Vivaldi 3.1 — полностраничный менеджер заметок и редактирование главного меню

Выпущен Vivaldi 3.1 — очередная версия супернастраиваемого браузера. Это довольно интересное обновление с расширенной функцией создания заметок, новой возможностью редактирования главного меню браузера, повышенной производительностью и исправлением ошибок.

Новый «Редактор заметок» — главное нововведение Vivaldi 3.1. Новинка является частью инструмента «Заметки» и является полноценным редактором, призванным сделать работу с заметками более удобной.

Напомню, что функция «Заметки» служит для создания текстовых материалов с прикрепленными графическими изображениями, файлами и ссылками. Она поможет быстро записать нужную информацию на память. К примеру, пользователь, найдя интересную информацию на сайте, скопирует ее в заметки, снабдит парой комментариев и иллюстрациями, добавит ссылку и сохранит получившийся материал. Большинству пользователей нужен инструмент для создания заметок, а функционал таких мощных программ, как Evernote или Joplin может оказаться избыточным. Вот им и адресована данная функция.

Теперь, кроме скромного редактора на боковой панели браузера, имеется полностраничный редактор с поддержкой визуального редактирования. Если раньше написание заметок ограничивалось небольшим окошком, в которое вряд ли захотелось бы написать больше пары строк, то новый редактор является полноценным инструментом, подходящим для больших текстов. В нем есть панель форматирования, счетчик символов и прочие сопутствующие особенности.

Важно отметить, если пользователю не нужен большой редактор, он может пользоваться мини-редактором боковой панели, который никуда не делся и доступен, как и прежде.

Полностраничный редактор заметок

Другим нововведением этой версии является возможность настройки главного меню браузера. Всем известно, что основным упором разработки Vivaldi всегда являлась кастомизация — пользователю доступна настройка многих визуальных аспектов работы браузера, а также поведения функций. Настройка главного меню браузера (иконка «V» в левом верхнем углу) — очередное улучшение по этой части. Теперь пользователь может как менять местами или добавлять нужные пункты меню, так и удалять не использующиеся. При настройке доступен огромный список функций, доступ к которым можно поместить в главное меню Vivaldi.

Редактирование главного меню

Также разработчики отмечают повышение скорости работы браузера, в том числе ускорение запуска программы и более быструю работу с вкладками. Кроме того, список изменений содержит массу различных исправлений для повышения стабильности работы браузера.