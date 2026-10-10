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FCEUX

2.7.0

Скачать эмулятор консоли NES

Open Source Windows Linux

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FCEUX — один из самых популярных эмуляторов консоли NES (также известна как Famicom и Dendy). Обеспечивает точную эмуляцию и позволяет играть в любые игры для этой консоли на компьютере (Windows и GNU/Linux).

FCEUX без проблем обеспечивает идеальную эмуляцию NES — любые игры работают не хуже, чем на оригинальном железе. Более того, пользователю доступен ряд настроек, которые позволят улучшить качество картинки и получить идеальный игровой опыт. Для эмуляции NES достаточно даже очень скромного железа — с этой задачей прекрасно справится даже офисный ноутбук двадцатилетней давности.

FCEUX понравится не только любителям ретро-игр простотой и удобством, но и продвинутым пользователям, которые обнаружат дополнительные инструменты для отладки и работы с дампами игр, функцию записи видео прохождений и массу тонких настроек эмуляции. Также там есть возможность сохранять позицию в игре, создавать скриншоты, использовать чит-коды, регулировать скорость и многое другое.

Раздобыть игры не составит никакого труда — первые результаты выдачи поисковых систем предлагают скачать полную коллекцию всех игр, выпущенных для этой системы.

Интерфейс FCEUX
Интерфейс FCEUX
Меню настроек
Меню настроек
Деловые инструменты
Деловые инструменты

Что нового в последних версиях FCEUX:

  • Добавлена поддержка FFmpeg 9 для улучшенной совместимости кодирования видео.
  • Добавлены инструменты профилирования для анализа и оптимизации производительности.
  • Поддержка сборки с GNU/Linux ThreadSanitizer для расширенных возможностей отладки.
  • Улучшенная функция скриншотов Qt/SDL с повышенной совместимости с Wayland.
  • Движок сценариев JavaScript/ECMAScript для интерфейса на базе Qt.
  • Улучшена сборка на Qt6 для более качественной поддержки GNU/Linux.
  • Оптимизирована система сборки для ускорения компиляции.
  • Базовые функции сетевой игры (пока экспериментально).
  • Исправлены ошибки.
ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о FCEUX

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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