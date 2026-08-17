LAV Filters — это набор DirectShow-фильтров, основанный на библиотеках libavformat и libavcodec из состава проекта FFmpeg. Установка этого набора позволит работать с видео и аудио многих популярных форматов. LAV Filters является альтернативой фильтру ffdshow.

Установка этого набора позволит воспроизводить и осуществлять прочие действия с практически любым видео и аудио форматом в любом DirectShow-плеере, который присутствует в системе. По умолчанию LAV Splitter регистрируется в операционной системе, как сплиттер для всех форматов и поддерживает самые востребованные из них. Среди прочих важно отметить следующие: MKV/WebM, AVI, MP4/MOV, TS/M2TS/MPG, FLV, OGG, BluRay (.bdmv and .mpls). Ряд доступных настроек позволит сконфигурировать работу компонентов пол нужды пользователя.

Это свободный проект, доступный, в том числе, в виде открытых исходных кодов. Он находится в постоянном развитии и получает регулярные обновления компонентов. Этот набор часто входит в состав кодек-паков и используется, например, в популярнейшем K-Lite Codec Pack.