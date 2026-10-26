Motrix — менеджер загрузки файлов. Полностью бесплатный и с открытыми исходными кодами. Очень популярный — 57 000+ звездочек на GitHub. Кроссплатформенный — можно скачать Motrix для Windows (11/10/7) и GNU/Linux.

Motrix позволит спланировать загрузку практически любых файлов из интернета. Позволяет организовать удобное решение для загрузки файлов. Кроме того, позволяет оптимизировать скорость загрузки и поддерживает многопоточность. Простой, современный интерфейс — очень чистый и понятный. Есть разные виды отображения, график загрузки в реальном времени, уведомления, темный режим.

Замечательно, что Motix поддерживает загрузку торрентов. Кроме прочего стоит отметить выборочную загрузку файлов из раздач. Поддерживаются magnet-ссылки.

К минусам можно отнести отсутствие поддержки загрузки видео с видеосервисов.

Motrix построен на основе известного решения для загрузки файлов aria2, а интерфейс на построен с помощью Electron.