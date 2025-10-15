ONLYOFFICE — полнофункциональный офисный пакет, который подойдет для дома, офиса или образования. В первую очередь рассчитан на совместную работу группы пользователей, но может успешно использоваться и индивидуально. Это бесплатная программа, но для организации полноценного рабочего пространства для совместной работы могут потребоваться дополнительные ресурсы. Разработчики предлагают готовые решения на основе облачных технологий (на коммерческой основе), но пользователь может справиться и самостоятельно и выйдет бесплатно.

ONLYOFFICE является современным офисным пакетом, включающим традиционный набор основных инструментов: текстовый процессор, таблицы, инструмент работы с презентациями и функции для работы с PDF-документами. ONLYOFFICE поддерживает все основные форматы Microsoft Office, включая DOCX, XLSX, PPTX, а также ODT, PDF, EPUB и некоторые другие. Крайне важно, что у этого офисного пакета хорошая совместимость (по независимым тестам и опыту пользователей) с форматами MS Office, которая необходима. Также офисный пакет предлагает массу сопутствующих инструментов, типа макросов и прочих удобств.

Важной особенностью ONLYOFFICE является функционал совместной работы пользователей через облако. Программа предлагает набор инструментов работающих в реальном времени для совместного редактирования документа, отслеживания изменений, сравнения документов, добавление комментариев, чат и прочее. Есть возможность общения участников через Jitsi и Rainbow. Также важно упомянуть возможность интеграции с различными сервисами, что опять же крайне полезно для совместной работы. Разработчики предлагают массу вариантов организации рабочего пространства на основе облачных технологий. Конечно же на коммерческой основе. Впрочем, пользователь может организовать и свое собственное пространство бесплатно.

Современный офисный пакет, конечно же, предлагает ИИ-помощника, который поможет с составлением документа, его проверкой и многим другим, в чем может помочь ИИ-бот. Доступно использование собственных ИИ-моделей.

Если сравнивать ONLYOFFICE с LibreOffice, то первый значительно функциональней для совместной работы, а второй сильней в инструментах для работы с документами. По скорости всех обойдет сильно урезанный, но невероятно быстрый SoftMaker FreeOffice.

К минусам можно отнести не самую быструю работу. Так как он онлайновый, то все работает не торопясь. Интерфейс построен на основе веб-технологий (Qt: + Chromium Embedded Framework). Благодаря этому, десктопный клиент ONLYOFFICE работает даже в древней Windows XP.