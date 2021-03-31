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LAV Filters

0.75

Скачать набор фильтров для работы с мультимедиа

Open Source Windows
Скачать LAV Filters

LAV Filters — это набор DirectShow-фильтров, основанный на библиотеках libavformat и libavcodec из состава проекта FFmpeg. Установка этого набора позволит работать с видео и аудио многих популярных форматов. LAV Filters является альтернативой фильтру ffdshow.

Установка этого набора позволит воспроизводить и осуществлять прочие действия с практически любым видео и аудио форматом в любом DirectShow-плеере, который присутствует в системе. По умолчанию LAV Splitter регистрируется в операционной системе, как сплиттер для всех форматов и поддерживает самые востребованные из них. Среди прочих важно отметить следующие: MKV/WebM, AVI, MP4/MOV, TS/M2TS/MPG, FLV, OGG, BluRay (.bdmv and .mpls). Ряд доступных настроек позволит сконфигурировать работу компонентов пол нужды пользователя.

Интерфейс LAV Filters
Интерфейс LAV Filters
Настройки видео
Настройки видео
Настройки аудио
Настройки аудио

Это свободный проект, доступный, в том числе, в виде открытых исходных кодов. Он находится в постоянном развитии и получает регулярные обновления компонентов. Этот набор часто входит в состав кодек-паков и используется, например, в популярнейшем K-Lite Codec Pack.

Что нового в LAV Filters 0.75:

  • LAV Spliter: добавлена поддержка потоковой передачи DASH.
  • LAV Spliter: добавлена поддержка WebVTT для Matroska/WebM.
  • LAV Spliter: улучшена поддержка шрифтов в MKV.
  • LAV Spliter: исправлены ошибки.
  • LAV Video: добавлена поддержка аппаратного декодирования AV1 DXVA2/D3D11.
  • LAV Video: добавлена поддержка ProRes 4444 XQ.
  • LAV Video: значительность повышена скорость декодирования AV1 за счет обновления декодера dav1d.
  • LAV Video: исправлены ошибки.
  • LAV Audio: исправлены ошибки.
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 31.03.21САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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