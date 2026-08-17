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LAV Filters

0.83

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Open Source Windows

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LAV Filters — это набор DirectShow-фильтров, основанный на библиотеках libavformat и libavcodec из состава проекта FFmpeg. Установка этого набора позволит работать с видео и аудио многих популярных форматов. LAV Filters является альтернативой фильтру ffdshow.

Установка этого набора позволит воспроизводить и осуществлять прочие действия с практически любым видео и аудио форматом в любом DirectShow-плеере, который присутствует в системе. По умолчанию LAV Splitter регистрируется в операционной системе, как сплиттер для всех форматов и поддерживает самые востребованные из них. Среди прочих важно отметить следующие: MKV/WebM, AVI, MP4/MOV, TS/M2TS/MPG, FLV, OGG, BluRay (.bdmv and .mpls). Ряд доступных настроек позволит сконфигурировать работу компонентов пол нужды пользователя.

Это свободный проект, доступный, в том числе, в виде открытых исходных кодов. Он находится в постоянном развитии и получает регулярные обновления компонентов. Этот набор часто входит в состав кодек-паков и используется, например, в популярнейшем K-Lite Codec Pack.

Интерфейс LAV Filters
Интерфейс LAV Filters
Настройки видео
Настройки видео
Настройки аудио
Настройки аудио

Что нового в последних версиях LAV Filters:

Что нового в LAV Filter 0.82

  • Поддержка демультиплексирования потоков дополнительного слоя (Enhancement Layer) Dolby Vision.
  • Поддержка анимированных изображений WebP.
  • Теперь при демультиплексировании дисков Blu-ray метаданные Dolby Vision доступны в основном видеопотоке.
  • Поддержка анимированных изображений WebP.
  • Упразднена поддержка аппаратного декодирования DVD.

Что нового в LAV Filter 0.79

  • Добавлена поддержка демультиплексирования VVC-видео.
  • Добавлена поддержка декодирования VVC-видео.
  • Обновлен список поддерживаемых языков для поддержки всех соответствующих языковых кодов.
  • Улучшена стабильность потоковой передачи HLS.
  • Изменена логика определения частоты кадров.
ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о LAV Filters

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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