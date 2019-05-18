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Spotify

1.1.6.113

Плеер для стримингового сервиса Spotify

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Spotify — популярнейший музыкальный стриминговый сервис, предоставляющий бесплатный доступ к огромной музыкальной фонотеке. Это крупный сервис с огромной коллекцией самой разнообразной музыки всех направлений и изо всех стран, вполне способный стать основным источником музыки для меломана.

Spotify позволяет искать и слушать музыку, создавать собственные подборки, а также быть в курсе новых релизов и событий. Важным достоинством сервиса считается мощная система рекомендаций, которая считается достаточно точной и которую хвалят многие пользователи. Сервис следит за музыкальными предпочтениями пользователя и советует послушать похожих исполнителей. Кроме того, там удобно исследовать чужие подборки, расширяя музыкальные горизонты. К тому же, со Spotify легко быть в курсе тенденций — рейтинги и подборки публикуются и обновляются регулярно, а новые релизы и интересные исполнители не останутся незамеченными.

Скриншот Spotify 1
Главный экран Spotify
Скриншот Spotify 2
Плеер Spotify
Скриншот Spotify 3
Выбор жанра

Spotify предоставляет доступ к музыке абсолютно бесплатно. Монетизируется сервис за счёт рекламы (баннеры и аудио-вставки между треками). Также пользователь может оформить платную подписку, которая избавит от иногда появляющихся раздражающих 30-секундных рекламных вставок между треками, а также даст доступ к более высокому качеству аудиозаписей.

Spitify очень популярен во многих странах мира. В рунете не так известен, потому что не представлен официально. Это никак не отражается на наличии музыки русскоязычных стран в сервисе, но несёт некоторые проблемы с доступом к сервису. К примеру, чтобы зарегистрироваться, приходится использовать небольшие ухищрения, типа подключения через VPN и т. п. Однако, ходят слухи, что летом 2019 года сервис может официально появиться и в России.

Можно скачать Spotify для Windows, а также для мобильных систем Android и iOS. Также есть и веб-плеер. К сожалению, приложение для GNU/Linux отсутствует.

Что нового в Spotify 1.1.6.113:

Исправлены ошибки.

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 18.05.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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