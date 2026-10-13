MSI Kombustor — экстремальный стресс-тест видеокарты, основанный на FurMark.

Программа осуществляет тестирование видеокарты в жутких, стрессовых условиях, с целью проверки стабильности работы системы (например, после разгона) и выявления возможного перегрева. Нужно скачать MSI Kombustor, если требуется довести видеокарту до кипения и проверить ее стабильность. Поддерживаются любые, в том числе и новейшие, видеокарты и современные API — OpenGL и Vulkan.

Программа включает набор различных демо-сцен (в том числе и знаменитый «бублик» из FurMark) при рендеринге которых и происходит тестирование. Ни одна из них не старается поразить красотой и выглядят простенько, при том достаточно сложные для вычисления.

Программа ориентирована на технарей и компьютерных энтузиастов. Простой интерфейс; некрасивые, но очень эффективные, демо-сцены; несколько деловых настроек.

Кроме стресс-тестирования MSI Kombustor имеет онлайн-базу с результатами тестирования для сравнения.

Внимание, тревога, ахтунг! Важно понимать, что стресс-тест оказывает интенсивную нагрузку на железо. Риск выхода из строя видеокарты — не иллюзорен, особенно, если она разогнана и работает не на штатных настройках. Пользователь должен осознавать риск и брать ответственность на себя. Проще говоря — если видеокарта сгорит, то пользователь виноват, а MSI и SLO.ru — нет. Учтите это.