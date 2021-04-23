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MediaMonkey 5 — крупное обновление известного медиацентра23.04.2021

MediaMonkey 5 — крупное обновление известного медиацентра

Выпущено крупное обновление популярного медиацентра MediaMonkey для операционной системы Windows.

MediaMonkey — давно существующий медиацентр, ориентированный на ведение коллекции медиафайлов (аудио и видео). Мощный комплекс с богатым функционалом, поддержкой внешних устройств и сторонних сервисов. В первую очередь программа ориентирована на ведение крупной музыкальной коллекции, но также годится для работы с видеороликами. Это коммерческий проект с полнофункциональной бесплатной и расширенной платной версиями.

MediaMonkey 5 — это крупнейшее обновление программы за последние 9 лет (столько прошло с релиза 4-й версии). У новинки полностью новый интерфейс, поддержка облачных сервисов и Spotify, поддержка Chromecast, множество важных внутренних усовершенствований, значительно переработанный движок дополнений и целый набор новых функций.

Задел на будущее — один из ключевых аспектов этого обновления. Авторы переработали движки дополнений и скинов и обещают хорошие перспективы дальнейшего развития за счёт сторонних разработчиков. И хотя многие старые дополнения стали неработоспособны, разработчики рассчитывают на скорое пополнение ассортимента доступных дополнений.

Интерфейс MediaMonkey 5
Интерфейс MediaMonkey 5

Что нового в MediaMonkey 5

  • Новый, более современный интерфейс. Множество изменений в структуре и полностью новый базовый скин. Структура — настраиваемые панели, не поддерживающие перетаскивание (как это было раньше).
  • Новые модули дополнений и скинов. Значительно более мощные и нацеленные на кроссплатформенность. Старые дополнения и скины больше не поддерживаются. Плагины ввода, вывода и DSP – работают.
  • Упразднены функции записи дисков и виртуальный-CD.
  • Поддержка стримингого сервиса Spotify.
  • Поддержка облачных сервисов Dropbox, Google Диск и Microsoft OneDrive (обзор, воспроизведение и синхронизация в обе стороны).
  • Новый инструмент для получения метаданных и обложек.
  • Поддержка Chromecast (ограничение бесплатной версии — 30 минут).
  • Автоматические плейлисты, которые составляются на основе ряда критериев. То есть, такой плейлист будет включать треки, подходящие под определенные пользователем критерии.
  • Улучшены функции поиска и фильтрации.
  • Быстрое редактирование плейлистов через новое окно работы с плейлистами.
  • Улучшенное управление воспроизведением (случайный трек, случайный трек из нескольких альбомов, остановка после каждого трека).
  • Расширенные возможности редактирования через окно предварительного просмотра.
  • Возможность закреплять различные элементы медиатеки в навигационном меню (левая панель).
  • Возможность сохранения и восстановления базы данных.
  • Множество улучшений для работы с тегами: поддержка расширенных тегов, расширено количество пользовательских полей (было — 5, а стало — 10) и прочее.
  • Сенсорный режим для планшетов.
  • Множество мелочей.

На данный момент русскоязычная локализация хромает на обе ноги и находится в статусе бета-версии (перевод, а не сама программа). Многое ещё не переведено, но это должно быть исправлено в ближайших обновлениях.

Скачать MediaMonkey 5 для Windows

БесплатноРазмер: 71.1 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать MediaMonkey для Android

БесплатноРазмер: 50 МбОС: AndroidСтабильная версия

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