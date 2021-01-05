FCEUX — один из самых популярных эмуляторов консоли NES (также известна как Famicom и Dendy). Обеспечивает точную эмуляцию и позволяет играть в любые игры для этой консоли на компьютере (Windows и GNU/Linux).

FCEUX без проблем обеспечивает идеальную эмуляцию NES — любые игры работают не хуже, чем на оригинальном железе. Более того, пользователю доступен ряд настроек, которые позволят улучшить качество картинки и получить идеальный игровой опыт. Для эмуляции NES достаточно даже очень скромного железа — с этой задачей прекрасно справится даже офисный ноутбук двадцатилетней давности.

Интерфейс FCEUX Меню настроек Деловые инструменты

FCEUX понравится не только любителям ретро-игр простотой и удобством, но и продвинутым пользователям, которые обнаружат дополнительные инструменты для отладки и работы с дампами игр, функцию записи видео прохождений и массу тонких настроек эмуляции. Также там есть возможность сохранять позицию в игре, создавать скриншоты, использовать чит-коды, регулировать скорость и многое другое.

Раздобыть игры не составит никакого труда — первые результаты выдачи поисковых систем предлагают скачать полную коллекцию всех игр, выпущенных для этой системы.