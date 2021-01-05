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FCEUX

2.3.0

Скачать эмулятор консоли NES

Open Source Windows Linux
Скачать FCEUX

FCEUX — один из самых популярных эмуляторов консоли NES (также известна как Famicom и Dendy). Обеспечивает точную эмуляцию и позволяет играть в любые игры для этой консоли на компьютере (Windows и GNU/Linux).

FCEUX без проблем обеспечивает идеальную эмуляцию NES — любые игры работают не хуже, чем на оригинальном железе. Более того, пользователю доступен ряд настроек, которые позволят улучшить качество картинки и получить идеальный игровой опыт. Для эмуляции NES достаточно даже очень скромного железа — с этой задачей прекрасно справится даже офисный ноутбук двадцатилетней давности.

Интерфейс FCEUX
Интерфейс FCEUX
Меню настроек
Меню настроек
Деловые инструменты
Деловые инструменты

FCEUX понравится не только любителям ретро-игр простотой и удобством, но и продвинутым пользователям, которые обнаружат дополнительные инструменты для отладки и работы с дампами игр, функцию записи видео прохождений и массу тонких настроек эмуляции. Также там есть возможность сохранять позицию в игре, создавать скриншоты, использовать чит-коды, регулировать скорость и многое другое.

Раздобыть игры не составит никакого труда — первые результаты выдачи поисковых систем предлагают скачать полную коллекцию всех игр, выпущенных для этой системы.

Что нового в FCEUX 2.3.0:

  • Предпринято множество различных улучшений, накопленных за 4 года разработки.
  • Отдельная 64-битная сборка.
  • Новые мапперы.
  • Множество внутренних оптимизаций.
  • Полностью переписан интерфейс GNU/Linux-версии на основе Qt5.
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 05.01.21САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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