном файле теперь отображает тип Zone.Identifier этого файла.
  • Добавлена настройка «Сохранять примененный фильтр отдельно для каждой вкладки» (Конфигурация > Настройки > Вкладки папок).
  • Теперь «Ctrl+U» и «Ctrl+Shift+U» также меняют местами отображаемый тип файла, если «DirTabFilters=1», так как являются частью вкладки.
  • В меню каталога («Ctrl+D») добавлена настройка скрытия пунктов, которые начинаются с указанного пользователем символа.

Сохранение настроек:

  • Если пользователь не может сохранить настройки, то будет предложено скопировать INI-файлы в профиль пользователя.
  • Для плагинов содержащихся в директориях защищенных от записи перехватывается вызов для CreateFileA/W и всех функций INI и перенаправляется в «%APPDATA%\GHISLER\redirect».
  • Отключено перенаправление плагинов: нужно добавить значение 8192 для RestrictInterface в wincmd.ini или реестре.
  • Указание местоположения INI-файлов для плагинов: wincmd.ini [ReplaceIniLocation].

Lister:

  • Новый медиаплеер (DirectShow). Старый плеер может быть выбран в настройках (Конфигурация > Настройки > Правка/Просмотр > Настройка программы просмотра > Плеер).
  • Поддержка полноэкранного воспроизведения через двойной клик или сочетание «Alt+Enter». Для перехода в оконный режим используется повторное нажатие или «ESC».
  • Изменение аудио и субтитров через контекстное меню.
  • Настройка предпочтительных DirectShow-фильтров через настройки плеера (Конфигурация > Настройки > Правка/Просмотр > Настройка программы просмотра > Плеер).
  • Отображение глав в виде галочек под таймлайном. Переход по главам осуществляется через сочетание «Ctrl+PageDown» и «Ctrl+PageUp».
  • Кнопки для перехода назад/вперед через определенный промежуток времени. По умолчанию 10 и 60 секунд. Настраивается через меню правого клика мыши.
  • Использование LAV Filters и ffdshow без необходимости их установки. Требуется просто поместить их в поддиректории filter32 или filter64.
  • Сохранение последней позиции просмотра последнего воспроизводимого файла длиннее 10-ти минут.
  • Сохранение высоты звука при изменении скорости воспроизведения. Используется DirectShow-фильтр, основанный на открытом SoundTouch.dll.
  • Добавлены новые настройки «Дополнительные типы файлов для мультимедиа» и «Дополнительные типы файлов для XNView / IrfanView» (Конфигурация > Настройки > Правка/Просмотр > Настройка программы просмотра > Мультимедиа).

Поиск:

  • Обновлена внутренняя библиотека регулярных выражений (более быстрая и функциональная).
  • Предупреждение при вводе в поисковую строку текста, который не может быть сконвертирован в ANSI или ASCII.

Синхронизация директорий:

  • Разрешено использования регулярных выражений и сохраненных поисковых запросов с настройкой места их применения.
  • Новые пункты контекстного меню для отображения различных данных файла и для редактирования файла с обеих сторон.
  • Отображение восклицательного знака на кнопках «Уникальные» или «Дубликаты», если ни одна из них не нажата.

Сравнение по содержимому:

  • Дополнительная двухстрочная панель внизу окна функции сравнения по содержимому. Отображает две строки на которых расположен курсор в основных окнах функции.
  • Диалог выполнения операции при вставке текста большого объема (если вставка занимает более двух секунд). Позволяет прервать операцию.
  • Фокусировка на нижней двухстрочной панели через «Ctrl+Tab».
  • Теперь «Ctrl+Колесо мыши» прокручивает нижнюю двухстрочную панель, даже если курсор мыши находится не на этой панели. «Ctrl+Alt+Колесо мыши» по-прежнему прокручивает страницу.

FTPS/HTTPS:

  • Поддержка OpenSSL 1.1 и новее. Основная dll должна иметь имя libssl-*_*.dll / libssl-*_*-x64.dll (с номером версии *_*), libcrypto*.dll не должен быть переименован.

Проверка контрольной суммы:

  • Поддержка контрольных сумм созданных из потоков отображается как « -» (обратите внимание на 2 пробела).
  • Поддержка большего количества форматов OpenSSL при создании контрольной суммы сторонней программой: SHA224, SHA384, SHA3-224, SHA3-256, SHA3-384, SHA3-512.

Начиная с этой версии, программа устанавливается в папку C:\Program Files\totalcmd (если это возможно), вместо C:\totalcmd.

Кроме этого, в Total Commander 10 предпринята масса изменений для внутренних команд и параметров шаблонов. Ознакомьтесь с ними на странице списка изменений официального сайта.

Скачать Total Commander 10 (64-бит)

Пробная версияРазмер: 5.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Total Commander 10 (32-бит)

Пробная версияРазмер: 4.4 МбОС: WindowsСтабильная версия

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