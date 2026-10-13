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MSI Kombustor 4.1.37.0

MSI Kombustor 4.1.37.0

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MSI Kombustor

4.1.37.0

Скачать экстремальный стресс-тест видеокарты

Бесплатно Windows

Скачать MSI Kombustor

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MSI Kombustor — экстремальный стресс-тест видеокарты, основанный на FurMark.

Программа осуществляет тестирование видеокарты в жутких, стрессовых условиях, с целью проверки стабильности работы системы (например, после разгона) и выявления возможного перегрева. Нужно скачать MSI Kombustor, если требуется довести видеокарту до кипения и проверить ее стабильность. Поддерживаются любые, в том числе и новейшие, видеокарты и современные API — OpenGL и Vulkan.

Программа включает набор различных демо-сцен (в том числе и знаменитый «бублик» из FurMark) при рендеринге которых и происходит тестирование. Ни одна из них не старается поразить красотой и выглядят простенько, при том достаточно сложные для вычисления.

Программа ориентирована на технарей и компьютерных энтузиастов. Простой интерфейс; некрасивые, но очень эффективные, демо-сцены; несколько деловых настроек.

Кроме стресс-тестирования MSI Kombustor имеет онлайн-базу с результатами тестирования для сравнения.

Внимание, тревога, ахтунг! Важно понимать, что стресс-тест оказывает интенсивную нагрузку на железо. Риск выхода из строя видеокарты — не иллюзорен, особенно, если она разогнана и работает не на штатных настройках. Пользователь должен осознавать риск и брать ответственность на себя. Проще говоря — если видеокарта сгорит, то пользователь виноват, а MSI и SLO.ru — нет. Учтите это.

Интерфейс MSI Kombustor
Интерфейс MSI Kombustor
Тестирование
Тестирование
Демо-сцена из FurMark
Демо-сцена из FurMark

Что нового в последних версиях MSI Kombustor:

Обновление MSI Kombustor 4.1.37.0 исправляет ошибки и включает обновленный GeeXLab 0.67.0.

Обновление MSI Kombustor 4.1.36.0 исправляет ошибки и включает обновленный GeeXLab 0.66.2.

Что нового в MSI Kombustor 4.1.34.0

  • Добавлена поддержка AMD Radeon RX 9060, Radeon RX 7700, Radeon RX 7400 и Radeon PRO W7400.
  • Добавлена поддержка NVIDIA GeForce RTX 5090 D 2.
  • Добавлена поддержкаIntel Arc Pro B50/B60.
  • Обновлен сторонний компонент GeeXLab 0.66.0.

Что нового в MSI Kombustor 4.1.31.0

  • Добавлена поддержка NVIDIA GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti, RTX 5070.
  • Добавлена поддержка AMD Radeon RX 9070 XT and RX 9070.
  • Добавлена поддержка NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB.
  • Обновление компонента GeeXLab SDK до версии 0.63.0.

Что нового в MSI Kombustor 4.1.29.0

  • Добавлена поддержка видеокарт Intel Arc B580 и In tel Arc B570 Battlemage.
  • Добавлена информация о температуре VRAM на видеокартах от NVIDIA.
  • Обновление компонента GeeXLab SDK 0.61.0.

Что нового в MSI Kombustor 4.1.29.0

  • Добавлена поддержка NVIDIA GeForce RTX 4090 D.
  • Обновлена информация о NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB.
  • Обновлен компонент GeeXLab 0.58.0 SDK.
  • Исправлены ошибки.
ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о MSI Kombustor

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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