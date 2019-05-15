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IrfanView

4.53

Простой и удобный просмотрщик графических файлов

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IrfanView — это простой, не перегруженный лишними функциями и удобный просмотрщик графических изображений. Существует пару десятков лет, за которые снискал популярность и любовь широкой аудитории пользователей.Отлично подходит для быстрого и удобного просмотра коллекций картинок самых разнообразных форматов.

IrfanView позволяет просматривать (с поддержкой экрана миниатюр), осуществлять мелкое редактирование (обрезка, рисование, изменение размера и т. п.) и конвертировать (многие форматы между собой) все популярные форматы: BMP, JPEG, GIF, анимированный GIF, DIB, PNG, PCX, TIFF, TGA и многие другие.

Кроме простого просмотра, конвертирования и редактирования изображений (в том числе и в пакетном режиме), программа позволяет создавать слайдшоу, имеет удобный инструмент печати и много другое. В общем, Irfanview обладает всеми стандартными функциями программ такого типа, а также способен проигрывать аудио и видео файлы.

К плюсам программы можно отнести бесплатность, малый размер, поддержку плагинов для расширения функциональности, простоту и стабильность работы.

Что нового в IrfanView 4.53:

  • Улучшено сохранение в формат JPEG (установка размера файла).
  • Добавлены новые настройки в IrfanView Shell Extension.
  • Добавлена поддержка анимированных WebP.
  • Предприняты различные улучшения, касающиеся плагинов.
  • Исправлены ошибки: проблема с масштабированием текстовой формы и ошибка с загрузкой иконок EXE и DLL файлов.
Скриншот IrfanView 1 Скриншот IrfanView 2
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 15.05.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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