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MSI Kombustor

4.1.17.0

Скачать экстремальный стресс-тест видеокарты

Бесплатно Windows

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MSI Kombustor — экстремальный стресс-тест видеокарты, основанный на FurMark.

Программа осуществляет тестирование видеокарты в жутких, стрессовых условиях, с целью проверки стабильности работы системы (например, после разгона) и выявления возможного перегрева. Нужно скачать MSI Kombustor, если требуется довести видеокарту до кипения и проверить ее стабильность. Поддерживаются любые, в том числе и новейшие, видеокарты и современные API — OpenGL и Vulkan.

Программа включает набор различных демо-сцен (в том числе и знаменитый «бублик» из FurMark) при рендеринге которых и происходит тестирование. Ни одна из них не старается поразить красотой и выглядят простенько, при том достаточно сложные для вычисления.

Интерфейс MSI Kombustor
Интерфейс MSI Kombustor
Тестирование
Тестирование
Демо-сцена из FurMark
Демо-сцена из FurMark

Программа ориентирована на технарей и компьютерных энтузиастов. Простой интерфейс; некрасивые, но очень эффективные, демо-сцены; несколько деловых настроек.

Кроме стресс-тестирования MSI Kombustor является еще и бенчмарком, то есть, имеет онлайн-базу с результатами тестирования для сравнения.

Внимание, тревога, ахтунг! Важно понимать, что стресс-тест оказывает интенсивную нагрузку на железо. Риск выхода из строя видеокарты — не иллюзорен, особенно, если она разогнана и работает не на штатных настройках. Пользователь должен осознавать риск и брать ответственность на себя. Проще говоря — если видеокарта сгорит, то пользователь виноват, а MSI и SLO.ru — нет. Учтите это.

Что нового в MSI Kombustor 4.1.17.0:

  • Обновлены некоторые шейдеры OpenGL 3/4 для драйверов AMD Adrenalin 22.7.1.
  • Добавлена поддержка AMD Radeon RX 6700 и NVIDIA GeForce GTX 1630.
  • Добавлена поддержка обнаружения Intel Arc A380.
  • Улучшено определение видеокарт AMD Radeon.
  • Обновлен мониторинг с NVAPI 515.
  • Обновление библиотек GeeXLab SDK до версии 0.48.0.
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 03.08.22САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о MSI Kombustor

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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