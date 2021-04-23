MediaMonkey 5 — крупное обновление известного медиацентра

Выпущено крупное обновление популярного медиацентра MediaMonkey для операционной системы Windows.

MediaMonkey — давно существующий медиацентр, ориентированный на ведение коллекции медиафайлов (аудио и видео). Мощный комплекс с богатым функционалом, поддержкой внешних устройств и сторонних сервисов. В первую очередь программа ориентирована на ведение крупной музыкальной коллекции, но также годится для работы с видеороликами. Это коммерческий проект с полнофункциональной бесплатной и расширенной платной версиями.

MediaMonkey 5 — это крупнейшее обновление программы за последние 9 лет (столько прошло с релиза 4-й версии). У новинки полностью новый интерфейс, поддержка облачных сервисов и Spotify, поддержка Chromecast, множество важных внутренних усовершенствований, значительно переработанный движок дополнений и целый набор новых функций.

Задел на будущее — один из ключевых аспектов этого обновления. Авторы переработали движки дополнений и скинов и обещают хорошие перспективы дальнейшего развития за счёт сторонних разработчиков. И хотя многие старые дополнения стали неработоспособны, разработчики рассчитывают на скорое пополнение ассортимента доступных дополнений.

Интерфейс MediaMonkey 5

Что нового в MediaMonkey 5

Новый, более современный интерфейс. Множество изменений в структуре и полностью новый базовый скин. Структура — настраиваемые панели, не поддерживающие перетаскивание (как это было раньше).

Новые модули дополнений и скинов. Значительно более мощные и нацеленные на кроссплатформенность. Старые дополнения и скины больше не поддерживаются. Плагины ввода, вывода и DSP – работают.

Упразднены функции записи дисков и виртуальный-CD.

Поддержка стримингого сервиса Spotify.

Поддержка облачных сервисов Dropbox, Google Диск и Microsoft OneDrive (обзор, воспроизведение и синхронизация в обе стороны).

Dropbox, Google Диск и Microsoft OneDrive (обзор, воспроизведение и синхронизация в обе стороны). Новый инструмент для получения метаданных и обложек.

Поддержка Chromecast (ограничение бесплатной версии — 30 минут).

Автоматические плейлисты, которые составляются на основе ряда критериев. То есть, такой плейлист будет включать треки, подходящие под определенные пользователем критерии.

Улучшены функции поиска и фильтрации.

Быстрое редактирование плейлистов через новое окно работы с плейлистами.

Улучшенное управление воспроизведением (случайный трек, случайный трек из нескольких альбомов, остановка после каждого трека).

Расширенные возможности редактирования через окно предварительного просмотра.

Возможность закреплять различные элементы медиатеки в навигационном меню (левая панель).

Возможность сохранения и восстановления базы данных.

Множество улучшений для работы с тегами: поддержка расширенных тегов, расширено количество пользовательских полей (было — 5, а стало — 10) и прочее.

Сенсорный режим для планшетов.

Множество мелочей.

На данный момент русскоязычная локализация хромает на обе ноги и находится в статусе бета-версии (перевод, а не сама программа). Многое ещё не переведено, но это должно быть исправлено в ближайших обновлениях.