IrfanView — это простой, не перегруженный лишними функциями и удобный просмотрщик графических изображений. Существует пару десятков лет, за которые снискал популярность и любовь широкой аудитории пользователей.Отлично подходит для быстрого и удобного просмотра коллекций картинок самых разнообразных форматов.

IrfanView позволяет просматривать (с поддержкой экрана миниатюр), осуществлять мелкое редактирование (обрезка, рисование, изменение размера и т. п.) и конвертировать (многие форматы между собой) все популярные форматы: BMP, JPEG, GIF, анимированный GIF, DIB, PNG, PCX, TIFF, TGA и многие другие.

Кроме простого просмотра, конвертирования и редактирования изображений (в том числе и в пакетном режиме), программа позволяет создавать слайдшоу, имеет удобный инструмент печати и много другое. В общем, Irfanview обладает всеми стандартными функциями программ такого типа, а также способен проигрывать аудио и видео файлы.

К плюсам программы можно отнести бесплатность, малый размер, поддержку плагинов для расширения функциональности, простоту и стабильность работы.