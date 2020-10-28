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Opera GX 71.0.3770.302 — обновление геймерского браузера с функцией очистки данных28.10.2020

Opera GX 71.0.3770.302 — обновление геймерского браузера с функцией очистки данных

Выпущено очередное крупное обновление Opera GX — браузера, построенного на основе Opera и включающее особый интерфейс и ряд функций, ориентированных на любителей видеоигр.

В эту версию Opera GX включена новая функция очистки браузера, улучшена функция прикрепления файлов для отправки и расширена возможность кастомизации цветовой схемы интерфейса.

GX Cleaner — функция очистки браузера от пользовательских данных. Она удаляет загруженные файлы, кэш, cookie, историю посещений, значки боковой панели и закрывает давно неиспользуемые вкладки. Доступно удаление как всех данных, так и тех, которые старше определенного времени. Так же, как и прочие дополнительные инструменты, GX Cleaner доступен через боковую панель Opera GX.

Функция очистки GX Cleaner
Функция очистки GX Cleaner

Улучшена кастомизация цветовой схемы браузера. Теперь пользователю доступен выбор второстепенного цвета интерфейса, что дает еще больше вариантов индивидуализации цветовой схемы.

Настройка цветовой схемы интерфейса
Настройка цветовой схемы интерфейса

Easy Files — функция прикрепления файлов для отправки. К примеру, к почтовому сообщению или для отправки в мессенджер. Вместо стандартного окна выбора файла, новая функция предлагает визуальное предоставление прикрепляемых файлов — ряд крупных иконок или скриншоты изображений. Функция отображает несколько последних файлов, к которым обращался пользователь, а выбор прочих осуществляется через традиционное окно выбора файла.

Прикрепление файла для отправки
Прикрепление файла для отправки
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Разработчики отмечают, что Opera GX уже использует более пяти миллионов пользователей ежемесячно, что превосходит аналогичный показатель годовой давности в два раза. Такие вот дела.

Скачать Opera GX 71 (64-бит)

БесплатноРазмер: 71.1 МбОС: WindowsТестовая версия

Скачать Opera GX 71 (32-бит)

БесплатноРазмер: 68.4 МбОС: WindowsТестовая версия

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